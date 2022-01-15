€ 30 млн выброшены в трубу? Главные трансферы Европы за неделю

Зимнее трансферное окно в Европе пока дарит не так много интересных переходов. Но они всё-таки есть. Конечно, это не настоящие «бомбы», которые обычно взрываются в летнее окно, тем не менее есть что обсудить. Например, удивительное подписание «Ньюкасла» в линию атаки. Рассказываем о трансферах, случившихся за последнюю неделю.

Крис Вуд, из «Бёрнли» в «Ньюкасл»

«Ньюкаслу» нужно спасаться от вылета, а для этого необходимо больше забивать. У клуба благодаря новым владельцам из Саудовской Аравии были деньги на хорошего нападающего. Тем удивительнее, что «сороки» подписали за £ 25 млн (в евро – около 30 млн) Криса Вуда из «Бёрнли». 30-летнему новозеландцу дали контракт на 2,5 года. Новичок «Ньюкасла», мягко говоря, не блещет результативностью – забил лишь три гола в 21 матче этого сезона. «Я знал, какие отступные прописаны, но не думал, что кто-то когда-то их активирует… У меня нет иллюзий. Понимаю, «Ньюкасл» будет большим вызовом для меня, но я знаю, что у нашего сотрудничества хороший потенциал», – прокомментировал Вуд свой переход.

Кажется, «сороки» выкинут € 30 млн в трубу. Если что и спасёт «Ньюкасл», то не голы Вуда. Перепродать же форварда за более-менее приличную сумму точно не получится.

Лука Динь, из «Эвертона» в «Астон Виллу»

Подписав на левый фланг обороны Виталия Миколенко из киевского «Динамо», руководство «Эвертона» со спокойной душой отпустило Луку Диня в «Астон Виллу». Защитник сборной Франции сам захотел поменять команду. Размен пока не кажется равноценным, но «ириски» заработали на продаже Диня € 30 млн.

Фото: avfc.co.uk

Новый главный тренер «Виллы» Стивен Джеррард, очевидно, доволен тем, как клуб работает на зимнем рынке: сначала арендовали у «Барсы» Филиппе Коутинью, а теперь выкупили Диня. В нынешнем сезоне француз принял участие в 15 матчах и забил один гол.

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Анвар Эль-Гази, из «Астон Виллы» в «Эвертон»

Случился на днях и обратный переход: «Астон Вилла» отдала «Эвертону» своего вингера Анвара Эль-Гази. 26-летний голландец будет выступать за клуб из Ливерпуля на правах аренды до лета 2022-го. У Эль-Гази 3+3 в 12 матчах АПЛ и кубковых турнирах текущего сезона. Примечательно, что в новой команде Анвар взял себе 34-й номер – в честь своего друга, экс-игрока «Аякса» Абдельхака Нури, который также выступал под этим номером. Напомним, в 2017-м Нури потерял сознание прямо на футбольном поле из-за сердечной аритмии, после чего на целый год впал в кому. Он пришёл в сознание в августе 2018-го.

Юсуф Демир, из «Барселоны» в «Рапид»

Один из юных талантов «Барселоны» всё-таки не смог закрепиться в команде Хави. Каталонский клуб объявил о том, что досрочно возвращает Юсуфа Демира «Рапиду». Летом сине-гранатовые арендовали 18-летнего вингера за € 500 тыс. и должны были выкупить права на австрийца, если тот примет участие в 10 матчах.

Фото: skrapid.at

У Демира в этом сезоне девять игр (три в основе) и ноль результативных действий. В августе Юсуф стал самым молодым иностранным дебютантом «Барсы» в Примере со времён Лео Месси, но свой шанс не использовал. Затянувшие пояса каталонцы потратят деньги на кого-то другого.

