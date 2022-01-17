«Ребята услышали треск». Защитник ЦСКА вернулся после жуткой травмы

В 24-м туре прошлого чемпионата России ЦСКА встречался с «Тамбовом», собранным впопыхах из свободных агентов и арендников, не очень-то нужных своим клубам. Аутсайдер лиги раздавал очки всем подряд, так что проблем у фаворита не должно было возникнуть. Но они всё же случились — правда, иного рода. Во втором тайме защитник армейцев Хёрдур Магнуссон на ровном месте рухнул на газон и схватился за ахилл. Изначально казалось, что футболист просто подвернул ногу. Но, по признанию самого Магнуссона, и он сам, и партнёры по команде быстро осознали масштаб проблемы.

— Ребята — кажется, Акинфеев с Щенниковым, — потом говорили, что слышали треск, щелчок, — рассказал Магнуссон пресс-службе ЦСКА. — Аки первым сразу позвал врачей, потому что понял, что есть опасность серьёзной травмы. Когда я встал, было странное чувство, как будто я стою прямо на своей вертикально уходящей вниз кости.

Медицинское обследование выявило разрыв ахиллова сухожилия, после чего стало понятно, что футболист выбыл на длительный срок. ЦСКА потерял основного центрального защитника, что совершенно точно сказалось на результатах. До конца сезона армейцы провели восемь матчей, половину из которых проиграли. Более того, лишь однажды (!) красно-синие сыграли «на ноль».

В новом сезоне Алексей Березуцкий был вынужден искать дополнительные опции укрепления оборонительной линии. В центрального защитника переквалифицировался Яка Бийол, ранее работавший в опорной зоне. Но клуб не стал покупать нового центрбека, тем самым дав понять, что по-прежнему рассчитывает на Хёрдура Магнуссона.

По словам исландца, он пережил непростую операцию: «В момент травмы мой ахилл отстрелил вверх чуть ли не к колену. Хирурги оттянули сухожилие на место и как следует сшили двойным швом. Брать графт из своего собственного тела, как при операциях на крестах, не потребовалось».

О процессе лечения рассказал сам исландец. Он назвал «настоящей победой» то, что начал заново ходить без костылей. А ещё был уверен, что его новорождённая дочка научится этому намного раньше. Но Магнуссон назвал это время «трудным, забавным и хорошим», что говорит о позитивном настрое футболиста. На сборах в Кампоаморе Хёрдур вернулся в общую группу и начал тренироваться с командой. Есть надежда, что уже в первом матчей после зимней паузы со «Спартаком» оборонительная линия армейцев предстанет в оптимальном сочетании.

Хёрдур Магнуссон защитник ЦСКА «Да, я свободен, как птица! Впахиваю на 100 процентов, чувствую себя отлично. Боли никакой нет, недостатка гибкости тоже. Здесь немного тяжёлое поле, нагрузка на ахилл и на соседние мышцы приличная. Но несколько дней или пара недель — и я адаптируюсь. Пока что с командой тренируюсь одно занятие из двух, но это не ограничения, а просто продуманный подход. Мне увеличивают нагрузки постепенно, и к возобновлению сезона я должен быть полностью готов».

На днях в СМИ появилась информация, что ЦСКА планирует продлить контракт с защитником до 2024 года. Даже после серьёзнейшего повреждения команда рассчитывает на своего основного центрбека. За армейцев исландский футболист провёл уже 89 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В пассиве игрока 19 жёлтых и две красные карточки. 40 матчей ЦСКА с его участием завершилось «на ноль», в чём большая заслуга именно Магнуссона.