Позор бывшего «русского» клуба и скорое чудо легенды «МЮ» Руни. Главные сюжеты Чемпионшипа

Во втором дивизионе Англии уже перевалил за середину 46-туровый марафон. Матчей переносится даже больше, чем в Премьер-лиге (только две команды обошлись без переносов), но это не отменяет множества интереснейших сюжетов, происходящих в Чемпионшипе. Мы отобрали для вас лучшие.

Как увеличить результативность в шесть раз? Стать чилийцем!

В ноябре на «Чемпионате» выходил материал о главных событиях в Чемпионшипе. На тот момент лидирующие позиции занимали «Фулхэм» и «Борнмут». Но с того момента всё поменялось. Отрыв «Борнмута» от ближайшего преследователя уменьшился до нуля. А на третье место вышла команда, которую в ноябре вряд ли ожидали в первой десятке.

«Блэкберн» играл в АПЛ с 2001-го по 2012-й и стал жертвой бездарных владельцев. Индийская компания Venky's, специализирующаяся на птицеводстве, начинала с амбиций пригласить Роналдиньо и сильно ухудшила ситуацию в клубе. Увольнение Сэма Эллардайса и ужасная трансферная политика отправили «Блэкберн» даже не в Чемпионшип, а в Лигу 1 (третий английский дивизион). Произошло это в 2017 году, когда команду тренировал Тони Моубрей – перспективный менеджер нулевых, который возглавлял «Вест Бромвич» в Премьер-лиге, но потом провалился со всеми командами, с которыми работал.

Возможность оттолкнуться от дна и начать развиваться у «Блэкберн» появилась только потому, что Venky's наплевала на клуб. Оборот индийской компании превышает $ 1 млрд. И если в Премьер-лиге клуб им был нужен, то в третьем дивизионе просто перестал интересовать. До вылета в Лигу 1 в «Блэкберн» главными тренерами успели поработать восемь разных человек, после этого клуб не менял тренера ни разу.

Моубрей не был уволен ни после вылета в Лигу 1, ни после того, как в сезоне-2020/2021 выдал серию с одной победой в 15 матчах, ни после 0:7 от «Фулхэма» на своём поле три месяца назад. Всё это время Моубрей работал и в итоге показал, почему считался одним из самых перспективных английских тренеров в нулевые. Он поставил «Блэкберну» симпатичный атакующий футбол, в котором раскрывались игроки. Прогресс показал, например, форвард Адам Армстронг. Он пришёл за £ 1,75 млн, а после сезона с 29 забитыми голами «Блэкберн» продал его «Саутгемптону» уже за £ 15 млн.

Сейчас у «Блэкберна» молодая и перспективная команда, в которой особенно выделяется Бен Бреретон. В предыдущий раз мы писали о нём во время Кубка Америки, когда форвард дебютировал за сборную Чили благодаря фанатам игры Football Manager. После того как о Бреретоне узнали в южноамериканской стране (мать Бена — чилийка) и пригласили в национальную команду, результативность игрока пережила взрывной рост: уже сейчас, за половину сезона-2021/2022, он забил больше, чем за четыре прошлых сезона вместе взятых.

В 25 матчах текущего сезона Бреретон забил 20 голов (до этого 145 матчей во всех клубах принесли всего 18). Сейчас Бреретон – главный преследователь Александра Митровича в бомбардирской гонке, а «Блэкберн» после 0:7 от «Фулхэма» не проигрывает уже девять матчей. Главное, чтобы Venky's не вспомнила о своём активе.

Фото: Richard Sellers/Getty Images

В «Рединге» полно именитых игроков, но он позорится

Когда-то «Рединг» считался в Англии «русским» клубом: в атаке зажигал экс-форвард сборной России Павел Погребняк, а владельцем был бизнесмен из России Антон Зингаревич. Но эти времена (неплохие для клуба) прошли. Сейчас клуб позорится.

Только в ноябре нашёл работу человек, который в 2011 году установил трансферный рекорд для английских игроков. Энди Кэрролл прекрасно играл за «Ньюкасл», поэтому «Ливерпуль», который в эпоху работы Кенни Далглиша делал ставку на британцев, не пожалел за перспективного форварда £ 35 млн. Из этой затеи не вышло ничего: Кэрролл показал себя ограниченным и травматичным игроком, а на его трансферах последовательно обожглись «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти клубы приглашали Энди по всё падающей и падающей цене, пока летом 2021-го он не остался без работы в АПЛ. Тут его и подобрал «Рединг».

