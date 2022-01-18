«Спартак» уже меняется. Что успел сделать Ваноли?

С приходом тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» началась новая жизнь. Приходят люди, а также устанавливаются другие порядки. Перед вами – подробности всего, что изменилось в «Спартаке» с переходом от португальца Витории к итальянцу Ваноли.

1. «Спартак» на шесть дней раньше обычного вышел из отпуска, то есть 12 января. По старой схеме игроки должны были собраться 18 января, на неделю позже соперников («Зенита», «Динамо» и ЦСКА). По словам Ваноли, собираться раньше нужно для того, чтобы не давать соперникам фору.



Дальше – два сбора в Дубае на территории комплекса «Джебель-Али», где год назад с командой работал Тедеско. Сборы пройдут с 17 января по 12 февраля. С коротким перерывом – с 29 января по 1 февраля.

2. До 16 января «Спартак» тренировался в Москве и делал это по-новому. Если раньше игроки базировались, «жили» и переодевались в раздевалке стадиона (там же, где и в дни матчей) и ехали несколько минут до тренировочных полей на автобусе, то теперь команду сконцентрировали в едином пространстве, то есть на базе за пределами стадиона. Теперь там находятся и раздевалка, и медицинские кабинеты, и кабинет самого Ваноли.



Раздевалка на стадионе, по словам людей из клуба, должна быть «неприкосновенна и сакральна». Так же, как и стадион – куда игроки должны попадать исключительно в день игры и считать его особенным.

Фото: spartak.com

3. Отдельно – про кабинет Ваноли. Он находится на базе, а не на стадионе. Туда новый главный тренер постоянно вызывает сотрудников клуба, знакомится и даёт поручения. Общается либо на английском, либо на итальянском через переводчика.



4. В клубе отмечают, что Ваноли – жёсткий тренер, который следует расписанию и ценит дисциплину. Также старается контролировать все процессы внутри клуба – от тренировочного до творческого.

5. Про нового нутрициолога мы уже писали – в «Спартаке», как и во времена Массимо Карреры, будут тщательнее следить за питанием. То есть появление итальянского тренера в «Спартаке» почти наверняка сопровождается трансфером такого специалиста.

Из первых изменений – теперь команда и завтракает, и обедает на базе. Если раньше футболисты уезжали на обед в рестораны по собственному усмотрению, то теперь дважды принимают пищу вместе.



6. В тренерский штаб «Спартака» вошёл Андрей Ещенко. Идея исходила от Ваноли. В команде её поддержали. Итого: второй опытный игрок «Спартака» (первым был Ребров) стал одним из помощников главного тренера-иностранца.

Артём Ребров и Андрей Ещенко Фото: spartak.com

7. Ваноли до сих пор не говорил просторно и масштабно о своих идеях и футболе на пресс-конференциях. А вот главный спикер со стороны «Спартака» – Лука Каттани – немного раскрыл, каким «Спартак» будет весной.

Заметно, что в исполнении Ваноли нас не ждут поэтические пресс-конференции в стиле Рианчо и масштабные тактические ответы в духе Руя.



Ваноли – другой.



И уже начинает менять «Спартак».