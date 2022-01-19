«Вопрос в Дзюбе. Устраивает его, что место в составе не гарантируют?» Интервью с Семаком

У Сергей Семака получилась сложная осень: грустная жеребьёвка в Лиге чемпионов, где «Зениту» достались «Челси» и «Юве», параллельно возник новый конкурент в РПЛ – «Динамо». Но тренер справился – за команду не было стыдно в Европе, а в РПЛ — классическое лидерство.

Дмитрий Зимин поговорил с Семаком об осенней трансформации, глобальных шансах в Лиге чемпионов, Сердаре Азмуне и Артёме Дзюбе. Но сначала – об актуальном.

Семак подробно назвал плюсы Сергеева. И рассказал о проблемах лидеров на сборе

– Сейчас «Зенит» на «Газпром – тренировочных сборах». Нечасто бывает, что у команды с самого начала есть новички – Сергеев уже полноценный, плюс есть потенциальный – Алип. Что вы разглядели в Сергееве, помимо аномального для ФНЛ количества голов?

– Нам нужно усиливать состав, он не такой многочисленный, как может показаться. С уходом Дриусси, который был номинально вторым форвардом, у нас не осталось футболиста на эту позицию. Теперь проблема отчасти решена. До этого у нас было всего два форварда. Поэтому даже третий игрок – глоток воздуха. Теперь можем проводить ротацию, а если решим играть в два нападающих, можем менять одного на второго, а не выпускать вместо форварда полузащитника, меняя схему.

В любой команде Ваня много забивал. Но у него есть и другие плюсы – Сергеев хорош в организации атаки, в оттяжке. Может сбросить мяч, отдать передачу. Он не только забивает и отдаёт. Учитывая сложности с российскими игроками – это хороший трансфер. Вы сами прекрасно знаете, сколько россиян мы подписали за время нашей работы – Круговой, Чистяков, Сутормин. Этого недостаточно. Нужно постоянно работать над селекцией, чтобы обновлять состав и усиливать конкуренцию.

– Некоторые высказывали сомнения, говоря, что у него слишком резкий взлёт в карьере. И приводили аналогии с Антоном Заболотным, который, оказавшись в «Зените», столкнулся только с троллингом. Как Сергееву этого избежать?

– Нужно только одно – работать. А мы поможем ему использовать его лучшие качества. Никто не застрахован от неудач, но ты ничего не поймёшь, если не будешь пробовать. Для него это очередной вызов, карьера Вани идёт по восходящей.

Иван Сергеев Фото: fc-zenit.ru

– Почему решили пригласить Алипа на сбор?

– Мы смотрим за ним давно. Он молодой игрок, и в условиях лимита нам надо следить за футболистами с определённым паспортом. Сейчас у нас три центральных защитника, плюс номинально под эту роль подходит Даниил Хотулёв. Приглашение Алипа – возможность усилить конкуренцию в этой линии. Если всё сложится хорошо и Алип у нас останется, мы получим опцию отпустить Хотулёва в аренду за игровой практикой.

– Можно ли сказать, что это больше стратегическая работа на перспективу? Ведь уровень Алипа вряд ли позволит сразу соответствовать РПЛ.

– Вы прекрасно понимаете ситуацию с паспортами. Если мы хотим подписать игрока из РПЛ именно для усиления, то он стоит абсолютно неадекватных денег. В этом отношении клуб не совершает больших трат, не переплачивает. Поэтому мы обращаем внимание на игроков, у которых есть потенциал. Мы обязаны пробовать: а получится или нет – посмотрим.

– Первое впечатление о нём – какое?

– Трудолюбивый, дисциплинированный парень. Так что положительное впечатление. Но мы только вышли из отпуска, пока сложно делать выводы. Начнутся игры, втянемся в режим и посмотрим, как он будет выглядеть в этой среде.

– При этом на сбор поехало не так много совсем молодых ребят – с чем это связано?

– На день отъезда мы взяли 24 игрока, чтобы иметь два состава для полноценной тренировочной работы. Знали, что Азмун и Вендел не смогут тренироваться. К ним добавился Малком, которому тоже нужно время. Плюс Ловрен испытывает небольшие проблемы. Надеюсь, двое последних вскоре начнут работу. Молодые позволяют нам полноценно проводить тренировочный процесс.

