«Украли деньги, часы, документы». Самый абсурдный выезд сборной России

Если вы искренне считаете последний созыв сборной России, беспросветно выступивший в Хорватии, худшим в истории, значит, вряд ли застали или плохо помните 1998 год. Более странно по именам, чем тогда в Бразилии, команда никогда больше не выглядела, а более жалко и беспомощно по игре — пожалуй, только в Португалии в октябре 2004-го. Вице-чемпионы мира и без самых крутых своих звёзд — Роналдо, Ромарио, Бебето, Роберто Карлоса, Дунги — не напрягаясь, размазали соперника по газону в Форталезе, поспособствовав вечному антирекорду российского футбола (шесть поражений подряд) и досрочному увольнению тренера Бышовца. Парадоксально, но, возможно, самый бессмысленный матч в истории сборной имел для неё очень серьёзные последствия.

В 1998 году сборная России установила «вечный» антирекорд — 6 поражений в 6 матчах

А как оптимистично начинался 1998-й! Мартовская победа в товарняке над будущими чемпионами мира, французами, позволяла рассчитывать на успешный старт в отборе Евро-2000. Аура олимпийского чемпиона Бышовца, летом сменившего Бориса Игнатьева, способствовала укреплению народной веры в команду. Помимо славного прошлого, в пользу Анатолия Фёдоровича говорило убедительное настоящее — лидерство возглавляемого им «Зенита» в высшей лиге.

Увы, триумфального возвращения Светоча в сборную не вышло. Ещё до наступления нового 1999 года он лишился обоих постов, хотя в «националке» и так трудился фактически на общественных началах, без контракта с РФС.

Победа России «А» над Россией «Б» в тестовом матче на «Торпедо» в августе 1998-го осталась для Бышовца единственной у руля сборной. Все матчи под эгидой ФИФА/УЕФА он проиграл. Да, пять из шести — в один мяч, но даже пол-очка за минимальное поражение не дают. После «самострела» Ковтуна на предпоследней минуте в Исландии Россия отхватила пятую «баранку» подряд. В этот момент Бышовцу меньше кого бы то ни было улыбалась встреча с вице-чемпионом планеты…

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Абсурдность ситуации заключалась в том, что эта игра, кажется, вообще никому не нужна была, ни нам, ни им. Верхушку Российского футбольного союза больше занимали предстоящие выборы президента организации, а чемпиона страны и базовый клуб сборной — подготовка к двум оставшимся матчам Лиги чемпионов, со «Штурмом» и мадридским «Реалом». «Спартак» досрочно взял национальное золото, но остался без полноценной игровой практики перед вторым кругом еврокубка. Олег Романцев рассудил, что в Тарасовке его лидеры в любом случае будут целее, и не пустил шестёрку спартаковских «сборников» в Бразилию.

Перспектива шестого поражения подряд предстала перед Бышовцем со всей очевидностью, но что-либо изменить было выше его сил. Подписанный между федерациями контракт подразумевал два матча (первый состоялся в Москве в 1996-м). Пришлось исполнять — выдёргивать игроков из отпусков и тащиться после тяжёлого со всех точек зрения сезона на другой конец мира. При этом легионеров от утомительного турне тренерский штаб сборной избавил сам, решив: экспериментировать — так по полной программе!

Логистика тоже была выстроена чёрт знает как: команда около суток добиралась из морозной Москвы в жаркую экваториальную Форталезу, прибыв к месту назначения буквально накануне матча. Времени на акклиматизацию, не говоря уже о моделировании хотя бы элементарных комбинаций, не было. На исходе 1998-го первая сборная самой большой страны мира в полной мере почувствовала себя беспризорницей, брошенной наедине со своими проблемами.

