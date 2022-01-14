«Стрёмное было время». Как «Спартак» и ЦСКА зарубились за молодого таланта Смирнова

В российском футболе 2000-х было два талантливых Смирнова. Молодёжь, не поверите: оба — москвичи, ровесники (1980 года рождения), полузащитники и к тому же тёзки — Дмитрии! Но и это ещё не все удивительные совпадения в жизни однофамильцев — они трижды за карьеру становились одноклубниками, и журналистам во избежание путаницы приходилось обозначать их в отчётах не одним, а двумя инициалами — Д.А.Смирнов и Д.Н.Смирнов.

Больше преуспел в футболе старший (на 3 месяца), Дмитрий Александрович. Немногие теперь без «Википедии» скажут, когда за какие команды он играл. А между тем зимой 2002-го перспективный футболист стал настоящим яблоком раздора между большими столичными клубами. Его трансфер из «Торпедо-ЗИЛ» в «Спартак» носил детективный характер и вызвал скандал в РФПЛ — с громкими обвинениями и судебными разбирательствами. В те годы между топами существовал негласный уговор — не «красть» игроков друг у друга, а красно-белые его, с точки зрения ЦСКА, нарушили.

Бедствующий «Торпедо-ЗИЛ» расплачивался с ЦСКА за финансовые долги «натурой» — футболистами. За два трансферных «окна» по этому маршруту проследовали братья Березуцкие (с интервалом в полгода), полузащитник Трипутень, нападающий Пиюк. Следующим в списке должен был стать огромный, под два метра ростом, полузащитник Смирнов.

И тут отработанная схема дала сбой. Пока в «Торпедо-ЗИЛ» происходила смена собственника («Норильский никель» выкупил клуб у автозавода), лидера команды перехватил «Спартак». Обманутыми себя почувствовали сразу в двух клубах — реновированном «Торпедо» (уже с приставкой «Металлург») и ЦСКА. По информации источников «Новой газеты», на открытом собрании РФПЛ в 2003-м дело дошло до открытой перепалки Евгения Гинера и Андрея Червиченко.

По прошествии лет разбираемся в тёмной истории с её главным фигурантом. Но прежде чем выслушать Дмитрия Смирнова, представим участников конфликта.

Действующие лица «дела Смирнова» (по состоянию на конец 2002 года):

Дмитрий Смирнов, 22 года, полузащитник, один полный сезон в РФПЛ (27 игр, 7 голов — 3 победных);

Юрий Тишков, 31 год, бывший нападающий «Торпедо», футбольный агент;

Юрий Белоус, 42 года, новый генеральный менеджер «Торпедо-Металлурга»;

Андрей Червиченко, 36 лет, полгода в должности президента «Спартака»;

Евгений Гинер, 42 года, второй год во главе ЦСКА, обладатель Кубка России и серебряный призёр РФПЛ.

— По прошествии лет понимаете, почему из-за футболиста, сыгравшего всего сезон в высшем дивизионе, разгорелась такая свара?

— Для меня это до сих пор загадка. В любом случае, когда молодой футболист выстреливает, к нему возникает интерес. Но в то время перспективных ребят было очень много: поколение 1980-1982 годов — богатое на таланты. Может быть, для кого-то это было дело принципа, не знаю.

— В «Торпедо-ЗИЛ» тогда шла смена власти.

— Как эти процессы происходили, я не совсем понимал, но ситуация была тяжёлая. Зарплаты и так-то были небольшие, и те по несколько месяцев не платили. Во многом благодаря тренеру, Вадиму Станиславовичу Никонову, удержались в лиге. Опытные футболисты сплотились вокруг него и успокаивали коллектив. Хотя могли бы сказать: no money — no football. Но я всё равно никуда уходить не собирался — я же торпедовский воспитанник. Надеялись, что с приходом новых руководителей хотя бы часть задолженностей погасят. А нам на собрании перед Новым годом затянули старую песню, которую выслушивали на протяжении сезона: « Подождите, сейчас денег нет…» Это окончательно подорвало доверие к клубу. Решили с агентами идти на КДК, разрывать контракт.

— С Тишковым к тому времени долго сотрудничали?

— Как раз с этого сезона и начали. Но я знал его и раньше. Я же на Восточную с детства ходил. Тишков для меня идеалом футболиста был. Потом, когда он после травмы восстанавливался, Никонов позволил ему с нами тренироваться. Поэтому мы легко сошлись, когда Юрий предложил поработать вместе.

