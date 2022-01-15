Провал «Манчестер Юнайтед» ― полностью вина Рангника. Вот три доказательства

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне ― ад и бардак: плетётся на седьмом месте в АПЛ, вылетел из Кубка лиги (проиграл «Вест Хэму»). Плюс случился кризис раздевалки. Не помогла и смена тренера ― в ноябре Глейзеры выдернули из «Локомотива» Ральфа Рангника вместо сдувшегося Уле-Гуннара Сульшера. Немец успел провести уже семь матчей во всех турнирах: четыре победы, две ничьих и поражение.

Несмотря на добротный результат в последних турах, по игре «Юнайтед» ближе к середине таблицы:

12-й в АПЛ по забитым мячам и восьмой по xG (ожидаемые голы);

только однажды «Ман Юнайтед» выбил больше единицы по xGD (ожидаемое расхождение в забитых и пропущенных голах) – 1,11 против мёртвого «Норвича»;

седьмой по xPTS (ожидаемым набранным очкам);

восьмой по PPDA (интенсивность прессинга);

до зоны вылета ближе (21 очко), чем до «Ман Сити», который идёт первым (22);

при этом Рангнику повезло с календарём: ноль топов, а средняя позиция соперников – 15-е место.

Разбираемся, что именно мешает Ральфу Рангнику лепить «Манчестер Юнайтед» под себя. Ниже – три ключевые проблемы.

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Рангник выбрал неудачный путь: за полгода не выстроить прессинг с нуля

«Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и в команде», – рассказывал Рангник о своих планах в дебютном интервью.

На словах всё круто, но по факту имеем обратную ситуацию: Рангник не учитывает сильные и слабые стороны футболистов, а пытается их впихнуть в свои 4-2-2-2 с активным прессингом. Он загоняет игроков в жёсткие рамки и раздаёт неподходящие роли. Например, Маркус Рашфорд выходит справа в полузащите, как это было в игре с «Ньюкаслом» (1:1).

Ральф Рангник – временный тренер на полгода. Он не должен всё рушить до нуля, чтобы слепить что-то новое. У временных коучей иная миссия: перезагрузка команды, поиск наименьшего пути сопротивления. Придерживаясь этого пути, они частенько добиваются хороших результатов на коротких дистанциях. Рангник начал так, словно собирается без предупреждения строить долгосрочный проект. Этого «МЮ» сейчас не нужно: строить команду под себя начнёт постоянный тренер, который придёт летом.

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Правильнее было бы подобрать оптимальную схему под имеющихся футболистов. У Рангника не было предсезонки, нет возможности закупиться под свой стиль с гегенпрессингом (тотальное давление на соперника на каждом участке поля), нет и времени. Поэтому немец явно наметил утопический вектор.

Юрген Клопп выстраивал «Ливерпуль» более двух лет, собирая игроков под себя. Немец оставил только Дивока Ориги, Роберто Фирмино, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. Нужны серьёзные ресурсы и не один сезон для настройки механизма. За последние 10 лет Рангник работал лишь два года главным в «Лейпциге», поэтому ему явно не осилить перестройку за пару месяцев.

Рангника не приняла раздевалка. У него нет коннекта с футболистами

Для поста временного тренера отлично подходил Майкл Кэррик, у которого была мощная эмоциональная связь с футболистами. Он мог стать кем-то вроде Сульшера, когда тот пришёл на руины после Жозе Моуринью. Если бы и не было желаемого результата, к следующему сезону команда подошла бы цельной и психологически готовой к новому вызову.

У Рангника с футболистами нет связи совсем. Работать в «Ман Юнайтед» с огромным количеством звёзд – титанический труд, который должен подкрепляться опытом. Отсюда и проблемы с коммуникацией.

Трудности начались на старте. Свои идеи Рангник внедряет в основном с помощью видеозанятий, которые лично подготовил для каждого футболиста. Этот метод не работает, о чём рассказал журналист Нил Кастис в эфире talkSPORT: «Скучные тренировки Ральфа Рангника не зашли футболистам. Некоторые игроки потеряли страсть к игре и не понимают задумки тренера».

Этот инсайд подтвердили Daily Mail и The Athletic: «В раздевалке крайне токсичная атмосфера, которую можно сравнить с поздним Моуринью. Никто не понимает, во что именно играет команда». Плюс Рангник пошёл по стопам Жозе Моуринью и вычленил ключевую проблему: эгоизм звёзд в раздевалке. Это подтвердил Фил Браун из talkSPORT: «Информацию сливают сами футболисты. Рангник при всей команде отчитал нескольких звёзд, что задело их самолюбие».

Накидывает и Криштиану Роналду. The Mirror рассказывает про огромное влияние суперзвезды на клуб. Во-первых, Криштиану выдвинул ультиматум руководству: «Роналду покинет клуб, если следующий тренер ему не понравится», – заявляют журналисты. Во-вторых, Роналду хочет влиять на трансферы. Нападающий планирует перетащить на «Олд Траффорд» соотечественника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» уже в январе.

Фото: Matthew Peters/Getty Images

Роналду долго не реагировал на слухи, но в свежем интервью Sky Sports всё же поддержал тренера: «Он приехал пять недель назад и многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести идеи до игроков. Однако я верю, что он хорошо выполнит работу. Мы знаем, что играем не в самый привлекательный футбол, но у нас много матчей, чтобы улучшить ситуацию.