Андрей Новосадов бывший вратарь ЦСКА «Чемпионат России к этому моменту уже закончился. Мы были пустые как барабаны – совсем без эмоций. Многие отказались от этой поездки, в основном спартаковцы. Нам говорят: «Давайте, армейцы, выручайте». Прилетели, потренировались, а утром зачем-то нас повели к океану. Поплескались, вышли. Но куража это не добавило. Выгоревшие все. Вот и получили пятёрку. Зато потом отдыхали неделю. А нам домой хотелось, к жёнам, устали уже друг от друга. На другие лица посмотреть…»





17 футболистов насобирал Бышовец в это странное турне. Даже Мамедов из перволиговой Тулы пригодился. Сыграли все. Ну как сыграли — поприсутствовали на поле. Более или менее благосклонных оценок за матч удостоились единицы. 11 человек дебютировали в сборной. Для восьмерых первая игра под триколором оказалась и последней. Двое — Кормильцев и Бахарев — впоследствии сменят гражданство и будут выступать за Украину. В российской сборной из этих 11 закрепятся лишь Панов да Соломатин.

Для кого матч в Бразилии остался единственным в сборной России:

Андрей Новосадов, ЦСКА, вратарь;

Андрей Чичкин, «Ротор», вратарь;

Сергей Некрасов, «Динамо» М, защитник;

Олег Корнаухов, ЦСКА, защитник;

Сергей Кормильцев, «Динамо» К, Украина, полузащитник;

Алексей Бахарев, «Шахтёр», Украина, полузащитник;

Андрей Кондрашов, «Зенит», защитник;

Сергей Филиппенков, ЦСКА, полузащитник.

Олег Корнаухов бывший защитник ЦСКА «Сроки поездки были не совсем удачные. Чемпионат у нас закончился, «Спартак» своих не отпустил. Долго добирались – около 24-26 часов в сумме: от Москвы до Франкфурта, от Франкфурта до Рио-де-Жанейро и от Рио до Форталезы. Из новогорских «-20» попали в бразильские «+ 30». Да под сборную Бразилии со всеми её звёздами: Ривалдо, Денилсон, Кафу, Элбер. В любом случае мы бы там не выиграли – разница в классе сумасшедшая, – но, наверное, могли сыграть получше, за счёт желания, самоотдачи. Не могу сказать, что не хотели, но подсознательно понимали: сезон закончился, заставить себя прыгнуть выше головы было сложно».





Никто не ждал от сколоченной наспех команды, проникнутой отпускными настроениями, подвигов на «Кастеллане». Была надежда, что новички, получив уникальный шанс показать себя на таком уровне, включат морально-волевые и навяжут борьбу вице-чемпионам мира. И та оказалась напрасной. Бразильцы, даже перемещаясь трусцой, вытворяли на газоне всё, что хотели. И быстро компенсировали зрителю задержку матча почти на полчаса из-за погасшего на стадионе освещения. Нападающий «Удинезе» Марсио Аморозо за полтайма набил 1+1: выкатил мяч на пустые ворота Джоване Элберу (для форварда «Баварии» этот гол стал 6-м в 6 матчах), а после самостоятельно замкнул бритым черепом навес Кафу справа.

Бразилия — Россия — 5:1



18 ноября 1998 года. Форталеза. Стадион «Кастеллан». 76 000 зрителей.



Бразилия: Сени (Эмерсон, 75), Кафу (Ассунсано, 38), Антонио Карлос, Сезар, Консейсао, Сержиньо, Аморозо, Вампета (Нарсисо, 68), Элбер (Кристиан, 76), Ривалдо, Денилсон (Джексон, 68).



Россия: Новосадов (Чичкин, 60), Мамедов, Варламов, Некрасов, Соломатин (Корнаухов, 32), Игонин, Семак, Кормильцев (Бахарев, 38), Есипов (Панов, 52), Смертин (Кондрашов, 50), Филиппенков (Булатов, 46).



Голы: Элбер (3), Аморозо (19, 70), Ривалдо (44, с пенальти), Ассунсао (58), Корнаухов (66, с пенальти).

Попытки Бышовца привести своих в чувство экстренными заменами (Корнаухов и Бахарев до перерыва сменили Соломатина с Кормильцевым) эффекта не возымели. Ривалдо сделал счёт крупным: самостоятельно заработал и реализовал пенальти.

После отдыха хозяева, кажется, окончательно утратили интерес к происходящему на поле и откровенно дурачились на радость публике. Второй тайм россияне проиграли достойнее — всего 1:2. Но в сумме всё равно набежала унизительная пятёрка. Единственный мини-позитив — гол Корнаухова с «точки».

Олег Корнаухов бывший защитник ЦСКА «Статистика шикарная, если о ней говорить с иронией: одна игра за сборную – один гол Бразилии. Серёга [Семак] говорит, что я подошёл и отнял у него мяч. На самом деле я предложил, он согласился. Я исполнял пенальти в клубе и не видел в этом ничего особенного. Но забить приятно было, конечно».





На этом приключения россиян в Бразилии не закончились. Понервничать пришлось и за пределами поля.

Андрей Новосадов бывший вратарь ЦСКА «Концентрации совсем не было. Ничего, после игры махнул вискарика, расслабился. Правда, на следующее утро нас ещё на тренировку повели. Не понимаю зачем. Сезон-то закончился. После этой тренировки нас обокрали. Оставили на берегу шорты, майки. За ними должны были присматривать администраторы. Вернулись, оделись, пошли с Женькой Варламовым к отелю. Заходим, нам говорят: «Тут два российских паспорта подкинули. Не знаете, чьи?» Я говорю Женьке: «Интересно, какие дурни взяли с собой на пляж паспорта?» Открываем: Варламов, Новосадов. Оказывается, Женька с собой взял. И потом даже не вспомнил, что они у него в шортах были. Я говорю: «Ты соображаешь? Мы бы с тобой вообще отсюда не улетели тогда». У ребят деньги, часы пропали. У нас, кроме паспортов, которые потом вернули – ничего. Спасибо жуликам – сознательные оказались».

Олег Корнаухов бывший защитник ЦСКА «Идёшь по набережной рядом с Копакабаной, подходят двое, нож к боку приставят аккуратно – и что сделаешь? Снимали часы, цепочки. Панов, по-моему, попал под это дело. Для Рио это в порядке вещей. Играли в футбол на пляже, большая компания, вроде бы всё под контролем – и вдруг понимаем: вещей нет, стащили. У ребят деньги пропали, документы. Зато у комментатора Гусева о Бразилии остались замечательные воспоминания: Виктор Михайлович до сих пор во всех интервью рассказывает, как на Копакабане забил гол с передачи Корнаухова. Подтверждаю: было».

Игра в Форталезе стала последней для Бышовца на «федеральном» уровне. И второй раз в карьере важную жизненную веху зафиналила Бразилия. Но если из олимпийской сборной БАФ уходил с почестями и на повышение, то из национальной — под крики осуждения, по сути в никуда. 19 декабря 1998 года исполком РФС освободил тренера с занимаемой должности.

«Футболисты бутсы не могли надеть, а на установке просто спали»

Сам Анатолий Фёдорович и сегодня, спустя десятилетия, не стыдится своего финального отрезка в сборных, несмотря на убийственный результат.



— Мне пришлось с колёс брать сборную России, — вспоминает Бышовец. — Предложение исходило фактически от правительства страны — отказаться невозможно. Ситуация была сложная: на неудачу в предыдущем цикле наложилась смена поколений. Команда находилась в разобранном состоянии, а времени, чтобы объединить и подготовить игроков, практически не было. Цейтнот! Перед стартом отбора Евро-2000 у нас был всего один контрольный матч, в Швеции.

При этом всех сильнейших задействовать не могли: «Спартак» не отпускал игроков в сборную.