– Травмированные восстановятся к «Бетису»?

– Сложно загадывать. Самая неприятная ситуация с Венделом. С Ловреном и Малкомом — попроще. У Азмуна тоже всё сложно. Его периодически беспокоит травма, поэтому пока он практически не работал с командой.

Подробно – об осенней трансформации: схему отрабатывали в паузе на сборные, новая роль Ракицкого, доверие к Ловрену

– В сентябре «Зенит» неожиданно и серьёзно перестроился: матч с «Челси» команда сыграла по схеме 3-4-3 — и дальше провела бóльшую часть матчей в таком сочетании. С чем связано это решение? Было ли оно заранее продуманным или в большей степени – импровизация?

– Такие вещи редко случаются спонтанно. Перед той игрой мы потеряли Ловрена, были проблемы с Барриосом, поэтому из центральных защитников у нас оставались только Чистяков и Ракицкий. Планировали эту идею заранее, как могли отрабатывали. Не получалось делать это полноформатно, потому что игроки уехали в сборные. Но сыграть так планировали.

Мы начали сезон не очень надёжно и уверенно. Пропускали много мячей. И при отсутствии Ловрена ехать играть с «Челси» с Ракицким и Чистяковым, которые на тот момент почти не выходили вместе, было бы неправильно.

– Но потом Ловрен вернулся, а схема в большинстве игр осталась. Почему?

– Мы иногда возвращались. Использовали её в зависимости от соперника и формы наших футболистов. Некоторые матчи сыграли в четыре защитника, некоторые – в три. Три центральных позволили повысить нашу надёжность в обороне, и при этом мы не потеряли атакующий потенциал. Да, были не самые удачные матчи и с точки зрения игры в атаке – и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Естественно, эта схема у нас не отточена до конца.

– И сейчас нельзя сказать, что она для команды – базовая?

– Нет. Но она имеет право на жизнь в зависимости от того или иного соперника. Для многих игроков эта схема удобна. Она нам помогла пройти кризисный момент.

– Из-за отсутствия Ловрена изначально позицию правого центрального защитника занял Барриос. И впоследствии казалось, что она ему больше подходит, особенно когда там начал выходить Ловрен. По ходу осени вы рассматривали возможность использовать там именно колумбийца?

– Барриос у нас один, и он нам нужен в центре поля. Понятно, что в случае форс-мажора колумбиец готов сыграть в обороне, но базово он другой футболист – много обороняется, много двигается. Фрагментарно мы можем использовать его в центре защиты при потерях других игроков.

Вильмар Барриос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ловрен – один из самых критикуемых игроков «Зенита» и, возможно, самый часто ошибающийся защитник команды. Но вы ему очень доверяете. Почему?

– Не так просто перестроиться с одного чемпионата на другой. Плюс есть травмы, болезни. Мы должны дать ему возможность почувствовать доверие, чтобы он сохранял уверенность. У него, возможно, был не лучший период, но ошибаются у нас все. Можно считать, кто чаще, кто реже. Делал это не только Деян, но и остальные игроки. Да и не надо всё валить на защитников, ведь обороняется вся команда.

– Сам он называл себя лидером команды. Этот фактор в определённом смысле замещает некоторые проблемы?

– У него абсолютно профессиональное отношение к делу. Это большой игрок, он является одним из важных футболистов, у него достаточно достижений. Ловрен является одним из лидеров, вместе с Дугласом, Ракицким, Барриосом, Дзюбой, а теперь ещё и с Клаудиньо и Малкомом. У нас много футболистов, способных взять на себя инициативу.

– Этой осенью особенно раскрылся Чистяков – не пожалели, что в прошлом сезоне использовали его не так часто?

– Тогда мы не смогли его заявить в Лигу чемпионов, остались с двумя центральными защитниками и даже не имели возможность поменять схему. Дима – профессионал, он много работает, и это даёт свои плоды. Ошибки есть, обидные в том числе. Но ошибаются все. Нельзя сказать, что кто-то из центральных защитников был лучше или хуже. Нам нужно уделить обороне особенное внимание, чтобы проблем было меньше.

– Ракицкий получил новую для себя роль при этом сочетании. Стал по сути защищающимся плеймейкером, хотя ранее вы говорили, что ему сложно играть в схеме с тремя защитниками. Он стал ещё более полезен для команды? И доволен ли он этими изменениями?

– Шаг за шагом он лучше понимает эту позицию. Вначале было сложно. Мы общались с ним на эту тему. Со временем он стал иначе смотреть на свою роль, лучше понимать требования. Момент непростой, но движение вперёд есть. Прежде всего, в обороне он действует всё лучше. С точки зрения организации атаки к нему вопросов нет. Он всё-таки проатакующий защитник.

– Осенью на приличное количество времени выбыл Караваев, и на правом фланге обороны вы использовали Сутормина. Потом Лёша сел на лавку, хотя вы говорили, что схема в пять защитников ему хорошо подходит. Неужели Караваев настолько сильнее?

– В четыре защитника Дугласу и Караваеву привычнее действовать. В три центральных привычнее Сутормину и даже Круговому. Дальше мы отталкиваемся от состояния, в какой-то период сильнее Лёша, в какой-то Слава. Мы анализируем множество факторов. Когда играл Караваев, он был сильнее на конкретном отрезке сезона. Лёша – универсальный футболист, может сыграть на разных позициях. Он даёт большой объём, дисциплинированный. Нам он помогает не только на позиции крайнего защитника.

Караваев же – небезальтернативная первая опция. Был период, когда Лёша смотрелся уверенно. Невозможно пройти весь период с одним защитником. Нужна реальная конкуренция. Лёша, несмотря на сложности с переквалификацией, справляется и показывает свой максимум.

Главный тренер штрафует игроков на тренировках. Да, чтобы повысить интенсивность

– «Зенит» изменился в середине поля и в атаке – во многом это заслуга Клаудиньо. Хотя были опасения насчёт его адаптации в Европе. Он уже привык футболу в РПЛ и жизни в России?

– Судя по его настроению, никаких проблем нет. В футбольном плане тоже всё хорошо – он показывает результат и качество. Уже и забивал, и отдавал, и помог команде во множестве матчей. Конечно, он влился и уже серьёзно помогает. Сейчас пройдёт полноценную подготовку и, надеюсь, ещё сильнее впишется в нашу игру.

– При это его критиковали в Лиге чемпионов. Особенно за второй матч с «Ювентусом», где его ошибки привели и к голу, и к опасным моментам. Вы видите разницу между Клаудиньо в РПЛ и в еврокубках?

– Я не думаю, что нужно проводить параллель. По сути, он играл всё лето, у него не было паузы восстановиться. Игра с «Ювентусом» на выезде у него не получилась. Но в лондонском матче с «Челси» он сыграл прилично, был одним из лучших на поле. Его качество работы с мячом, скорость позволяют хорошо выглядеть на уровне интенсивности в Лиге чемпионов. Он нам помогает. В Лиге чемпионов всем сложно играть, нужно много работать, чтобы быть там стабильно конкурентоспособным.

– Вендел явно больше привык к России, но у него есть проблема – как только на нём фолят, он останавливается. А судьи не всегда реагируют на нарушения. Из-за этого пропустили от «Ювентуса» в Турине и от «Ростова» дома. Обсуждали с ним этот момент?

– Конечно. За любую остановку даже на тренировках мы штрафуем игроков. У каждого есть недостатки. Вендел – излишне эмоционален в некоторых моментах, выражает недовольство к судьям. По-человечески его можно понять, но есть дисциплина. И игрок не должен останавливаться до свистка арбитра. Работаем в этом направлении.

– Штрафуете на тренировках?

– Да. А что делать? Приходится.

– Помогает?

– Надеюсь. Но игроки – живые люди. Невозможно полностью перенести тренировочную работу на матчи. Мы говорим с футболистами, обращаем внимание. У нас нет желания забрать их деньги, но они должны понимать – так делать нельзя.