— Вы ведь собирались в Китай к Непомнящему на просмотр ехать?

— Там вроде как даже разговор про контракт шёл. Меня эта история заинтересовала, но вместе с тем было страшновато. И сам испугался так далеко ехать, и родители эту идею не очень поддержали. Всего год в большом футболе — и вдруг Китай! По тем временам это вообще неизведанный футбольный рынок был. А имея на руках предложение «Спартака», вдвойне странно было бы на это подписываться.

— «Торпедо» в принципе не хотело вас отпускать?

— Молодой, свой футболист — конечно, не хотели. Но тогда было правило — и сейчас, по-моему, существует: если не платят три месяца и более — имеешь право расторгнуть контракт через КДК. Мы хотели уйти нормально, договориться. Нам сказали: «Нет, мы вас не отпустим». Я совсем молодой был — решения в основном старшие принимали. Мне сказали: «Есть шанс попасть в «Спартак». Естественно, я загорелся, захотел себя попробовать на другом уровне.

— Новый гендиректор «Тор-Мета» Белоус действительно обещал вас по судам затаскать?

— Какие-то препоны он делал. Судебные повестки на домашний адрес приходили. Мне говорили: не надо никуда ходить. Я и не ходил. Потом, как понимаю, какой-то компромисс нашли, раз от меня отстали.

— Почему в интервью Юрию Дудю для Sports.ru в 2013 году вы не захотели называть другой московский клуб, претендовавший на вас — ЦСКА?

— Я уже не помню таких подробностей, но интерес со стороны ЦСКА действительно был. Но мной и Самара интересовалась, «Динамо» звонило. Взвесив все «за» и «против», мы с агентами пришли к выводу, что в «Спартаке» мне будет проще заиграть и закрепиться. Как раз много молодых в команду зашло. Начиналась смена поколений — кто ж знал, что она окажется настолько радикальной?

— Пяти минут разговора с Романцевым хватило, чтобы принять решение?

— Разговор действительно был недлинный. Но когда такой человек говорит: «Дима, я очень хочу тебя видеть в «Спартаке». Уверен, что с нами ты дорастёшь до сборной России» — это производит впечатление. Понятно, что в силу возраста я не мог похвастать стабильностью, но в целом всё в «Спартаке» складывалось неплохо: часто выходил в основе и приносил пользу команде. У меня от работы с Олегом Ивановичем остались только наилучшие воспоминания — с ним я действительно рос как футболист.

— А Газзаев-то высоко ценил таких атлетичных, крепких парней.

— Наверное, это был бы плюс для меня. И я знаю, что Валерий Георгиевич хотел меня в ЦСКА видеть, высоко оценивал. Но зимой 2003-го никто и представить не мог, что Романцев через полгода покинет «Спартак». Вот она, основная причина.

Агент убеждал: «Дима, тебя очень хочет видеть Романцев. Он в этой команде будет. Его никто никуда не подвинет. Романцев — легенда».

Никто же не знал, что через полгода такой конфликт произойдёт.

— А лично с Гинером или Газзаевым виделись?

— До меня донесли информацию, что с ними тоже общались. Но интерес со стороны «Спартака» был более серьёзный.

Евгений Гинер Фото: «Чемпионат»

— Агент Абрамов в своей книге утверждал, что ЦСКА предлагал немногим лучшие условия, чем у вас были в «ЗИЛе». Правда?

— Да, в «Спартаке» условия были лучше. Не 50 тысяч долларов, конечно, но процентов на 30 больше того, что предлагал ЦСКА. Не скажу, что эта разница в пару тысяч сыграла решающую роль — сработал комплекс факторов. Но если в каком-то клубе делают больше зарплату — наверное, и рассчитывают на тебя больше.

Владимир Абрамов футбольный агент «Как потом сообщил нам Тишков (нам же было необходимо объяснить ситуацию китайцам, чтобы сохранить своё лицо!), ЦСКА заявил о своём желании приобрести ряд зиловских игроков, ссылаясь на якобы существовавшие долговые договорённости. Смирнову ЦСКА предложил смехотворный контракт на 6 тыс. долларов месячной зарплаты (это, правда, гораздо лучше того, что было в «Торпедо-ЗИЛ», где, к примеру, в 2002 году Диме выплачивали зарплату от 2 до 4 тыс. долларов в месяц)». (Из книги «Деньги от футбола»)

— Во сколько Червиченко обошлась «мировая» с новым менеджментом «Торпедо-Металлурга»? В открытых источниках встречается цифра $ 700 тыс.

