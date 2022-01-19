«Если б не врачи, меня бы уже не было». В России Йопа любили за игру и фамилию

Вы точно знали Мариуша Йопа, если следили за футболом 15 лет назад. Он не был защитником топ-уровня, не всегда попадал в старт «Москвы», однако его фамилия очень агрессивно врезалась в память. За 5 лет в России Мариуш вместе с клубом прожил маленькую, но насыщенную историю: четвёртое место в РФПЛ, дебют в еврокубках и финал Кубка России. Йоп покинул Россию в 2009-м. Через полгода «Москва» прекратила существование.

Сейчас Мариуш живёт в Кракове и работает тренером. Ниже – разговор о нынешней работе, игре в Москве и страшной болезни.

Цель – работа главным тренером

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Уже полтора года работаю ассистентом главного тренера сборной Польши U23. До этого — два года на аналогичной должности в «Висле» (Краков). Ещё возглавлял сборную Польши до 18 лет. Когда выбрал эту профессию, то сразу начал с молодых. Важно понять, как правильно с ними взаимодействовать. Это очень помогает в будущем. Поэтому вначале работал вообще с младшими возрастами в «Висле». Получил все лицензии, учился смотреть на футбол с другой стороны. Теперь у меня есть UEFA Pro. И сейчас я помощник, по сути, во второй сборной Польши.

– С такой лицензией вы можете работать главным. Есть в ближайших планах?

– Хотелось бы. Это следующий шаг в профессии. Но у меня нет чёткой цели стать главным в ближайшее время. В этом плане чувствую себя спокойно. Кстати, в прошлом сезоне был эпизод, когда «Висла» попросила меня поруководить командой в последнем матче сезона. Они уволили тренера и позвали меня. Так что соответствующий опыт уже есть.

– Не предложили остаться?

– Я ведь уже работал в сборной, поэтому нет. Первый шаг в самостоятельной работе очень важен. Если сделать его неправильно, этот опыт может стать последним.

– В России молодым тренерам непросто получить место в РПЛ. Как с этим в Польше?

– Знаете, в Польше есть команда «Варта» (Познань). И её недавно возглавил 31-летний тренер. Мы вместе учились на UEFA PRO, а ещё работали в «Висле». Это явный пример, что всё возможно. Я немного слежу за российским футболом и вижу, что там молодые тренеры тоже востребованы. Наблюдал на скамейке «Рубина» за Кузьминым, Козко. В «Зените» давно работают Семак, Жевнов. Конечно, нелегко сразу попасть в высший дивизион после завершения карьеры. Но это возможно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Два года назад вы были на стажировке в ЦСКА. Как прошло?

– Чтобы получить UEFA Pro, ты должен пройти одну зарубежную стажировку. Я выбрал Россию, так как много играл в вашей стране. Это было начало декабря, тренировал команду Виктор Гончаренко. Интересно, что он приезжал на такую же стажировку в Россию, когда я сам играл в «Москве» у Леонида Слуцкого. Для меня было важно, что он хороший и открытый человек. Мы довольно много говорили о тактике, физической подготовке. Я посмотрел две игры ЦСКА, одну — домашнюю, вторую – в Краснодаре. Гончаренко – симпатичный тренер, он добивался результата в небольших командах. Потом возглавил ЦСКА, «Краснодар». Я желаю ему успеха.

– Встретились в Москве со знакомыми?

– Да, с Набабкиным, ведь мы с ним вместе играли. Ильёй Чебану, он сейчас в банковских делах.

«При Петракове 3 недели бегали в горах. Удивлялся, чем мы занимаемся?»

– Вы пришли в «Москву» в 2004-м. Тогда у команды как раз сменилось название, пошли первые успехи. Кто вас туда затащил?

– На матч «Вислы» приехал второй тренер «Москвы», пригласил меня и ещё одного игрока на сбор. А у меня в клубе сложилась непростая ситуация. В «Вислу» пришёл ещё один центральный защитник, поэтому я понимал, что могу играть меньше. Поехал на сбор, понравился тренеру, и со мной подписали контракт на три года. У нас постепенно формировалась хорошая команда – Бракамонте, Семак, Адамов, Кузьмин, Самедов. С Сашей мы тоже встретились в Москве, сыграли вместе в футбол в «Лужниках».