Связки Азмун – Дзюба больше нет? Семак объясняет выбор игроков на конкретный матч

– В атаке «Зенита» вы разорвали связку Азмун-Дзюба. Зачастую в приоритет выводился Сердар. Он больше подходит под эту схему или просто оказывался лучше готов?

– Множество факторов. В первой половине чемпионата по статистике Дзюба и Азмун играют примерно одинаковое количество времени. Из-за этого команда не стала меньше забивать, у них обоих достаточно результативных действий. Хорошо, что у нас есть различные опции. Сейчас добавился Ваня Сергеев, который поможет повысить конкуренцию.

Если есть пространство за спиной и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Артёма. Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу – эти качества выше у Дзюбы. В некоторых матчах они выходили вдвоём. Всё регулируем в ручном режиме в зависимости от соперника. Не всегда получается играть в два форварда, ведь есть Малком, который тоже больше атакующий игрок, плюс Вендел, Клаудиньо или Мостовой – отсюда появляется перекос в сторону атаки. Если бы они активно прессинговали, не позволяли сопернику выходить на нашу половину, их присутствие было бы оправдано. Но нашу атакующую группу нельзя назвать интенсивно прессингующей. Поэтому надо искать баланс в атаке и обороне.

– Дзюба, очевидно, обижался. И его реплика в адрес скамейки в игре с «Динамо» говорит об этом. Вы беседовали с ним лично насчёт его игрового времени?

– Конечно. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

– Он слышит вас? Адекватно реагирует на слова?

– Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим. Речь сейчас не только об Артёме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят.

Лига чемпионов: почему «Зенит» должен бороться, но выход из группы будет случайностью

– К Лиге чемпионов. У «Ювентуса» и «Челси», как мы сейчас видим, кризисный сезон. Можно ли было пройти такую группу или против грандов в любом случае с нынешним составом добывать результат сложно?

– Думаю, сложно. Максимум мы могли рассчитывать ещё на два-три очка при определённом стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно. Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.

– После некоторых матчей в Лиге чемпионов вирусился мем про «достойное поражение» «Зенита». Команда в этой ЛЧ сыграла достойно?

– Думаю, достойно. Вряд ли можно предъявить нам претензии в двух играх с «Челси» и в домашней с «Ювентусом». Да, в созидании не всё получилось, но в обороне выглядели хорошо. Нам не удались два матча – с «Ювентусом» на выезде, где, с одной стороны, соперник был предельно мотивирован, с другой — мы выглядели плохо. И второй матч с «Мальмё»: в обороне выглядели нормально, но в атаке почти ничего не создали. В остальных четырёх матчах сыграли неплохо. И считаю наше выступление абсолютно нормальным.

Сергей Семак Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Два последних матча «Зенита» в Лиге чемпионов получились разными – трусливый, по версии Владимира Быстрова, с «Мальмё» и очень смелый с «Челси». Сыграл момент важности результата?

– По «Мальмё» вряд ли соглашусь, но у каждого человека своё мнение. В Швеции у нас не получилось создавать остроту в завершающей стадии, но мы много контролировали мяч, хорошо выглядели в обороне. Тому же «Челси» тоже пришлось сложно в гостях с «Мальмё», они забили один мяч. В Лиге чемпионов случайных соперников не бывает – каждый достоин там играть.

– Вас, кстати, не раздражает постоянная критика от Быстрова? Ведь он формирует отношение к «Зениту» телевизионной аудитории.

– Меня ничего не раздражает. Я не особо раздражительный. Если ему хочется это говорить, пусть это делает. Я слушаю людей, которых понимаю. Понимаю, на чём базируется их мнение. Конечно, российскому футболу сейчас сложно. И неважно, какой тренер придёт в ту или иную команду. Мы уступаем по всем показателям. Средний бюджет команды в Лиге чемпионов – 480 миллионов евро. Конечно, «Зенит» в лидерах в чемпионате России, но в Европе этого недостаточно. Плюс – лимит. Наша обойма – самая скромная среди всех участников Лиги чемпионов. Среднее количество легионеров в командах-участниках группового этапа – 17 человек. Хотя в той же Германии, Испании можно найти своих игроков, но там никто не гонится за принадлежностью к той или иной стране. Там – исключительно спортивный принцип и конкуренция.

