«Его посоветовал тренер сборной России». Воспитанник «Спартака» Коновалов уехал в Европу

«У меня хорошие контакты на российском рынке. Этот вариант я изучу поподробнее», — говорил на днях главный тренер шотландского «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл про вратаря «Рубина» Ивана Коновалова. А вчера о переходе объявили официально. Воспитанник «Спартака» присоединился к новой команде на правах полуторагодичной аренды и стал очередным российским голкипером за границей. Ниже — подробности одной из самых необычных сделок этой зимы.

Коновалов будет играть?

Поначалу — вряд ли. У «Ливингстона» есть основной вратарь — Максимилиан Стриек. Но, во-первых, поляком интересуются другие клубы, и, судя по словам Мартиндейла, в будущем не исключена его продажа. А во-вторых, Коновалова арендовали на целых полтора года (ещё и с опцией продления на сезон), а это значит, что на него рассчитывают не как на краткосрочную затычку для дыры в составе.



Источник «Чемпионата» рассказал, что большую роль в переходе Ивана сыграл Виталий Кафанов: «Клубу хорошую рекомендацию на Коновалова дал тренер вратарей сборной России, именно Кафанов посоветовал его «Ливингстону». Они работали вместе в «Рубине».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна интересная деталь: Коновалов, по сути, заменит в «Ливингстоне» вратаря Дэниэла Бардена. В октябре валлийцу, которого за пару месяцев до этого арендовали у «Норвича», диагностировали рак яичка. К счастью, Барден победил недуг, но для возвращения на поле ему нужно время.

Что говорит тренер «Ливингстона»?

Мартиндейл дал развёрнутый комментарий по поводу перехода Коновалова:

– Мы обрадовались новости, что федерация одобрила трансфер Ивана. Это первый этап получения разрешения на работу. Всё складывается хорошо, Иван начнёт тренироваться с нами в ближайшие недели. Для нас это важная сделка, она позволит добавить конкуренции для Макса. В последние годы мы много брали игроков в аренду, поскольку на рынке не было достойных вратарей, которых мы могли бы себе позволить. Было очень сложно подписать голкипера на постоянной основе, который смог бы биться за право быть нашим первым номером.



Иван окажет давление на Макса, и я считаю, что это хорошо скажется на развитии обоих вратарей. Это здоровая конкуренция на позиции, с которой у нас были проблемы после ужасных новостей про Дэниэла.

Иван играл в топ-лигах России, Сербии и Беларуси, а сейчас принадлежит казанскому «Рубину». Это большой клуб, с которым было приятно работать. Хочу поблагодарить их за помощь в переходе Ивана. У Коновалова хороший возраст для вратаря. Иван сыграл достаточно матчей, чтобы убедить нас, что он может прийти и быть отличным голкипером для нашей команды.



К Максу было много интереса за последние полгода, и у меня нет сомнений, что если он сохранит нынешнюю форму, то летом к нему будет внимание. Приход Ивана даст нам здоровую конкуренцию в краткосрочной перспективе и позволит ему потихоньку адаптироваться к новым условиям, новой лиге и новой стране. Думаю, к лету он будет в хорошем положении и докажет свою ценность для команды».

Фото: instagram.com/livingstonfootballclub/

Что это вообще за команда?

«Ливингстон» за почти 80-летнюю историю не добивался значимых успехов. В 2004-м команда взяла Кубок шотландской лиги, а в 2002-м заняла невероятно высокое для себя третье место в чемпионате и пробилась в Кубок УЕФА. Остальные победы были добыты в низших лигах.



Сейчас «Ливингстон» занимает восьмую строчку в таблице шотландской Премьер-лиги из 12. В 20 матчах команда набрала 20 очков — на шесть больше, чем у последнего места. Статистика у «Ливингстона» — так себе. Всего пять побед, столько же ничьих и целых 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 16:26. Если весной «Ливингстон» не пробьётся в первую шестёрку, то в заключительной части чемпионата будет бороться за выживание.

Кстати, самому Коновалову игровая практика не помешала бы. В прошлом сезоне у Ивана всего два матча за «Урал», где он был в аренде, а в этом — ноль за «Рубин». Голкиперу уже 27 лет, пора играть. Может, в Европе получится?