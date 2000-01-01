«Я не хочу Тухелей или других иностранцев». Галицкий — о тренере для «Краснодара
Какого специалиста президент клуба хотел видеть в команде до Даниэля Фарке?
В 2018-м Галицкий произнёс ту самую фразу об иностранцах.
«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники. На таких ребятах, как Мусаев, будет строиться клуб».
Галицкого часто упрекали во влиянии на состав команды. Но он жёстко это опроверг
«Никогда я не ставил состав. Не могу так унижать тренеров, чтобы диктовать им футболистов. Это безобразие, я считаю. Гончаренко я сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку».
Позиция президента по русскоговорящему тренеру позже менялась
«Это миф, что тренер «Краснодара» обязательно должен разговаривать на русском языке. Может ли в «Краснодаре» быть иностранный тренер? Конечно, может. Но мы ориентируемся на тренеров из школы».
При этом владелец клуба очень серьёзно рассчитывал на Гончаренко
«Я надеюсь, что Виктор Михайлович Гончаренко будет работать у нас до конца карьеры, но обычно в футбольной жизни бывает по-другому».
И всё-таки «своим» он хотел доверять больше
«Мы ориентированы на тренеров из школы. И у нас сейчас есть тренер в первой лиге. Если он отработает три года и мы увидим, что это то, что нам надо, мы обязательно дадим ему шанс».
«Я не хочу Тухелей или других иностранцев». Галицкий — о тренере для «Краснодара
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