В тренерском цехе отношения строились не на дружеских, товарищеских началах, а каких-то обязательствах, круговой поруке. Подготовка к официальным матчам была скомкана. Плюс постоянные организационные неурядицы. Допустим, перед вылетом в Киев приехали во Внуково в 10 утра, чтобы к полудню быть на месте, и около четырёх часов проторчали в аэропорту. Оказалось, газпромовский самолёт не готов к рейсу. Хотя Шойгу [в 1998 году министр по чрезвычайным ситуациям] предлагал РФС бесплатно доставить сборную в Украину. А в Киеве матч воспринимали как один из самых главных, как дерби, и всё делали для своей команды. Сыграл свою роль пенальти, которого на самом деле не было, и удаление вратаря. В любом случае это поражение было очень некстати для нас.

Отбор Евро-2000. Украина — Россия — 3:2 Фото: Из личного архива Андрея Канчельскиса

— Но затем последовали новые.

— Да, сборная Франции и тот же счёт 2:3, но в Москве. Играли без спартаковцев. Пришлось ставить Карпина центральным полузащитником — это было ноу-хау. А вот перестановки в защите себя не оправдали. Но это всё-таки были чемпионы мира. На товарищеский матч в Испанию приехали совершенно экспериментальным составом — опять-таки без игроков «Спартака». Мостовой не забил пенальти, 0:1. Что тогда творилось в СМИ! Это организованное злословие нарушало атмосферу в команде. Игроки отвечали, чувствуя несправедливость. Колосков [президент РФС] даже попросил меня сделать замечание Карпину: «Хватит уже меня критиковать!» Матч в Исландии вызвал повышенное внимание со стороны ФИФА. Сам Блаттер приехал. Судили голландцы. Я спросил у Йозефа: «Сегодня всё будет нормально?» Он сказал: «Не волнуйся». В итоге нам не дали пенальти — зато удалили Смертина. Плюс автогол двух спартаковцев…



— С чего вообще началась конфронтация со «Спартаком»?

— Их с первых дней моей работы перестали пускать в сборную.



— А президент РФС, извините, на что?

— Естественно, я поинтересовался у Колоскова: «Как это понимать? Такое даже в отсталой африканской стране трудно представить». Он только развёл руками: «Вызовы мы отправили. Что сделаешь, если у вас нет отношений с тренером клуба?» Я возразил: «Это отношение не ко мне — к сборной страны». На том и разошлись.



— Почему не сложились отношения с Романцевым?

— Их и раньше не было, и не только с ним. Когда спартаковцы в 1993-м подписали «письмо 14», главный тренер поддержал их. А потом всё сделал для того, чтобы они поехали на ЧМ-1994. Нам, наоборот, игроков не давали.

Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Но это же саботаж.

— Саботаж. Велась борьба, в которой, по Макиавелли, цель оправдывала средства. Рейдерские захваты в нашем футболе были приемлемыми вещами.



— Почему вы не взяли в Бразилию легионеров?

— Вопрос участия легионеров в товарищеских матчах я жёстко не ставил. Кто мог — приезжал, кто нет — оставался в клубе. Если бы в Бразилию поехали все кандидаты из чемпионата России, мне этого достаточно было бы. Но тут не только «Спартак» не отпустил игроков — ещё и «Локомотив». Пришлось играть полностью экспериментальным составом. Но я не жалею. Я должен был использовать эту возможность просмотреть игроков, попытаться найти какие-то сочетания. Наверное, могли более достойно сыграть. Но я представить не мог, что игроки будут в таком состоянии.



— Каком?

— Мы 24 часа добирались до Форталезы с пересадками. На следующий день играть, а футболисты бутсы не могли надеть — так ноги после всех этих перелётов опухли! Игроки на установке просто спали — сморило от усталости и акклиматизации.



— Это поражение сказалось на вашем будущем или оно было предрешено вне зависимости от результата?

— Думаю, было предрешено, но при этом определённым силам было выгодно, чтобы мы провалились в Бразилии. Реакция отдельных тренеров была примерно такой: ну вот этого ему уже точно не простят. Меня даже не пригласили на исполком РФС — убрали заочно. Хотя передо мной изначально стояла задача — построить команду к ЧМ-2002, и я, считаю, её выполнил. Большинство игроков, которых я просматривал и привлекал в сборную, выиграли следующий отборочный цикл.