Ещё один популярный футболист в составе «Рединга» – Дэниел Дринкуотер (чемпион с «Лестером», провалившийся в «Челси»). Дринкуотер пробовал перезапустить карьеру в «Бёрнли», «Астон Вилле» и даже в «Касымпаше». Не получилось. Теперь тусит в «Рединге».

Третье известное лицо в «Рединге» – Ален Халилович, который намного младше англичан, но уже успел скатиться. В 16 лет он стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Хорватии, дебютировал в Лиге чемпионов, а в 17 перешёл в «Барселону». Увы, оправдать доверие и близко не удалось: Халилович не показал себя ни в «Барсе», ни в «Милане», ни в «Гамбурге» и вообще чаще попадает в новости переходами, чем голами и пасами. «Рединг» – уже 10-й клуб в карьере 25-летнего полузащитника.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Этих футболистов «Рединг» подписал в последние полгода – и уверенно идёт на дно. Команда неплохо начала сезон (4 победы в 8 матчах), но играет всё хуже. А недавние два матча были просто нокаутирующими. 11 января «Рединг» проиграл «Фулхэму» на своём поле 0:7. Иронично, что Кэрролл забил два великолепных гола, которые были отменены из-за офсайдов.

Права на видео принадлежат EFL и The FA Group. Посмотреть видео можно на официальном канале «Рединга» в YouTube.

А 8 января «Рединг» вылетел из Кубка Англии от команды шестого английского дивизиона. Любительский «Киддерминстер Харриерс» двумя голами во втором тайме шокировал соперника, который вышел на игру с Халиловичем и Дринкуотером в основе. Это явно лучшее достижение в 135-летней истории «Киддерминстера», и тем сильнее подчёркивает масштабы провала клуба, который поставил на звёздные имена. Пока «Рединг» 21-й из 24 участников лиги – это последнее место из невылетающих, но с такой динамикой результатов (шесть матчей без побед) можно говорить о больших проблемах.

Права на видео принадлежат EFL и The FA Group. Посмотреть видео можно на официальном канале Кубка Англии в YouTube.

Уэйн Руни — открытие сезона. С защитниками старше себя он уже сотворил чудо

Вылет серьёзно грозит «Редингу» в том числе потому, что одна из команд в нижней тройке выглядит просто несопоставимо лучше. «Дерби» показывает очень достойный футбол и после отличной серии в декабре мог бы даже котироваться в списке претендентов на плей-офф. Но есть одно «но»: на клубе висит штраф в 21 очко за переход под внешнее управление из-за больших финансовых проблем. Поэтому, глядя на таблицу, можно мысленно прибавить команде Руни 21 очко.

Прошлым летом у «Дерби» был момент, когда на контракте в первой команде остались всего девять игроков. Договор с клубом подписывают только те, кого больше никуда не зовут: так, оба основных центральных защитника старше Руни. Это легенда «Эвертона» Фил Джагелка, который в этом году отметит сорокалетие, и Кёртис Дэвис (играл в АПЛ за «Вест Бромвич», «Астон Виллу», «Бирмингем»), которому в марте будет 37. Также в составе много юниоров и просто игроков, которые нигде больше работу в Чемпионшипе не найдут. Один из них – бывший суперталант «МЮ» Равел Моррисон.

Руни с таким составом неожиданно добивается неплохих результатов. Супервозрастная оборона «Дерби» – на уровне лучших в лиге, всего три команды пропустили меньше. Играть в гостях с командой Руни тяжело кому угодно: здесь проиграли и «Борнмут» с «Вест Бромвичем», явно претендующие на повышение в АПЛ.

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«К февралю мы узнаем, есть ли у нас шанс остаться, — говорит Руни. Но за то, что мы говорим об этом сейчас, в начале года, — даже если это небольшой шанс — ребята заслуживают большой похвалы. Для них это шанс войти в историю, шанс творить её. Никто раньше этого не делал с минус 21 баллом. Можно утверждать, что это было бы величайшим достижением в истории клуба». «Дерби» дважды выигрывал чемпионат Англии в 70-е, но гипотетическое спасение на фоне таких проблем (на днях клуб расторг контракт уже и с Джагелкой, так как не мог платить ему зарплату) действительно выглядит достижением сопоставимого уровня.