– «Москву» спонсировал «Норильский никель». При переходе ваша зарплата существенно повысилась?

– Повысилась. Но это не были какие-то огромные деньги. Знаю, что в «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве» футболисты получали куда больше. Мы встречались с Войцехом Ковалевским, и я понял, что мой доход сильно отличался. Уже позже, когда приходил Семак и остальные звезды, зарплаты стали выше. Но я приходил на средние деньги.

– Вы работали под руководством четырёх тренеров: Петракова, Слуцкого, Блохина и Божовича. С кем было комфортнее всего?

– Футболист должен принимать любого тренера. Я старался это делать и никогда не искал ни с кем конфликтов. Сейчас понимаю, каждый меня чему-то научил. Если брать Блохина, то он относился к футболистам свысока, держал дистанцию. Это его стиль управления команды. Божович и Слуцкий – это в первую очередь хорошие отношения с игроками. У Леонида Викторовича был даже психолог в команде, он считал, что это поможет. Тренер Петраков – отдельный случай: когда побеждаем – все молодцы, когда проигрываем – все плохие. При Петракове мы три недели бегали в горах Кисловодска вообще без футбола. Удивлялся, чем мы вообще занимаемся? Петраков был тренером старой школы. Но это тоже давало свои плоды: физически мы очень хорошо себя чувствовали. После него тренер Слуцкий – это совсем другое. Он уважал футболистов. Потом Блохин, который ближе к Петракову. И Божович, похожий на Слуцкого.

– Психолог у Слуцкого? Такого раньше не слышал.

– Это был эксперимент. Слуцкий хотел понять, как примет его команда. Всё-таки психолог не имел до этого отношения к футболу, не совсем понимал, где оказался. Считаю, что эксперимент не удался. Его работа быстро оказалась не нужна. Но Слуцкий – это про новшества.

– Каким Леонид был в молодости?

– Он очень переживал за каждый момент матча. И я так понимаю, в этом плане ничего не изменилось. Он был открытым, но в то же время серьёзно относился к подготовке к играм, много времени уделял тактике. Однако стиль его тренировок не позволял лично мне чувствовать себя хорошо физически. Я сам больше за этим следил. Но в плане тактики и отношения к игрокам – это высокий уровень. Хоть я и не играл у него стабильно, считаю его хорошим тренером.

– Опытные игроки не посягали на его авторитет?

– Никаких проблем с этим не было. Возраст для создания авторитета не так важен. Тренер смог поставить себя правильным образом. Мы видели, как он отдаётся работе, как готовится к матчам, как относится к нам. И за это его уважали.

Леонид Слуцкий Фото: РИА Новости

– При Слуцком у команды собрался самый мощный состав. И ожидалось, что команда завоюет титул. Но был только финал Кубка России. Почему не получилось побороться за победу в чемпионате?

– В финале Кубка нам не хватило несколько минут с «Локомотивом». Это было обидное поражение. А что касается чемпионата России, то 3-4 команды боролись за чемпионство. Мы не всегда справлялись с такой конкуренцией. Плюс зачастую нам не хватало скамейки запасных. Болельщиков. Ведь нередко домашние матчи мы играли словно в гостях, особенно с московскими клубами.

– Слуцкого убрали как раз после поражения в Кубке. Это стало сюрпризом?

– Конечно, мы удивились. Слуцкий тренировал нас довольно долго, причём играли мы неплохо. Леонид не всё дал команде. Мы же приняли решение руководства и постарались переключиться под требования Блохина.

– Он долго не задержался. Плюс начали уходить лидеры, и всем становилось понятно, что спонсора скоро не будет в клубе. Как это происходило внутри команды?

– Я ушёл в середине 2009 года, но это связано с семейными обстоятельствами. А через полгода команды уже не существовало. Но в 2009-м никто не знал, что всё так закончится.

Прохоров, вечеринки, фамилия

– «Москву» курировал российский олигарх Михаил Прохоров. На стадионе часто присутствовали чиновники. Они общались с командой?

