«Раздули непонятно что». Юную звезду «Динамо» захейтили за слова про «Спартак»

Константин Тюкавин запустил своим интервью хит дня в российском футболе. Нападающий «Динамо», отвечая на вопрос об отношении к принципиальному сопернику «Спартаку», подогрел тему противостояния бело-голубых и красно-белых.

«Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого», – рассказал Тюкавин (для «Матч ТВ»).

Вскоре после выхода интервью Константина появилась его детская фотография… в форме «Спартака». Она была опубликована в соцсети «ВКонтакте» на странице группы «Подслушано в Динамо». Этот снимок Тюкавина вызвал живое обсуждение и массу шуток в различных соцсетях. Отреагировал на него даже экс-спартаковец Денис Глушаков. «Малой, правильные цвета», – написал полузащитник «Химок» в комментариях к фото Тюкавина на странице журналиста Дмитрия Егорова в «Инстаграме».

Фото: vk.com

Агент динамовца Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» объяснил, как появился детский снимок Константина в красно-белой форме:

«Эту футболку Кима Чельстрёма подарили семье, парень просто её надел. Здесь нет никаких проблем. Просто в России у нас так. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина (многократный чемпион страны по хоккею с мячом в составе московского «Динамо» – Прим. «Чемпионата») сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещё осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всё это пытаются раскрутить».

Тем не менее не осталось в стороне от этой истории даже «Динамо». Пресс-служба бело-голубых очень креативно, с юмором, отреагировала на публикацию изображения Тюкавина в красно-белом. В клубном телеграм-канале появилась та же фотография, но с нарисованной формой «Динамо» поверх футболки «Спартака». Подпись гласила: «Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь».

Фото: Телеграм-канал «Динамо»

На самом деле при желании поймать на слове юную звезду «Динамо» достаточно было зайти на его собственную страницу в «Инстаграме». На фото почти двухлетней давности Константин стоит в красной шапке. Но это – исключение.

«Динамо» и «Спартак» сыграют уже в 20-м туре РПЛ, 6 марта. Так что это интервью Тюкавина по ходу сезона ещё обязательно вспомнят. Кстати, в четырёх матчах за бело-голубых против красно-белых нападающий забил уже два гола: в феврале 2021-го в Кубке России и в октябре прошлого года в РПЛ.