Сержиу Оливейра, из «Порту» в «Рому»

Жозе Моуринью использует все возможные способы, чтобы усилить «Рому» и оставить команду как минимум в топ-6 Серии А. Из хорошо знакомой ему АПЛ Особенный забрал Эйнсли Мэйтленда-Найлса (арендован у «Арсенала»), а из Португалии перевёз в Италию опытного Сержиу Оливейру. 29-летний центрхав «Порту» тоже арендован до конца сезона. Римский клуб заплатит за использование услуг игрока € 1 млн. При этом «Рома» получила право выкупа Сержиу Оливейры ещё за € 13,5 млн. В нынешнем сезоне у нового полузащитника команды Моуринью 5+1 в 24 матчах.

Борха Майораль и Гонсало Вильяр, из «Ромы» в «Хетафе»

Кто-то приходит в «Рому», а кто-то из команды Моуринью уходит. Нападающий Борха Майораль и полузащитник Гонсало Вильяр не пригодились португальскому тренеру. Однако два испанца останутся одноклубниками – оба продолжат карьеру в «Хетафе». Римский клуб отдал Майораля и Вильяра в аренду до конца сезона. По данным Transfermarkt, за экс-форварда «Реала» заплатят € 500 тыс. В нынешнем сезоне Майораль сыграл 11 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. А у Вильяра шесть матчей без результативных действий.

Диего Годин, из «Кальяри» в «Атлетико Минейро»

Летом экс-игрок «Атлетико» и «Интера» мог оказаться в «Динамо». Но с переездом в Россию не срослось, а теперь Диего Годин покидает и Италию. 35-летний уругваец договорился с «Кальяри» о расторжении договора. Для сардинцев контракт центрального защитника стал слишком серьёзной нагрузкой на бюджет. Да и игра Година, который несколько раз выбывал из-за травм, видимо, не удовлетворяла.

Фото: Enrico Locci/Getty Images

В этом сезоне у Диего 12 матчей и две голевые передачи. Уругваец на правах свободного агента подписал контракт до конца 2022 года с «Атлетико Минейро». У чемпионов Бразилии освободилась позиция центрбека после продажи Хуниора Алонсо в «Краснодар».

Давид Нерес, из «Аякса» в «Шахтёр»

«Шахтёр» подписал вингера, которого ещё несколько лет назад называли одним из самых многообещающих бразильских игроков нового поколения. В январе 2017-го «Аякс» не пожалел € 17,4 млн (по данным Transfermarkt) на покупку Давида Нереса. В голландском клубе, умеющем развивать таланты, не сомневались, что в будущем продадут бразильца дороже.

Фото: DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES

Вот только сейчас Нересу 24 года, и он уезжает не в топ-лигу, а в Донецк всего за € 12 млн. Ещё € 4 млн прописаны бонусами. Давид потерял место в основе, а в нынешнем сезоне набрал лишь 4+2 в 22 матчах.

Седрик Бакамбу, из «Бэйцзин Гоань» в «Вильярреал»

«Марсель» вернул в Европу бывшего нападающего «Вильярреала» Седрика Бакамбу. Родившийся во Франции игрок сборной ДР Конго был достаточно результативен в составе «жёлтой субмарины» (47 голов в 105 матчах), а в январе 2018-го получил и принял предложение из Китая. Тогда испанский клуб продал Бакамбу за € 40 млн в «Бэйцзин Гоань». Отработав свой солидный контракт в Китае, 30-летний нападающий стал свободным агентом. «Марсель» не упустил шанса забрать бесплатного бомбардира – с Седриком заключён договор до лета 2024 года.

Тимотеуш Пухач, из «Униона» в «Трабзонспор»

Этот трансфер интересен нам по той причине, что речь идёт об игроке сборной Польши – соперника России в стыковых матчах ЧМ-2022. В последних матчах поляков в квалификации чемпионата мира Пухач попадал в основу. А вот «Униону» 22-летний универсал, способный закрыть позиции левого защитника и хавбека, оказался не нужен. Хотя немецкий клуб купил Тимотеуша в июле у «Леха» за € 2,5 млн. Пухач ни разу не сыграл в Бундеслиге, а выходил на поле только в Лиге конференций (семь матчей, два голевых паса). «Унион» отдал летнего новичка в аренду «Трабзонспору» до конца сезона за € 200 тыс. Там поляк получит практику перед встречей с Россией.