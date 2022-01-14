Ждать ли от «Спартака» ещё трансферов и новых контрактов с лидерами? Отвечает руководство

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выступает второй день подряд. Вчера вышло интервью с итальянцем, а сегодня он дал пресс-конференцию. И получилось даже информативнее. Собрали для вас ключевые моменты брифинга.

Пруцев официально в «Спартаке». Новая проблема — перебор легионеров

«Пруцева знаю со времён «Чертаново». Не нужно приглашать Каттани, чтобы знать, что Данил хороший игрок. Но его нужно ещё купить. Когда летом ко мне обратился «Спартак», я составил большой план стратегии, список игроков. Хлусевич и Классен были в этом списке. Свинов — кандидатура Реброва, я стараюсь не вмешиваться во вратарские дела.

До моего прихода проблем с лимитом у «Спартака» не было. Но я пришёл и купил Николсона, пошёл на этот риск. Теперь у «Спартака» девять легионеров. Чтобы купить такого игрока, ждать нельзя. Иначе он может обойтись очень дорого, цена может вырасти в два раза.

Фото: Александр Ступников, ФК «Спартак»

Как будем решать проблему? Работаем над этим. Знаем, с кем хотим расстаться. У «Спартака» хорошие игроки, они высоко котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки к тому, чтобы решить этот вопрос, но это не решается в один момент».

Трансферов зимой больше не будет? Зато может вернуться Тиль

«Последний период «Спартака» — хороший. Возможно, вы этого не замечали. Последние пять-семь игроков, которые приехали или скоро приедут сюда, не были предложены кем-то. Причины появления новых футболистов — это желание «Спартака» купить этих игроков, стратегия. Я не хотел обидеть агентов (Каттани сказал, что они не будут хозяевами в клубе. — Прим. «Чемпионата»). Могу вас уверить: кто бы ни вёл дела игроков, идея пригласить этих людей была моей.



Если мы говорим об основной трансферной кампания, то пока это всё. Я хочу, чтобы и «Спартак-2» прибавлял. Сейчас надо будет работать над летней трансферной кампанией. Мы следим за всеми игроками, имеющими отношение к «Спартаку». Тиль проводит отличный сезон, я был бы не против, если бы он был в команде сейчас. Не исключаю, что он вернётся. Крал тоже хороший футболист. Посмотрим, что будет дальше.

Что значит стратегия? Если есть хорошие российские игроки, то они должны быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен — хорошие примеры. Сейчас важно в короткий срок найти ту «химию», что поднимет «Спартак» выше, чем он сейчас. Важно быстро вернуться на лидирующие позиции, но и усилиться на будущее. Работа по усилению — это не математическая формула. Ставка на российских игроков необходима. Основная работа — подписывать их. Не так просто было убедить Хлусевича перейти в «Спартак». Важно было закрыть сделку в ноябре, играя на опережение.



Я сказал Зареме Салиховой, каких игроков хочу купить. У меня была встреча с ней и Федуном. Не так важно, кто из них предложил мне работу. Есть много мелочей, с которыми мне просто неудобно обращаться к Федуну. Потому что он платит, чтобы я решал проблемы, а не писал по каждой».

Жиго не уйдёт зимой. А что с контрактами у него и Бакаева?

«Жиго точно никуда не уйдёт этой зимой. Он невероятно важен для команды. У Самуэля истекает контракт, но он сам будет принимать решение. Жиго и его агент ведут себя очень уважительно и не намерены уходить. Хотя мне звонили по поводу Самуэля из других клубов, но мы не рассматриваем это. Я не хочу ослаблять команду в январе. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, «Спартак» станет слабее. Я не возьму на себя такую ответственность. Мы можем выручить какие-то деньги, но это не главный приоритет для нас.



«Спартак» ни перед кем не закрыл двери. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Все работают над этим вопросом. В ближайшие дни будут две хорошие новости. Но они не касаются тех футболистов, чьи контракты истекают летом».

Каттани — про нападающих. Николсона согласовывал с Федуном, Ларссон ему нравится

«Спрашивал мнение Камоцци о Николсоне, как и мнение Федуна. Франко знает всех игроков, которых мы рассматриваем. У меня нет номера телефона, профайла игроков, которые нам нужны, а у Франко есть. Он главный советник по поиску игроков, работает на клуб.



Мне нравится Ларссон. Более того, и Ваноли говорил о нём много хороших слов. Все видели, как он играл при Тедеско. Он всё ещё Джордан Ларссон. Надо работать, чтобы вернуть ту форму, в которой он находился.



Почему купили Николсона? Он мне нравится. Шамар может играть с Промесом, Понсе, у него много хороших качеств. У «Спартака» такая схема, что он играет без правого защитника. Я не могу говорить за Ваноли, но для меня структура понятна».

Антар Яхья — директор академии. А Федун разбирается в футболе

«Буду ли я сидеть на скамейке? Рядом с тренером будет находиться Артём Ребров. Думаю, он красивее, чем я. Скажу вам то же, что сказал футболистам вчера: я спортивный директор, но главный на поле — это Ваноли. Он должен быть единственным вожаком. Каждый должен заниматься своим делом. Я буду последним, кто вмешивается в дела главного тренера.

В чём заключается моя работа? Предлагать решения проблем. Новые игроки — моя ответственность и мои решения. Я не король и не царь-батюшка в «Спартаке». Я менеджер, который отвечает за спортивный блок, а не управляет всем.



Разбирается ли Федун в футболе? Да. Мы много общаемся, разговариваем, в том числе и про молодёжный футбол. Теперь Яхья — директор академии. Это тоже моё решение, беру за это ответственность, как и в случае с Ребровым. Федуну важно развивать работу академии. Яхья уже строил академию с нуля. Я связал его с Федуном, и он произвёл хорошее впечатление.

У меня контракт на три года? Во-первых, это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворения клуба. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, господин Федун может мне позвонить и сказать спасибо за работу. Мне не ставили никакой планки. Я понимаю цель «Спартака», чего хочет от меня Федун. Мы без слов понимаем друг друга, чего хотим достичь».

С Рассказовым поговорят. Каттани его защищает

«Мне не нравится, когда выделяют какую-то жертву. Рассказов был на поле, когда «Спартак» выигрывал матчи. В матче с «Ростовом» он был ближе всех к Глебову, но не был виноват больше остальных. При этом на Николая повесили всех собак. Возможно, ему просто не везло.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат

Мы поговорим с Рассказовым по поводу его будущего и контракта. Понятно, что он недоволен ситуацией, в которой оказался. Пока мы не знаем его намерений. Рассказов — один из первых, с кем я проведу беседу».

Каттани — про «Зенит». Футболистов из Питера в «Спартаке» не рассматривают

«Не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Гораздо важнее, чтобы клуб был лучшим в России. Не слежу за личными достижениями. «Зенит» не может выигрывать вечно. Рано или поздно придёт тот, кто сбросит их с этого трона. Верю, что это будет «правильная» команда. Сейчас нам надо обеспечить клубу правильный вектор развития с хорошими российскими футболистами. С приходом каждого игрока у нас есть возможность сократить это отставание.



Мы можем говорить о «Зените», но сейчас у нас другое положение в таблице. Важно перестать терять очки с «Арсеналом», «Ростовом». Мы должны быть реалистами. Ожидания от «Спартака» выше, чем от любого европейского клуба. Прежде чем говорить о борьбе с «Зенитом», нужно вернуть «Спартак» туда, где его привыкли видеть. Оздоев? Мы никогда не рассматривали игроков «Зенита».