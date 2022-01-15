«Сделка по Миранчуку закрыта». Надо ли россиянину идти в клуб, откуда убрали Шевченко?

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук всё ближе к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно. О будущем 26-летнего игрока «Аталанты» рассказал сегодня итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Сделка между Дженоа» и «Аталантой» по поводу трансфера Миранчука закрыта. Но даже с учётом договорённости между клубами и с самим игроком, его переход не случится сразу. Гасперини попросил несколько дней, прежде чем отпустить футболиста. Ситуация связана с травмами в команде, нужно всё спланировать перед тем, как позволить Миранчуку уйти. Тренеру нужно время, хотя ожидается, что вскоре игрок отправится в Геную: с ним всё обсудили и ждут, когда будет дано добро. Пикколи всё ближе к «Сампдории», поэтому «Дженоа» рассчитывает на российского треквартиста», – написал Ди Марцио на своём сайте.

Тем не менее по информации, имеющейся у «Чемпионата», сам Миранчук ещё не дал согласия на переход. Он продолжает оценивать ситуацию, чтобы принять лучшее решение для развития карьеры. Не подтвердили договорённость с «Дженоа» и в «Аталанте».

«Дженоа» – одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения», – сказал спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори «Чемпионату».

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Аталанта» и «Дженоа» ведут переговоры о трансфере Алексея ещё с ноября. Сообщалось, что бергамаски готовы продать российского полузащитника за € 12 млн плюс € 3 млн бонусами. Рассматривалась и аренда с обязательством выкупа в случае сохранения «грифонами» места в Серии А. Между тем в сентябре 2020-го «Аталанта» покупала Миранчука у «Локомотива» за € 14,5 млн. Наш легионер провёл 45 матчей за команду Джан Пьеро Гасперини (в основе – 11), в которых забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.

Проблемой для Миранчука может стать смена главного тренера в «Дженоа». Известно, что именно Андрей Шевченко очень хотел видеть российского полузащитника в своей команде и уговаривал его на переход. Однако сегодня же клуб из Генуи объявил об отставке украинца. Шевченко принял «Дженоа» в ноябре 2021-го, когда «грифоны» находились на 17-м месте, но продержался на новом месте всего 69 дней. Первый опыт клубной работы у Андрея получился крайне неудачным. Под его руководством «Дженоа» ни разу не выиграл в Серии А – лишь три ничьих при шести поражениях в девяти матчах (0,33 очка за игру). Генуэзцы опустились в зону вылета, на 19-е место. Единственная победа была одержана в Кубке Италии над «Салернитаной» (1:0). Мучения украинца в «Дженоа» закончились вылетом из кубкового турнира от «Милана», в котором когда-то взлетел на вершину мирового футбола Шевченко-игрок.

Андрей Шевченко Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Новым главным тренером «Дженоа», а заодно и Миранчука может стать Давиде Баллардини. Другой кандидат – Роландо Маран. Для клуба это самые оптимальные варианты с экономической точки зрения, ведь расставание с Шевченко, как писали в Италии, дорого обошлось генуэзцам – € 20 млн на весь штаб. Баллардини и Маран возглавляли «грифонов» до украинца, и эти специалисты по-прежнему связаны контрактом с «Дженоа». Насколько для них ценный игрок Миранчук, неизвестно.

Баллардини вообще свой человек для «Дженоа». Он уже четыре (!) раза тренировал команду – с ноября 2010-го по июнь 2011-го, потом с января по июнь 2013-го, после этого с ноября 2017-го по октябрь 2018-го и, наконец, с декабря 2020-го по ноябрь 2021-го. Под его руководством генуэзцы сыграли 115 матчей в Серии А и набирали в среднем 1,32 очка.

Впрочем, в случае перехода в «Дженоа» Миранчук, скорее всего, при любом тренере станет ключевой фигурой команды. «Грифоны» и коллективно, и индивидуально слабы в атаке. За 21 тур у них лишь 20 голов – меньше только у аутсайдера «Салернитаны» (13) и «Венеции» (18). Лучший бомбардир генузэцев в этом сезоне нападающий Маттиа Дестро забил восемь мячей, а на втором месте в списке самых результативных игроков… экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито (шесть голов, все с пенальти). Остальным снайперам и ассистентам «Дженоа» похвастаться нечем. Есть в составе такая звезда, как Горан Пандев, но он в свои 38 лет уже не тот.

Давиде Беллардини Фото: Getty Images

В летнее окно «Дженоа» выкупил у «Лацио» за € 2 млн экс-нападающего «Локомотива» Фелипе Кайседо, но эквадорец ужасно разочаровал. На его счету всего один гол, он постоянно выбывает из-за мышечных травм. Шевченко просил избавиться от Кайседо.

Фелипе Кайседо в «Дженоа» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Впрочем, на днях генуэзцы подписали 21-летнего нападающего Келвина Йебоа, поигравшего за молодёжную сборную Италии и наколотившего 14 мячей в нынешнем сезоне за «Штурм». В клубе верят, что новичок за € 6,5 млн улучшит результативность команды. Возможно, Йебоа будет делать себе имя в Серии А, забивая с передач Миранчука.