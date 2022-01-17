«Случайно ли я забил? Хм, вряд ли». Удивительный гол Ламелы признан лучшим в году. Видео

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела стал обладателем премии Пушкаша. Его гол в ворота «Арсенала» признали лучшим в рамках церемонии награждения призами FIFA The Best.

В матче 28-го тура АПЛ сезона-2020/21 между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» Ламела забил единственный гол своей команды. К сожалению для самого футболиста, «Тоттенхэм» проиграл — 1:2. Его удар рабоной стал неожиданностью не только для зрителей, которые смотрели тот матч, но и для партнёров. Обратите внимание на реакцию Серхио Регилона:

В интервью Ламела охарактеризовал этот гол так: «Забивать такие голы – особенное чувство. Забивать их в дерби – нечто другое. Ведь такие матчи сильно отличаются от остальных. И это очень-очень особенный гол. Я много мечтал о таких мячах. Случайный ли это был гол? Хм, вряд ли. Именно в ту секунду я хотел пробить таким образом».



Помимо Ламелы на звание лучшего гола года претендовали нападающий сборной Чехии Патрик Шик (гол в ворота сборной Шотландии на Евро-2020) и форвард «Порту» Мехди Тареми (гол в ворота «Челси» в Лиге чемпионов).

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Ламела уже не в первый раз отличился подобным образом. Ещё в 2014-м году он забил гол рабоной в ворота «Астераса». Матч прошёл в рамках Лиги Европы, а «Тоттенхэм» праздновал победу со счётом 5:1.