Думаю, что с его приходом в некоторых моментах мы стали играть интереснее, но нужно время. Не так-то просто изменить менталитет игроков, их игру, культуру и систему. Я верю, что он справится».

Состав «Ман Юнайтед» не готов к контрпрессингу

Сперва казалось, что Рашфорд, Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд и Антони Марсьяль отлично подойдут Рангнику из-за молодости, физической одарённости и агрессивности (особенно в финальной трети). Но никто из них не транслирует качественный футбол: Рашфорд словил депрессию, Марсьяль готовится к уходу, Гринвуду нет места на острие атаки. А Санчо всё никак не акклиматизируется в Манчестере.

Для эффективного прессинга нужна интенсивность. При Рангнике по прессингу «МЮ» идёт восьмым. Если взглянуть на количество прямых атак (владение мячом, которое начинается на своей половине поля и заканчивается либо ударом, либо касанием в штрафной площади соперника в течение 15 секунд), то показатель «Юнайтед» находится ровно на экваторе таблицы.

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Показательный матч «Ман Юнайтед» выдал с «Челси» (1:1), где Кэррик выставил 4-3-1-2 с Бруну Фернандешем, Рашфордом и Санчо (именно его активные действия принесли гол) на острие. Без Роналду, который начал на скамейке. И это неудивительно: Криштиану совершает всего 5,2 прессинг-действия за 90 минут. У Фернандеша, Санчо и Рашфорда эти значения колеблются от 15,7 до 18,5, что на уровне Салаха и Мане. Лучший в АПЛ и Европе – нападающий Эммануэль Деннис из «Уотфорда» с 20,8. Второй – Диогу Жота (20,6).

Исходя из прошлого опыта Рангника, он любит определённый типаж защитников: с движением мяча вперёд и активной поддержкой атаки. С этим тоже проблемы в клубе: лучший по передачам с продвижением – Рафаэль Варан (317,6 метров за матч), но это лишь 28-й показатель в чемпионате. Магуайр идёт на 34-м месте (296,3). Линделёф – 45-й с 267,2. По этой же причине на лавку присел Аарон Ван-Биссака, который абсолютно бесполезен у чужих ворот.

«Я не хочу, чтобы команда тратила время на передачи назад или поперёк. Моя команда должна играть активно, с высоким прессингом и контрпрессингом. Мы пытаемся постоянно создавать давление на чужие ворота, играть вперёд как можно быстрее и забивать по максимуму голов», – признаётся Рангник.

Казалось бы, это отличный знак для Донни ван де Бека, который в схожем стиле рубился в «Аяксе» Эрика тен Хага. Однако полузащитник при Рангнике провёл на поле всего 118 минут в 8 матчах. Неудивительно, что главред MEN Самуэль Лакхёрст делится следующим инсайдом: «Ман Юнайтед» предложил ван де Бека дортмундской «Боруссии» и «Ньюкаслу».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Несмотря на интерес Рангника к полузащитникам, которые умеют играть качественно и активно в прессинге, у «МЮ» с этой позицией неплохо: Фред – восьмой в Премьер-лиге по количеству прессинг-действий (26,2 за 90 минут). У Скотта Мактоминея – 16,1. Интересно, что даже у Поля Погба больше – 19,4, хотя у француза мало времени на поле (всего 9 матчей в чемпионате).

Рангник явно видит плюсы и минусы каждого футболиста, поэтому именно его вина в том, что он до сих пор пытается играть в 4-2-2-2. При этом за два года в «Лейпциге» он успешно перепрыгивал на 4-2-3-1 (23 матча) и 4-4-2 с ромбом (13). Даже редко проскакивали 3-5-2 (10), 4-5-1 (7) и 4-3-3 (4). Но именно 4-2-2-2 принесла ему успех и сделала имя.

Что ждёт «Манчестер Юнайтед»?

Очевидно, что Ральфа Рангника затащили на «Олд Траффорд» обещаниями важной должности в структуре клуба, которую он займёт летом. В январе-2021 немец отказался от роли временного тренера в «Челси»: «Я не исполняющий обязанности. Для СМИ и игроков я буду просто тренером на пару месяцев». Так оно и вышло: футболисты не воспринимают тренера всерьёз, а пресса активно хейтит.

Главными претендентами на пост следующего тренера «Манчестер Юнайтед» являются Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино. Оба специалиста делают большой упор на прессинг, организованность и физическую подготовку игроков. Если Рангник доработает до лета, то сможет подтянуть футболистов в этом сегменте.

Дальше немец займётся менеджментом и поможет не только со стилистическими настройками, но и выстроит систему развития молодых талантов. В Германии он качественно отработал в этом направлении: благодаря ему запустили звёздные карьеры Садио Мане, Наби Кейта и Тимо Вернер. Интересно, что вся тройка играет у Клоппа и Тухеля, которые считают Рангника своим учителем и проповедуют похожий стиль.

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Ключевая заслуга Рангника всегда состояла в том, что он может выстроить рабочую систему, в которой каждый компонент способствует достижению поставленной клубом цели. «Я смотрю на это как на пазл из 500 частей. Моя роль состоит в том, чтобы убедиться, что у нас есть всё необходимое для дальнейшего развития», – рассказывал немец в «Лейпциге».

За последние девять лет «Манчестер Юнайтед» потерял всё: узнаваемый стиль, футбольную философию, структурный порядок и трофеи. Для прекращения бардака и построения системы как раз и выписали Ральфа Рангника, который преуспел в этом.