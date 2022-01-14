Спаллетти провалился и в Кубке! Драма с семью голами в итальянском футболе

А ещё в этой игре было три удаления.

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» встречалась с «Наполи». Соперники трижды играли друг с другом в 2021 году и во всех матчах сильнее были неаполитанцы. На этот раз «фиалки» нашли, что противопоставить команде Лучано Спаллетти, и сенсационно разгромили «Наполи». Но сделали это без Александра Кокорина.

Первый гол в ворота хозяев был забит на 41-й минуте: Душан Влахович отправил мяч точно в нижний угол ворот с передачи Риккардо Сапонары. Стоит отметить, что перед матчем генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне заявил, что если серб хочет уйти из команды, то он должен заявить об этом публично. Менеджер считает, что «нельзя заставлять клуб, город и фанатов ждать».

Дрис Мертенс не заставил долго грустить болельщиков «Наполи». Через три минуты после гола Влаховича он сравнял счёт, а уже в добавленное время вратарь «Фиорентины» Бартломей Драговски вышел из ворот и сбил Элифа Элмаса. Главный судья расценил нарушение как фол последней надежды и удалил голкипера.

Впрочем, игра в меньшинстве не отразилась на «Фиорентине» во втором тайме. «Наполи» пропустил на 57-й минуте от Кристиана Бираги, а в концовке чудом перевёл матч в дополнительное время. На 84-й минуте арбитр после просмотра повтора показал прямую красную карточку Ирвину Лосано, на 90+3-й минуте достал второй «горчичник» для Фабиана Руиса, а уже на 90+5-й минуте Андреа Петанья, находясь рядом с вратарской площадью, сравнял счёт. Настоящая драма!

Настойчивость «фиалок» трансформировалась в три гола за 14 минут в экстра-тайме. Сначала Лоренцо Венути сделал счёт 3:2, а спустя несколько мгновений Кшиштоф Пёнтек забил первый мяч за «Фиорентину» в своём дебютном матче. Польский форвард перешёл в итальянский клуб несколько дней назад на правах аренды из «Герты» и будет конкурентом Александра Кокорина.

Окончательный результат 2:5 установил Юссеф Мале. Он вошёл с мячом в штрафную и, пробив низом, не оставил шанса голкиперу. Это поражение стало четвёртым для «Наполи» в 10 последних матчах после встречи в Москве. Примечательно, что до двухматчевого противостояния со «Спартаком» команда Спаллетти не проигрывала пять с половиной месяцев.

«Фиорентина» сыграет в четвертьфинале Кубка Италии с «Аталантой» Алексея Миранчука, а у «Наполи» следующая «игра на вылет» состоится через месяц. 17 февраля команда Спаллетти проведёт первый матч с «Барселоной» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.