Вернуться в футбол после колонии — подвиг. Но нападающего Кокорина больше не существует

В 90-е Ренато Бузо играл за «Наполи» и конкурировал в «Фиорентине» с Роберто Баджо, становился чемпионом Италии с «Ювентусом» в 1986-м и в 1991-м брал Суперкубок с «Сампдорией». Дальше – после работы помощником и ассистентом в разных итальянских командах – оказался в «Фиорентине» с Чезаре Пранделли. На протяжении трёх месяцев он работал с Александром Кокориным.
Давал ли Бузо российскому нападающему время на адаптацию – вопрос. Он как минимум про это не говорил – в отличие от Пранделли, который Кокорина защищал и заявил, что даже Платини потребовалось полгода на привыкание к итальянскому чемпионату.
Фото: Getty Images
Недавно уже не работающий в «Фиорентине» Бузо вынес Кокорину приговор, дополнив его бытовыми деталями.
По словам тренера:
- Александр постоянно жаловался на проблемы с мышцами, из-за чего тренерский штаб работал с ним около 10 дней;
- «Он лежал на диване и редко появлялся на поле»;
- а ещё Кокорин – интроверт и с ним сложно построить диалог. «Он пришёл из другого мира и не пытался себе помочь», – говорил Бузо.
На самом деле – спасибо за мнение со стороны. Потому что за шутками и ироничными новостями про количество касаний Кокорина в очередном неполном матче можно было пропустить, что там на самом деле с российским нападающим. В чём его драма. Или, быть может, мы чего-то не знаем.
Прямо сейчас картинка стала ещё чётче – у Кокорина в Италии уже точно не получилось. Новые варианты серьёзнее «Химок» не просматриваются. В сборной Александра не ждут. Его последний гол с игры случился в том самом матче с ростовской молодёжью летом 2020 года. Настоящий гол – 11 марта 2020 года против «Оренбурга». То есть скоро последнему забитому мячу с игры исполнится два года.
Фото: vk.com/pfcsochi
Мне не кажется, что происходящее с Кокориным – это смешно. Просто потому, что вернуться в футбол после года жизни в СИЗО и колонии – подвиг. Заиграть и начать забивать после этого в «Сочи», заинтересовать сначала «Спартак», а потом «Фиорентину» (!!!) – тоже фантастический сюжет. Просто закончился он прозаично. То есть никак. Без любопытных деталей и драматичных моментов.
Сюжета «наш за границей» не получилось, потому что Кокорин не дал за себя переживать. Ему помешали травмы, адаптация (как у Платини), личные проблемы (возможно) и сложность языка (Александр рассказывал, что с итальянским не всё так просто).
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
А на выходе от его года в Италии (в «Фиорентину» Кокорин уехал прямо с зимнего сбора «Спартака») остался гол с пенальти в товарищеском матче и не подкреплённые футболом провокации общественности. Кокорин не делал ничего плохого, но без голов его действия и поступки выглядели странновато: что он поехал на сбор «Фиорентины» в тапках и шёл в них по вокзалу; что входит в топ-три игроков по зарплате и снимает бывший дом Батистуты.
Чтобы его и его жизненные причуды позитивно запомнили в Италии, ему не хватило самого главного – голов.
А без голов – не бывает нападающего.
Вот и мне кажется, что нападающего Кокорина больше нет. И год в Италии это показал.
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