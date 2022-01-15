11 игроков РПЛ, которым стоит сменить клуб. Почти половина — из «Спартака»

В январе открылось зимнее трансферное окно. Несколько любопытных сделок в чемпионате России уже были совершены, но самые интересные переходы, возможно, впереди. «Чемпионат» составил сборную из 11 игроков РПЛ, которым стоит сменить клуб. Кстати, этот состав оценивается в € 54,2 млн (по версии Transfermarkt).

Вратарь: Александр Максименко, «Спартак»

С приобретением Ильи Свинова во вратарской линии «Спартака» увеличилась конкуренция. Кажется, после феноменальной игры Селихова в ноябре и декабре вопрос с первым номером решён. Если Максименко не удастся выиграть конкуренцию при новом тренере, то игровая практика в другом клубе на правах аренды будет лучшим вариантом для развития карьеры. Александру всего 23 года, а он сыграл более 100 матчей за «Спартак».

Правый защитник: Николай Рассказов, «Спартак»

Вернувшись из аренды, Рассказов занял место в старте, но уже после седьмого тура проиграл конкуренцию. 24-летний защитник допустил несколько результативных ошибок в текущем сезоне, поэтому с ноября сыграл всего три матча, выходя на поле на 19, 7 и 18 минут. Однако агент футболиста Валериюс Мижигурскис считает, что его клиент получил в свой адрес много несправедливой критики:

«Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне. А перед матчем с «Лестером» человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел «короной», прекрасно понимает, что это такое. Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Илья Кутепов, «Спартак»

В конце октября Кутепов попросил Руя Виторию об игровой практике за дубль «Спартака». Илья провёл три матча и стал чувствовать себя лучше. В первой половине сезона Кутепов сыграл всего три игры за основу, а в декабре сделал два громких заявления. Сначала защитник признался, что готов продолжить карьеру даже в составе принципиальных соперников красно-белых – ЦСКА и «Зените», а затем сказал, что готов пойти на понижение зарплаты ради увеличения игрового времени в «Спартаке».

Вокруг будущего защитника нет никаких слухов. Вероятно, он продолжит карьеру в московском клубе и будет доказывать свою состоятельность Паоло Ваноли, который станет 11-м тренером Кутепова в «Спартаке». Почти половину матчей за красно-белых Илья провёл под руководством Массимо Карреры. При этом защитник ни разу не сыграл при Унаи Эмери.

Центральный защитник: Илья Гапонов, «Спартак»

Гапонов дебютировал в РПЛ в сезоне-2018/2019. С тех пор защитник сыграл 23 матча за основу и получил кредит доверия от Доменико Тедеско. Однако у Витории Илья не выходил на поле и провёл всего шесть игр за дубль. Кажется, 24-летнему защитнику пора уходить в аренду. В его возрасте необходимо чаще играть на высоком уровне. При немце Гапонов надёжно смотрелся в обороне.

Левый защитник: Данил Круговой, «Зенит»

Второй сезон подряд Круговому не удаётся закрепиться в старте «Зенита». 23-летний латераль проигрывает конкуренцию Дугласу Сантосу и проводит в среднем 24 минуты за матч. В ноябре защитник получил вызов в национальную команду, но на поле так и не вышел — остался в запасе во встрече с Хорватией. Если Данил рассчитывает на попадание в состав сборной России в 2022 году, то ему необходимо уходить в аренду за игровой практикой.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Опорный полузащитник: Йоррит Хендрикс, «Спартак»

Хендрикс – пожалуй, главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» этой зимой. После приобретения Шамара Николсона красно-белым нужно будет избавиться как минимум от одного легионера. Йоррит имеет меньше всего игрового времени среди иностранцев (в среднем 35 минут за матч) и не отметился ни одним результативным действием в 2021 году. По информации турецкого издания Ajansspor, полузащитник может перейти в «Антальяспор», за который выступает Фёдор Кудряшов. На подписании Хендрикса настаивает спортивный директор турецкого клуба, известный в прошлом футболист Нури Шахин.

Правый центральный полузащитник: Тонни де Вильена, «Краснодар»

В августе полузащитник хотел уйти из «Краснодара» и отказался тренироваться из-за конфликта с Владимиром Ильиным. Вильена пропустил четыре матча и вернулся в состав через месяц. Его будущее остаётся туманным: в апреле у голландца сорвалась сделка с «Ренном», а сейчас он может перейти в «Галатасарай». По данным Haber Sari Kirmizi, полузащитник хотел бы выступать в чемпионате Турции. В сезоне-2021/2022 Вильена сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый центральный полузащитник: Магомед Оздоев, «Зенит»

В июне истекает контракт Оздоева с «Зенитом». Сине-бело-голубые не стали предлагать полузащитнику новое соглашение летом и, вероятно, не предложат и сейчас. Оздоев принял участие в шести матчах этого сезона, так как на старте сезона получил растяжение боковой связки колена. Стоит отметить, что ещё в концовке прошлого чемпионата игровое время Оздоева начало падать: в семи последних турах сезона-2020/2021 он всего дважды выходил на поле с первых минут.

Левый нападающий: Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Кварацхелия не стал меньше играть в этом сезоне, однако забил всего один гол в 15 матчах РПЛ. Сам полузащитник убеждён, что никаких проблем на футбольном поле у него нет. «Не считаю, что регрессирую в Российской Премьер-Лиге. Играя в этом чемпионате, я прибавил. Набрался опыта, стал подготовленным в физическом плане. Разумеется, у каждого есть мнение, но я не вижу в этом проблемы», – заявил футболист. Согласно последней информации, интерес к грузину проявляет «Вест Хэм». Английский клуб рассчитывает заключить сделку этой зимой. «Рубин» может получить € 15 млн, сообщает Football Insider.

Центральный нападающий: Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба, оформивший 10+8 по системе «гол+пас» в 17 матчах РПЛ, близок к уходу из «Зенита». По информации «Чемпионата», Сергей Семак не хочет, чтобы форвард продлил свой контракт, который истекает летом 2022 года. Согласно данным разных источников, Дзюба может продолжить карьеру в «Рубине». Если это произойдёт, то нападающий будет играть под руководством Леонида Слуцкого, с которым работал в сборной России в 2015-2016 годах. Стоит отметить, что Дзюба и главный тренер «Рубина» крепко дружат за пределами футбольного поля. «Зенит» уже взял Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» на позицию Артёма.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Правый нападающий: Иван Игнатьев, «Рубин»

Два года назад Галицкий провернул удачную сделку, продав Игнатьева «Рубину» за € 7 млн. Нападающий, ярко дебютировавший в большом футболе, так и не заиграл в Казани: 40 матчей, три гола и три голевые передачи. Если в прошлом сезоне Игнатьев играл в среднем 40 минут за матч, то сейчас выходит на поле менее чем на полчаса. Ивану нужно срочно уходить за игровой практикой. У него такое желание есть.