– Чтобы играть с ещё большей интенсивностью и прессингом, меньше брать пауз, что нужно? Это вопрос селекции?

– Конечно, вопрос селекции тоже. Чтобы выигрывать чемпионат России, нужны сильные российские игроки и легионеры. Чтобы играть в Европе, нужны футболисты, которые не будут уступать соперникам. Всё просто. Строя нашу игру, мы понимаем сильные качества того или иного футболиста. И стараемся, чтобы это приносило результат.

– Какой матч по качеству лучший для «Зенита» в первой части сезона?

– Их было немало. Сложно проводить грань по целой игре. Добиваясь преимущества, команда, к сожалению, снижает обороты. Был хороший матч с «Рубином» на выезде, со «Спартаком», хорошие игры с «Динамо». В выездном матче с динамовцами, несмотря на большое преимущество в первом тайме, потеря нескольких игроков тут же повлияла на качество. Повторюсь, обойма не такая большая. Нужно хотя бы 18-20 игроков высокого уровня, ведь есть травмы, коронавирус. Эту осень прошли в лайтовом режиме, но прошлая была катастрофой. Потеря 3-4 игроков уже критична. Приходится менять схему, состав, а всё это влияет на качество игры.

– Через месяц у «Зенита» первый матч с «Бетисом». Можно ли назвать это неудачным жребием для «Зенита»?

– Да. Испанцы стараются всегда доминировать, контролировать мяч. Нам сложно против таких соперников. Но жребий есть жребий. Должны подготовиться и сделать всё для прохода в следующий этап. Надеюсь, коронавирус и травмы не сильно нас заденут.

– В РПЛ команду ждёт очень напряжённая весна. Сейчас главный конкурент – «Динамо», которое недавно усилилось Смоловым. Можно ли сказать, что весна-2022 может стать самой тяжёлой для «Зенита» в контексте борьбы за чемпионство?

– Сейчас сложно предположить. Мы не знаем, что нас ждёт и с какими проблемами придётся столкнуться. Как и у любой команды, у нас есть сложности, которые мы постараемся решить. Меня результат «Динамо» не удивляет. В прошлом году они уже выглядели здорово, могли подобраться к группе лидеров, но им не хватало стабильности. Летом они хорошо усилились, сейчас добавился Смолов. Команда прогрессирует.

Спортивный директор, лимит, контракт Семака и трансферные новости (главное – про Дзюбу и Азмуна)

– У «Зенита» нет спортивного директора. И, насколько я понимаю, поиском игроком занимаетесь вы, Медведев и Аршавин. Отсутствие конкретного ответственного мешает или в этом нет проблемы?

– Конечно, мешает. Прежде всего, речь о быстроте принятия решений. Хороших игроков, которые могут за адекватные деньги приехать и сразу усилить, мало. И решения надо принимать быстро. Получается не всегда. Но в любом случае работа выстроена. Ищем кандидатуры на приоритетные позиции и подбираем кандидатов, которые нам помогли бы. Потом руководство вступает в переговоры. Если получается – работаем дальше. Нет – переключаемся на другого игрока.

– Всё активнее говорят, что лимит будет пересмотрен в сторону ослабления и в заявку можно будет вносить 12 или 13 иностранцев (но выпускать на поле только 8). Это действенная реформа или полумеры?

– Полумеры. Я не раз говорил: играть должны сильнейшие. А лимит приводит к дисбалансу между качеством российских игроков и количеством денег, которое вкладывается в них. Но это не спортивные, а политические вопросы. Я тренер, а не функционер. Мы должны понимать, куда надо двигаться: если заниматься популяризацией – одно, если нужен результат – другое. У каждого своё видение вопроса.

– То есть 10-12 сильных легионеров в заявке глобально не помогут «Зениту» из-за ограничений на поле?

– Мы уже упоминали статистику в Лиге чемпионов, которая говорит, в какую сторону надо двигаться. Пример того же «Шерифа» – отменили лимит, вышли в групповой этап при низком бюджете.

