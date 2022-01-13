Лучшая сборная Украины в истории. Где сейчас герои ЧМ-2006

Полгода назад Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, но лучшей сборной в истории этой страны считается другая команда. В 2006-м украинцы добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Это была настоящая сенсация, ведь наши соседи впервые сыграли на турнире такого уровня. Две победы на групповом этапе и тяжёлый проход Швейцарии в 1/8 финала — так Украина оформила своё главное достижение. Тогда в её составе хватало ярких футболистов. А где они сейчас?

Александр Шовковский

В 2006-м Шовковский был основным вратарём сборной Украины и киевского «Динамо». Он сыграл во всех пяти матчах чемпионата мира и стал героем встречи со Швейцарией в 1/8 финала, вытащив два пенальти в серии.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images / instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Шовковский завершил карьеру спустя 10 лет после того чемпионата мира. В 2018 году бывший вратарь вошёл в тренерский штаб сборной Украины. Смена главного тренера (вместо Андрея Шевченко команду возглавил Александр Петраков) Шовковскому не помешала — он остаётся ассистентом по сей день.

Владислав Ващук

К 2006-му Ващук поиграл за родное «Динамо», «Спартак», «Черноморец» и вернулся в Киев. В первом же матче чемпионата мира защитник удалился, поэтому вернулся в состав уже к плей-офф. Против Швейцарии Владислав отбегал все 120 минут, а против Италии провёл второй тайм.

Фото: Hiroki Watanabe/Getty Images / instagram.com/vlad__vashchuk

В 2008-м Ващук покинул «Динамо» и, сменив ещё несколько клубов, спустя три года завершил карьеру. Тренером Владислав не стал — сначала работал спортивным директором киевского «Арсенала», а сейчас занимает пост вице-президента ассоциации пляжного футбола Украины.

Андрей Несмачный

Несмачный провёл всю карьеру в киевском «Динамо» и в 2006-м как раз выступал за эту команду. На чемпионате мира защитник был безоговорочным игроком стартового состава — все пять матчей он отыграл целиком.

Фото: Clive Mason/Getty Images / Youtube-канал «Бомбардир»

В 2011-м Несмачный завершил карьеру. После этого Андрей нашёл себя в роли эксперта — сейчас он выступает на украинском телевидении.

Андрей Русол

Русол большую часть карьеры отыграл в «Днепре» и на ЧМ-2006 поехал в статусе футболиста именно этого клуба. На турнире защитник принял участие в четырёх матчах и даже забил гол Саудовской Аравии. Но главный матч — со Швейцарией в 1/8 финала — пропустил из-за двух жёлтых карточек на групповом этапе.

Фото: Tom Shaw/Getty Images / scdnipro1.com.ua

Русол провёл остаток карьеры в «Днепре» и закончил в 2011-м. При этом Андрей остался в клубе и работал там сначала селекционером, а затем — исполнительным директором. В 2020-м «Днепр» расформировали, поэтому сейчас Русол занимает аналогичный пост в образованном на его развалинах клубе.

Олег Гусев

Гусев, как и Шовсковский, — легенда киевского «Динамо». В 2006-м полузащитник был основным в сборной и сыграл все пять матчей. В первой встрече с Испанией его заменили, а остальные Олег отбегал целиком.

Фото: Clive Mason/Getty Images / fcdynamo.com

После завершения карьеры в 2018-м Гусев начал тренировать в молодёжке «Динамо» и заслужил повышение. С 2020-го он входит в штаб основы киевлян, где помогает Мирче Луческу доминировать в чемпионате.

Максим Калиниченко

В 2006 году Калиниченко играл в «Спартаке» и был основным в сборной. Первый матч чемпионата мира полузащитник пропустил, зато зажёг во втором — гол и два паса против Саудовской Аравии.

Фото: Tony Marshall/Getty Images / instagram.com/makskalina

В 2014-м Калиниченко завершил карьеру и решил тренировать. Он попробовал силы в штабах «Металлиста», «Полесье», «Родины» и «Риги». С прошлого года Максим остаётся без клуба, зато выступает экспертом и активно комментирует события в родном «Спартаке».

Олег Шелаев

Шелаев играл вместе с Русолом за «Днепр». На ЧМ-2006 он был основным полузащитником сборной Украины и поучаствовал во всех пяти матчах, в четырёх из них выйдя в стартовом составе.

Фото: EMPICS Sport/Getty Images / facebook.com/fcdniproua

Шелаев оставался в «Днепре» до 2009 года, потом провёл пять лет в «Металлисте», а доигрывал уже на любительском уровне. В 2015-м Олег устроился в академию «Днепра». Сейчас работает её спортивным директором.

Андрей Гусин

Самая трагичная судьба. Гусин начинал играть ещё во времена СССР. Долгое время полузащитник выступал за киевское «Динамо», а за полгода до ЧМ-2006 перешёл в самарские «Крылья Советов». На турнире Андрей помог своей сборной во всех матчах.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images / DYNAMO.KIEV.UA

После «Крыльев» Гусин остался в России и перешёл в «Сатурн». В 2009-м попытался заиграть в «Химках», но не смог из-за травмы и завершил карьеру. После этого Андрей стал тренером и работал ассистентом в «Анжи» и «Крыльях». А в 2014-м жизнь Гусина оборвалась. 17 сентября он разбился на своём мотоцикле в Киеве.

Руслан Ротань

Ротань начинал в «Днепре», а за полтора года до ЧМ-2006 перешёл в киевское «Динамо». На чемпионате мира полузащитник сыграл три матча, в которых выходил на замену.

Фото: Tony Marshall/Getty Images / uaf.ua

После ЧМ-2006 Ротань возвращался в «Днепр» и снова в киевское «Динамо», а ещё успел поиграть за пражскую «Славию». В 2018-м завершил карьеру и стал тренером. Руслан недолго проработал в донецком «Олимпике», после чего возглавил сборную Украины U21, где трудится по сей день.

Сергей Ребров

В 2006-м Ребров был уже опытным футболистом и играл в киевском «Динамо». На чемпионате мира Сергей сыграл во всех матчах, кроме последнего — с Италией в четвертьфинале. На его счету гол в ворота Саудовской Аравии.

Фото: Alex Livesey/Alex Caparros/Getty Images

После «Динамо» Ребров поиграл в «Рубине» и в 2009-м завершил карьеру. Дальше была работа тренером в системе киевского клуба и сборной. В 2014-м Сергей пошёл на повышение, став главным в «Динамо». После трёх лет в Киеве начались путешествия по миру — саудовский «Аль-Ахли», венгерский «Ференцварош». В прошлом году Реброва ждали в сборной, но он возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ.

Анатолий Тимощук

Тимощук в 2006-м был звездой «Шахтёра». Он отыграл целиком все пять матчей чемпионата мира и отметился голевой передачей во встрече с многострадальной Саудовской Аравией.

Фото: Clive Mason/Getty Images / instagram.com/power4timo

В дальнейшем Тимощук продолжил расти. Кубок УЕФА с «Зенитом», Лига чемпионов с «Баварией». В 2016-м экс-полузащитник завершил карьеру, а на следующий год вошёл в штаб «Зенита». Тимощук остаётся помощником Сергея Семака и сейчас.

Андрей Воронин

Воронин — единственный футболист той сборной, кто не поиграл на Украине. В 2006-м нападающий выступал за «Байер», а на чемпионате мира провёл четыре матча, пропустив только встречу с Италией. Результативными действиями Андрей не отметился.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images / instagram.com/voroninandrey

После ЧМ-2006 Воронин успел поиграть за «Ливерпуль», «Герту», но ярче всего заблистал в московском «Динамо». После завершения карьеры в 2014-м Андрей взял паузу и спустя три года стартовал как тренер. Начал со скромного немецкого «Бюдериха», а с 2020-го входит в штаб Сандро Шварца в «Динамо».

Артём Милевский

Милевский в 2006-м был восходящей звездой киевского «Динамо». Тем летом он взял серебро молодёжного Евро, а потом поехал на чемпионат мира со взрослой сборной. Там Артём трижды вышел на замену и заслужил место в старте на матч с Италией. Главный хайлайт — паненка в серии пенальти со Швейцарией в 1/8 финала.

Фото: Christopher Lee/Getty Images / instagram.com/timi1010

Несмотря на интерес европейских клубов, Милевский покинул «Динамо» лишь в 2013 году. И принялся колесить по Европе, но не по топ-лигам. Турция, Хорватия, Румыния, Беларусь, Венгрия — Артём засветился во всех этих странах и даже заехал в российский «Тосно». В прошлом году скандальный нападающий завершил карьеру в 36 лет.

Андрей Шевченко

Шевченко из 2006 года — обладатель «Золотого мяча» и звезда «Милана». На чемпионате мира форвард выступил удачно: два гола и один пас в пяти матчах. Чёрным пятном стал незабитый пенальти в серии со Швейцарией.

После ЧМ-2006 у Шевченко был провальный трансфер в «Челси» и возвращение в родное киевское «Динамо».

Фото: Ben Radford/Getty Images

В 2012-м Андрей завершил карьеру, а спустя четыре года начал тренировать. Сначала ему досталась роль ассистента в сборной, затем — пост главного тренера. Легендарный нападающий довёл Украину до четвертьфинала Евро-2020, после чего ушёл, не продлив контракт при странных обстоятельствах. Сейчас Шевченко тренирует кризисный «Дженоа», но, похоже, его история в итальянском клубе продлится недолго.