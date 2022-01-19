Сборная самых «деревянных» футболистов

Правый нападающий: Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед»

Greenwood — «лиственный лес» по-английски. Один из лучших молодых игроков мира. К 20 годам провёл больше 100 матчей за «МЮ» и побил рекорд Руни по голам, забив 16 штук в АПЛ. У Руни было 15.