– Медведев оценивает вероятность ухода Азмуна зимой в один процент. Он важен для вас в весенней части?

– Он важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдёт он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену. Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.

– Он не изменит позицию по продлению контракта?

– Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.

Дзюба и Азмун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В прошлые транферные окна говорили об интересе к Лаборде. И по основной теории трансфер не состоялся якобы из-за общего агента – у вас и у него. Жалеете, что упустили форварда?

– Нельзя говорить – упустили или нет. Первое, у нас есть лимит. А с приходом Клаудиньо мы получили игрока, который может сыграть в том числе и слева. На флангах у нас небольшой выбор – Малком, Мостовой и молодой Кузнецов. Для остальных это непривычные позиции. Поэтому такой универсал, как Клаудиньо, для нас оказался приоритетной опцией. Лаборде – очень хороший игрок, но он был гораздо дороже Клаудиньо. И не думаю, что моё знакомство с его агентом сыграло какую-то роль.

– Контракт Дзюбы действует до лета с возможностью продления. Клуб, вероятно, не хочет расставаться с ним зимой. Какова ваша позиция?

– На сегодняшний день у Артёма действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определённое время, и поэтому его не хотят продлевать. В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймёт, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артёме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти.

– И вы не хотели бы, чтобы он покидал «Зенит» зимой?

– Любой игрок, приносящий пользу команде, нам очень важен.

– Помимо Дзюбы и Азмуна, контракты истекают у Крицюка, Кержакова, Сутормина, Оздоева, Ерохина, Ракицкого. Есть те, кого бы вы хотели во чтобы то ни стало сохранить?

– Мы все ждём официального объявления по поводу числа легионеров в следующем сезоне. Плюс нужно понимать экономическую составляющую – запросы игроков по заработной плате. А ещё есть ли на ту или иную позицию потенциальная замена. Сравнивая всё это, мы выберем, что подходит больше клубу, тренеру и игроку.

В общем-то, всё просто: если будет более выгодная замена, то можно рассмотреть вариант ухода. Если нет, то будем продлевать.

– Появлялась информация об уходе Одоевского и Кравцова в аренду в «Нижний Новгород». Какова вероятность этого с учетом того, что первый вообще не получает игровую практику в основной команде, а второй явно в ней нуждается?

– Нуждаются в ней все, кто мало играет. Но мы должны думать об интересах нашей команды. Сейчас травмирован Крицюк, у нас остаются Миша Кержаков и Одоевский. Как мы его отпустим, если останется один Кержаков? Если восстановление Крюцюка пройдёт хорошо, то мы сможем рискнуть, использовать Бярзова третьим вратарём и отпустить Одоевского в аренду. Сейчас – нет. Мы же не враги себе.

По поводу Кравцова – мы разговаривали об этом с ним ещё летом. Тогда у нас был травмирован Оздоев. Мы не набирали даже комплект игроков для протокола. А если ещё коронавирус? Были матчи, когда Кирилл выходил. Понимаем, что ему надо играть, но мы должны иметь и альтернативу. Сейчас взяли Сергеева, поэтому шансы на уход Кравцова стали выше. Но ещё подумаем. Игрок хороший, надо оценить все риски, прежде чем принимать решение.

– Слышал, что уход Кравцова возможен, если вы останетесь удовлетворены Саусем и Кимом. Это так?

– Да, в том числе. Мы решили посмотреть на ребят, насколько они гармонично проявят себя в тренировочном процессе.

– С точки зрения трансферов на вход – есть позиции, которые вы хотели бы усилить уже сейчас? И есть ли у «Зенита» возможность тратить серьёзные деньги этой зимой?

– По поводу денег вопрос, скорее, к генеральному директору. Мы ведём селекционную работу. Если появится вариант взять сильного игрока, постараемся это сделать. Без этого команде будет трудно оставаться на нынешних позициях.



– По вашим ощущениям, есть возможность приобрести одного-двух игроков?

– По ощущениям – шанс есть. А получится или нет – не знаю.

– Последнее – ваш контракт. Базовая часть истекает 31 мая. Уже что-то обсуждали с клубом?

– Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим.