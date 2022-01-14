Игроки сборной России нашли себе новые клубы. Обзор последних трансферов РПЛ

Продолжаем внимательно следить за результатами работы российских клубов в зимнее трансферное окно. К середине января на нашем рынке забурлила жизнь – совершается всё больше интересных сделок. Рассказываем о последних покупках, продажах и арендах игроков. Прежде всего с участием лидеров РПЛ.

О предыдущих трансферах читайте тут:

«Зенит» подписал Сергеева

Первым новичком «Зенита» в зимнее окно, как и ожидалось, стал Иван Сергеев. Петербургский клуб заплатил «Крыльям Советов» отступные за нападающего в размере 180 млн рублей (€ 2,15 млн). Но, как стало известно «Чемпионату», в общей сумме «Зенит» потратит на трансфер Ивана почти в три раза больше: ещё около € 4 млн уйдут на агентские и подъёмные. Пока 26-летний кандидат в сборную России, скорее всего, будет сменщиком Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, а дальше всё зависит от его игры и результативности. На данный момент у Сергеева всего 18 матчей в РПЛ, в которых он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова», – признался новичок «Зенита» в первом интервью клубной пресс-службе. Контракт Сергеева – на 3,5 года.

Смолов перешёл в «Динамо»

Поменял команду зимой и основной нападающий сборной России. Но он, в отличие от Сергеева, остался в том же городе. Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо», подписав с московским клубом контракт на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Смолов вернулся туда, где начинал профессиональную карьеру в конце 2000-х.

По информации, имеющейся у «Чемпионата», Смолов ради продолжения карьеры в «Динамо» пошёл на существенное снижение зарплаты – с € 3 млн до € 2 млн в год. Сумма трансфера составила всего € 120 тыс. Руководство «Локомотива» не планировало продлевать соглашение с 31-летним нападающим, который в этом сезоне забил семь мячей в 22 матчах РПЛ, Лиги Европы и Суперкубка России.

Добавим, что, подписав Смолова, «Динамо» рассталось с Сильвестром Игбуном. Клуб и форвард договорились о расторжении контракта. Теперь Слай – свободный агент.

«Локомотив» купил Кухту, продал Мурило и расстался с Зе Луишем

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Локомотив» быстро компенсировал потерю Смолова, приобретя у пражской «Славии» Яна Кухту. Чешский нападающий подписал контракт на 4,5 года, а сумма его трансфера составила € 5 млн. В лице Кухты железнодорожники получают очень работоспособного и подвижного центрфорварда, который достаточно результативен в последние два сезона. В нынешнем у 25-летнего игрока 12 голов в 25 матчах чемпионата, Кубка страны и еврокубков.

Места для новых легионеров «Локомотив» освобождает, убирая старых. Московский клуб объявил о расторжении контракта с другим нападающим – Зе Луишем, а кроме того, продал в «Палмейрас» Мурило. На трансфере центрального защитника железнодорожники заработают € 2,2 млн. Что касается Зе Луиша, то, по нашим данным, ему единоразово выплатят зарплату, полагающуюся до июня 2022-го. Остальную часть зарплаты футболист из Кабо-Верде решил не требовать. Его контракт действовал до лета 2023-го, а заработок составлял € 2,8 млн в год.

ЦСКА отпустил Бистровича

Одним легионером меньше стало и в ЦСКА. Армейцы нашли новую команду для Кристияна Бистровича. Хорват перешёл на правах аренды до конца сезона в «Фатих Карагюмрюк». При этом турецкий клуб получил право выкупа 23-летнего полузащитника.

Бистрович мало играл за красно-синих. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в шести матчах РПЛ (в основе – 1) и двух встречах Кубка России. Забил «Локомотиву» и липецкому «Металлургу». К слову, «Фатих Карагюмрюк» занимает 13-е место в чемпионате Турции. Вряд ли вылетит, но и до еврокубков, скорее всего, не доберётся.

«Краснодар» взял Хуниора Алонсо

Фото: fckrasnodar.ru

Краснодарский клуб не только нашёл замену для Виктора Гончаренко, наняв на работу немецкого тренера Даниэля Фарке, а ещё и укрепил проблемную позицию в центре обороны. Защитник сборной Парагвая и «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо обошёлся «быкам» в € 8 млн. Контракт с 28-летним новичком подписан до лета 2025-го.

У Хуниора уже есть опыт игры в Европе – за «Лилль» и «Сельту». А сезон-2021 получился очень успешным для парагвайца. В составе «Атлетико Минейро» он выиграл чемпионат и Кубок Бразилии, дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес. Более того, выводил на поле Халка и компанию с капитанской повязкой. Всего же за «Атлетико Минейро» Алонсо провёл 88 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

«Сочи» расстался с Мамманой и Дуганджичем

И у «Сочи» появились две свободные позиции для легионеров. Южный клуб покинули защитник Эмануэль Маммана и нападающий Марко Дуганджич. Аргентинец вернулся из аренды в «Зенит», с которым, впрочем, тоже разорвал договор. Маммана стал свободным агентом и уехал на родину – подписал контракт с «Ривер Плейт», из которого 5,5 лет назад отправлялся в Европу. К сожалению, травмы поломали карьеру талантливого игрока. Хотя аргентинцу всего 25, может, ещё выйдет на высокий уровень.

Дуганджич перешёл в румынский ЧФР. Сочинцы продали хорвата за € 500 тыс. В этом сезоне нападающий сыграл четыре матча в РПЛ и три – в Лиге конференций. Стал автором трёх голов. Однако в августе получил травму паховых колец и пропустил около ста дней из-за операции. ЧФР – лидер чемпионата Румынии, так что Дуганджич имеет шанс выиграть титул.

Жирков стал новичком «Химок»

Возможно, лучшая новость зимнего окна: Юрий Жирков не закончил карьеру после травмы, полученной в составе сборной России на Евро-2020, и ухода из «Зенита».

«У меня была достаточно серьёзная травма после чемпионата Европы – полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого – три-четыре месяца минимум. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально», – рассказывал 38-летний игрок в интервью на YouTube-канале Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

И вот Жирков определился с новой командой. На него претендовали «Химки» и «Нижний Новгород» – Юрий выбрал подмосковный клуб. Будет вытаскивать «Химки» со дна таблицы. Контракт подписан до конца сезона с опцией продления ещё на год. Значит, теоретически Жирков может доиграть до сорока и помочь сборной России на ЧМ-2022!

«Урал» оформил трансфер лучшего снайпера ФНЛ

Фото: fc-ural.ru

Интересное приобретение сделал и «Урал». Клуб из Екатеринбурга усилил атаку, с которой испытывал проблемы в первой части сезона (12 забитых мячей – меньше всех в РПЛ). Новичком «шмелей» стал лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин. Это универсал, способный закрыть позиции форварда и вингера. За «Нефтехимик» он сыграл в нынешнем сезоне 25 матчей, став автором 18 голов и четырёх голевых пасов.

Юшин – воспитанник «Спартака». Но в первую команду красно-белых не попал, выступал за клубы низших дивизионов. Уезжал в Армению и Беларусь. Сумма трансфера Александра составила € 120 тыс. – на уровне Смолова! Контракт с 26-летним игроком подписан до лета 2024-го.