– Прохорова я никогда не видел в раздевалке. Мэр Москвы Лужков тоже туда не заходил. Возможно, с ними общался Серёга Семак в качестве капитана. Мы с ними не контактировали. Очень редко заходил президент Юрий Белоус. И всё.

– С жизнью в Москве справлялись далеко не все иностранцы. Но вам, судя по всему, это удалось. Благодаря чему?

– Я всегда следил за режимом. Так шло с начала карьеры. Плюс со мной была семья, поэтому времени на вечеринки не оставалось. Я понимаю, о чём вы спрашиваете. И знаю, что в Москве есть много вещей, которые отвлекают. Я не говорю, что никуда не ходил. Просто знал меру. И это не влияло на мою игру.

– Про Бракамонте говорили, что он мог приехать на тренировку с вечеринки.

– Эктор – аргентинец, у них другая культура. Каждый ужин для них – большая компания. Я не буду говорить о его ночной жизни, ведь мы с ним три года жили в одном номере на базе. Знаете, Бракамонте не особо мешали вечеринки. Хотя у нас были игроки, которых Москва поглотила. И они не смогли реализовать свой потенциал. Но фамилии не назову.

Мариуш Йоп и Эктор Бракамонте Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Ваша фамилия в России – ругательное слово. Вы знали об этом, когда переезжали в Москву?

– Да, мне рассказали при переходе. А что мне с этим делать? Ничего. Просто принимать.

– Партнёры по команде придумывали шутки на эту тему?

– Нет. Если шутили, то не с фамилией. Но я чётко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно.

«Попал в больницу, лекарства не помогали, мне просто повезло»

– После завершения карьеры у вас возникли проблемы со здоровьем, вы перенесли пересадку печени. Как проживали эту историю?

– Ещё когда играл в футбол, знал, что у меня есть проблемы. И понимал, что рано или поздно пересадка потребуется. Весь вопрос был во времени. Это, кстати, отчасти ответ на ваш вопрос про вечеринки – когда я был в «Москве», понимал, что не могу делать некоторые вещи. Они сокращали бы мою карьеру и жизнь. Уже в последний год игры в Польше чувствовал, что момент пересадки приближается. Печень просто разрушалась и функционировала неправильно. Но всё закончилось хорошо. Я получил следующую жизнь. И если б не врачи, меня бы уже не было.

– Поиск донора печени – как с этим в Польше?

– Есть база доноров и очередь, по которой ты получаешь разные органы. Я встал в очередь, ждал случая, когда орган появится. Я благодарен за то, что получил другую жизнь. Для моей семьи это была сложная ситуация. Перед операцией я попал в больницу, у меня были большие проблемы, лекарства не помогали. Конечно, мне повезло, что печень появилась в нужное время.

– Есть ли сейчас ограничения?

– Никакого алкоголя. Отсутствие экстремального спорта. Во всём остальном всё в порядке. Два года назад у меня родился сын. Есть любимая семья, работа.

Мариуш Йоп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Россия – фаворит в игре с Польшей»

– В марте Польша сыграет с Россией в квалификационном раунде чемпионата мира. Войцех Ковалевски, например, сказал, что считает Россию фаворитом. В чём сейчас сила Польши?

– У нас есть большая звезда – Левандовски. Плюс ещё несколько хороших игроков – Милик, Зелиньски, остальные. Мы можем забить любой команде. Но в то же время есть проблемы в защите. Я согласен с Войцехом – Россия фаворит. В целом это команды похожего уровня, но преимущество России – домашняя арена.

– Паулу Соуза ушёл из сборной Польши. Кто будет готовить команду к матчу с Россией? Может, задействуют ваш штаб?

– Сейчас сложно сказать. Думаю, будет кто-то из польских тренеров.

– Пару месяцев назад писали, что федерация рассматривает Черчесова. Но теперь он тренирует «Ференцварош». У него был шанс стать главным тренером сборной?

– Он оставил хорошее впечатление от работы в «Легии», но не уверен, что его рассматривали бы в качестве основного претендента. Всегда есть риск, когда сборную возглавляет иностранец. Поэтому Польше нужен местный тренер.