— Я тоже слышал такую информацию. Вряд ли это выдумка. Тем более что и продавал меня «Спартак» примерно за столько же. А на тот момент меня никто не посвящал в финансовые детали сделки — комиссионные и так далее. Я, молодой, вообще воображал, что перехожу бесплатно, как свободный агент. Оказалось — не совсем так. 700 тысяч по тем временам — сумма немаленькая. Но тогда, повторюсь, я об этом не знал.

— На вас в той ситуации оказывали давление с какой-либо стороны?

— Давление — нет. Были только рекомендации.

— И звонков не было? Всё-таки время стрёмное было.

— Стрёмное, да… Но если что-то такое и происходило, то на уровне агентов. Я слышал, что ЦСКА остался недоволен тем, что выбрал «Спартак». Но на меня давления точно не было.

Из интервью Андрея Червиченко Sports.ru (2010 год)



— Какие у вас были отношения с Гинером во время вашей работы в «Спартаке»?

— Дружеские, как и сейчас. А почему должно быть иначе? Мы делаем одно дело, просто все работают на себя.

— Когда Тишкова в начале 2003-го убили — было страшно?

— Для меня это был шок, конечно. Я был на сборах «Спартака», хотел лететь на похороны. Сейчас понимаю, что в клубе правильно поступили, не пустив меня в Москву. Сказали: «Дим, не надо, сиди на сборах». Не скажу, что было прямо страшно. Скорее, тревожно и непонятно. Люди говорили: «Будь поаккуратнее», а я не понимал, что это значит, в силу опять-таки возраста. Если бы мне звонили и предупреждали: «Дима, берегись» — конечно, я задумался бы. Но мне никаких угроз не поступало. Я и представить не мог, что эта история может быть каким-то образом связана с моим переходом. Наверное, поэтому и страха не было. Первые мысли такого рода появились, когда начали вызывать к следователю свидетелем. Впоследствии я перечитал множество материалов по теме Тишкова, но чего-то принципиально нового к уже опубликованному не добавлю.

— Вы бодро начинали в «Спартаке»: «Динамо» победный положили, в Ростове результативно вышли на замену. Что и когда пошло не так?

— Всё шло хорошо, пока был Романцев. Он в меня верил, проводил беседы. Подбадривал: «Дима, молодец, продолжай в том же духе». Для меня это много значило. Всё для меня в «Спартаке» закончилось после финала Кубка. Мы обыграли «Ростов», а потом пришёл Чернышов, привёл нескольких сербских футболистов на мою позицию, и я понял, что на меня не рассчитывают.

Олег Романцев Фото: «Чемпионат»

— Как поняли?

— Чернышов повторял: «Ты потерпи, потренируйся, наберёшь форму и будешь играть». Но чем больше он это говорил, тем меньше я играл. Если поначалу я хотя бы минут на 20 выходил, то потом вообще перестал играть. А потом до меня донесли информацию, что за спиной Чернышов говорил: «Смирнов мне не нужен. Если его не будет в команде — не расстроюсь».

— Через основу «Спартака» в 2003-м прошёл 41 футболист. В команде бардак творился?

— Я застал, получается, последние месяцы Романцева в «Спартаке». Так вот, при нём бардака не было. Дисциплина — на уровне. Уже с Чернышовым начался полуцирк: одних только вратарей — пять человек! Пришло много новичков, многих начали задвигать. Как было в конце сезона — не знаю. К тому времени я уже уехал в Новороссийск. Сейчас понимаю, что это была одна из моих ошибок. Можно было пересидеть, переждать, потому что с Владимиром Григорьевичем Федотовым, царство небесное, у меня тоже сложились хорошие отношения. Как и с Олегом Ивановичем, и другим его помощником — Павловым. В силу возраста не сообразил, что нужно выждать паузу.

Скандал в «Спартаке» полыхнул накануне финала Кубка-2003. Романцев в своём кабинете в Тарасовке сделал заявление для прессы, в котором раскритиковал новое начальство и опроверг слухи об отставке. Червиченко, несмотря на выигрыш трофея (первого и последнего для себя в качестве президента), отреагировал на атаку тренера крайне резко: «С трудом понимаю, что происходит. Причины тому могут быть две. Одна из них – неуверенность заявляющего в собственных силах и желание перестраховаться на случай возможной неудачи. А второе – может, просто утро не задалось. Знаете, бывают различные синдромы по утрам. Всякое случается». Спустя четыре дня ОИР покинул «Спартак».

— Команда чувствовала напряг в верхах?

— Мы обо всём узнали из прессы — Олег Иванович же за день до финала это заявление сделал. Но мы и так испытывали давление. Для меня или Ромы Павлюченко это был первый такой большой матч в жизни. В моём случае, к сожалению, он остался и последним.

Последняя победа «Спартака» в Кубке России Фото: РИА Новости

— Банкет по случаю победы устроили или не до того было?

— Да, помню, съездил домой, переоделся. Всей командой посидели в ресторане, но без гулёжа и празднеств. Через три дня была встреча с «Сатурном». И именно она оказалась последней в «Спартаке» для Олега Иваныча. Мы, к сожалению, проиграли, хоть и совершенно не по делу.

— У ЦСКА тогда началась золотая эра, а у «Спартака» — упадок. Не жалели, что не туда пошли?

— Жалеть — это немножко неправильное слово. Конечно, прокручивал в голове вопрос: что было бы, окажись я в ЦСКА?

Теоретически мог, наверное, и Кубок УЕФА над головой поднять.

Но ведь могло пойти и по-другому. Не факт, что я стал бы игроком основного состава, лидером, а не поехал бы куда-то в аренду через полгода. Конкуренция в том ЦСКА действительно была высочайшей. Это ещё одна из причин, почему я тогда выбрал «Спартак». Уверен, что, останься Романцев, я и дальше рос бы как футболист, и карьера сложилась бы удачнее.

— Наблюдая со стороны за теми же Березуцкими, не ловили себя на мысли: «На их месте мог быть я?»

— 100% такие мысли были. Но опять же мог ведь и не быть, а в 25 лет докатиться до второй лиги. Что тут говорить? В целом я доволен карьерой, но понятно, что зимой 2003-го она виделась в более радужных тонах. После финала Кубка было ощущение, что я в начале пути и таких побед будет несколько как минимум. А Березуцкие и по юности были более звёздными футболистами — уже с детско-юношеской школы подавали большие надежды.

— С Газзаевым впоследствии не было пересечений?

— Бесед не было. Несколько раз пересекались: «Добрый день» — «Добрый день». Всё. Я к нему всегда уважительно относился. Как он ко мне относится — не знаю. Тот случай мы ни разу не обсуждали.

— А с Олегом Иванычем виделись?

— Вот с ним какие-то короткие беседы бывали. Когда я в «Луче» играл, Олег Иванович периодически приветы через Павлова передавал. Смешно называть наши отношения дружескими, но при встрече мы по-доброму общались.

— Шанса вернуться в «Спартак» не было?

— Я сглупил. Вместо того чтобы уйти в аренду или в «Спартаке» пересидеть, подписал полноценный контракт с Новороссийском. Кто же знал, что через два месяца самого Чернышова в «Спартаке» не будет? С другим тренером у меня могло бы получиться. Тем более что зимой в команду зашли ещё молодые ребята — Самедов, Погребняк. Ладно, как вышло, так вышло. Зато Россию повидал: и на Дальнем Востоке был, и в Сибири, и на Кавказе. В этом есть определённый плюс.

География Д.А.Смирнова после «Спартака»

Новороссийск

Владикавказ

Владивосток

Грозный

Томск

Саранск

Луцк (Украина)

Тула

Смирнов в тульском «Арсенале» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Объясните напоследок, как вас так по жизни примагничивает с Дмитрием Николаевичем Смирновым?

— Удивительная история, сам никогда не понимал, как так получается. Мистика, не иначе. В молодости встретились в дубле и с тех пор идём часто рядом. Несколько раз у меня спрашивали о характеристиках Рони (Димино прозвище) — например, во Владивостоке. Естественно, я давал только хорошие рекомендации. А в Томске наоборот получилось. Самое удивительное, что мы с Дмитрием Николаевичем и сейчас в одной структуре — тренируем в «Строгино».

Помню, лет в 10-11 играли на гаревом поле на «Торпедо» на первенство Москвы с его ФШМ. Их тренер на бровке надрывается: «Дима Смирнов, ты что делаешь? Куда побежал?!» А у меня ступор: чего это тренер чужой команды мне пихает?..