Андрей Ещенко вошёл в штаб «Спартака». Какой он тренер?
Экс-защитник будет помогать Ваноли.
Ребров видит у Ещенко тренерские задатки
По словам Артёма, Андрей глубоко разбирается в футболе, говорит правильные вещи во время матча и грамотно подсказывает игрокам на поле.
Ещенко заметил Маркитесова в дубле
Он сам в этом признался: «Сказал ему: «Давай, расти, есть шансы попасть». Тем более команда омолаживается. У него есть все данные — и скорость, и возраст. Спустя некоторое время он оказался здесь».
«Персональные тренировки» с Айртоном
Андрей уделяет много времени бразильцу. Ещенко считает Айртона самым быстрым игроком «Спартака» и старается сделать из него защитника высокого уровня. Андрей плотно занялся его игрой.
Что Ещенко советовал бразильцу
«Ему надо прибавить в жёсткости. Если Айртон сумеет совместить природную скорость и навыки ведения силовой борьбы, которые можно наработать на тренировках, то станет топовым защитником».
Айртон — о коллеге
«Одним советом дело не обходится, постоянно идёт подсказ. И в тренировках, и особенно когда в игре бегу по той бровке, где находится скамейка запасных».
Методы работы Андрея
«Сами молодые редко что-то спрашивают. Но мы следим за дисциплиной. Когда-то можем пошутить, а иногда и прикрикнуть, чтобы человек не расслаблялся».
Андрею вряд ли будет сложно принять новую должность
Ещенко, можно сказать, выполнял роль играющего тренера вместе с Ребровым. Андрей часто помогал молодым футболистам: Рассказову, Маслову, Гапонову, Умярову, Маркитесову, Айртону.
Ещенко предложил реформу для российского футбола
Летом 2021 года Ещенко, говоря о проблемах чемпионата России, предложил хорошее решение: «Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу».
Андрей Ещенко вошёл в штаб «Спартака». Какой он тренер?
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