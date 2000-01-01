Галицкого часто упрекали во влиянии на состав команды. Но он жёстко это опроверг

«Никогда я не ставил состав. Не могу так унижать тренеров, чтобы диктовать им футболистов. Это безобразие, я считаю. Гончаренко я сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку».