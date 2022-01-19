Трансфер, который изменит ЦСКА. В Россию едет топ-футболист

Похоже, после зимы мы увидим совсем другой ЦСКА – есть надежды, что он станет более мощным, агрессивным в атаке и уверенным в себе. Во всяком случае сейчас чётко прослеживается желание клуба облегчить работу Алексею Березуцкому и кардинально повысить уровень основного состава.

Если подписание парагвайца Хесуса Медины из «Нью-Йорк Сити» кажется просто рабочим трансфером (не самый звёздный, но в теории полезный игрок на проблемную позицию правого фланга полузащиты), то аренда Юсуфа Языджи с опцией обязательного выкупа – более серьёзный и статусный шаг. Турок способен стать самым звёздным игроком в группе атаки, привнести в ЦСКА конкретику и умение решать матчи за счёт индивидуальных качеств.

В этом трансфере есть подводные камни – и вряд ли он выглядит 100-процентным на бумаге. Но если всё получится, то ЦСКА получит топ-фигуру, которая будет оказывать такое же влияние на игру, как праймовый Влашич.

Языджи — один из самых эффективных игроков «Лилля» в прошлом сезоне

Летом 2019-го «Лилль» выкупил Языджи у «Трабзонспора» аж за € 17,5 млн – это была одновременно и рекордная покупка для французов, и рекордная продажа для турок. Казалось, Юсуф стоит этих денег. Он уже долгое время был на виду, успел провести за «Трабзон» 100 матчей, набрать в них 22+21, попасть в сборную Турции и привлечь внимание топ-клубов со всей Европы. Английские СМИ писали об интересе со стороны «Арсенала» и даже «Ливерпуля».

По прошествии времени вроде бы можно сказать, что мощные финансовые вложения себя не оправдали. Языджи не превратился в безусловного лидера, в середине дебютного сезона порвал крестообразные связки, потом вернулся и внёс вклад в чемпионство, но сейчас превратился в запасного. В сезоне-2021/2022 турецкий футболист выходил на поле в 15 турах (10 раз – по ходу матча) и набрал очень скромные 498 минут. А в статистике у него значатся грустные 1+1.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Однако нынешний период может вводить в заблуждение. В прошлом сезоне чемпионата Франции Языджи наоборот был одним из самых эффективных игроков команды. Он стал лидером «Лилля» по NPxG + xA в пересчете на 90 минут (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые передачи) с показателем 0,69. Также занял первое место по ключевым передачам (3,03), по ударам (3,70) и по xGChain (0,71). Последняя метрика оценивает вклад в игрока во все атаки, завершившиеся ударами.

Безусловно, здесь важен контекст: из 32 матчей Языджи лишь в 10 случаях выходил в стартовом составе, он набрал только 1185 минут в чемпионате. И его самые сильные в команде цифры – в том числе следствие «эффекта запасного». Но не только. Был мощнейший отрезок с октября по февраль, когда Юсуф показывал очень крутой и эффективный футбол.

В таблице от Wyscout снизу – немного другие данные. В ней берётся не только чемпионат Франции, но и другие клубные турниры – Кубок Франции и Лига Европы. В последней, кстати, были два хет-трика – в матчах с «Миланом» и «Спартой».

Статистика Wyscout Юсуф Языджи в «Лилле», сезон-2020/2021 Матчи (минуты) 42 (1997) Голы + передачи 14+6 Удары/90 (в створ) 3,06 (48,5%) xG/90 0,36 Передачи под удар/90 2,52 xA/90 0,33 Передачи в штрафную/90 (точные) 3,2 (54,9%) Единоборства/90 (выигранные) 19,87 (37,4%) Обводки/90 (успешные) 3,11 (50,7%) Рывки с мячом/90 1,31 Касания в штрафной 3,2 Нарушения соперника 0,72

Много ударов и передач под удар, солидный xG+xA – Языджи был эффективен во всех турнирах. А вот для наглядности карта ударов Языджи. Как видим, он забивает с самых разных дистанций, в том числе издали.

Главные плюсы: очень крутая левая нога и разнообразные действия в атаке

Языджи – футболист, которого в теории можно использовать на самых разных позициях. В «Трабзонспоре» он чаще играл «десятку», но периодически выходил и на флангах атаки. В «Лилле» его задействовали как второго нападающего, правого полузащитника со смещениями, а иногда даже и как одного из двух опорников.

Сильные стороны Юсуфа

Крутая левая нога. То, что бросается в глаза в первую очередь. Левой ногой Языджи способен выполнить обостряющее или завершающее действие любой сложности, будь то разворот на противоположный фланг длинной передачей без замаха, разрезающий пас, навес в штрафную из полуфланга или сочный дальний удар.

Разноплановая поддержка атаки. Не так просто сказать, какая позиция оптимальна для Языджи. Но в «Лилле» он очень органично смотрелся одним из форвардов при 4-4-2, получал возможности как для атак из глубины, так и для рывков в переднюю линию. У Юсуфа очень активный поиск мяча между линиями, он любит двигаться по горизонтали и вертикали, просить передачи. Но и агрессивные вбегания в штрафную турок постоянно практикует. Если просмотреть все голы и опасные удары Языджи за прошлый сезон, можно убедиться в его разносторонности – там есть и открывания в переднюю линию, и рывки вторым темпом, и выстрелы с дистанции.

Стандартные положения. В этом компоненте ЦСКА тоже наверняка прибавит, Языджи отвечал за угловые и многие штрафные в «Лилле». В том числе поэтому у него, кстати, и много ключевых передач.

Атлетизм. Габариты, сухое тело, развитая мускулатура, широкая спина, помогающая прикрывать мяч в первые секунды после приёма. Языджи не может похвастаться уникальным ведением силовых дуэлей, но и хлюпиком он никогда не был, борьбу корпус в корпус держит.

Элегантность. Один из любимых приёмов – предложение под передачу в недодачу, последующий подыгрыш пяткой ближайшему партнёру или пропуск мяча (так называемый пас без касания), а далее – резкий рывок в штрафную под пас на ход. Языджи умеет играть эффектно и красиво, особенно когда чувствует в себе уверенность.

Но и минусы тоже есть. В некоторых компонентах Влашич сильнее

Характеристики, которые развиты на среднем уровне.

Структура тела не подразумевает резких разворотов и ловкости. Тот же Влашич более «взрывной», быстрее меняет направление движения, лучше заносит корпус при обводках. А Языджи имеет пусть и не критические, но всё же ограничения при приёме мяча между линиями: с одной стороны, неплохо прикрывает мяч корпусом, с другой — недостаточно быстро разворачивается. И поэтому допускает в таких эпизодах многовато потерь.

Языджи – не уникальный дриблёр. Да, у него есть техника, есть скоростно-силовая прокидка мяча вперёд. Но ни с точки зрения количества, ни с точки зрения качества он не дотягивает до Влашича, мяч на рывках он тоже таскает не очень часто. Оказываясь в изоляции на фланге без скорости, Юсуф так себе раскачивает соперника. Как правило, сильные защитники группируются и вытыкают мяч.

Скорость реакции на эпизоды недостаточно быстрая, поэтому есть проблемы в переходах. Интенсивность хуже, чем у Влашича.

Немного капризный нрав и проскакивающая нестабильность. Потерял мяч в атаке – разочарованно подпрыгнул, взмахнул руками, остановился. А не включился и не попытался доработать. Возможно, такие вещи можно скорректировать, но не всегда это бывает просто.

Один из ключевых вопросов – на какой позиции ЦСКА рассматривает Языджи? Вряд ли это правый фланг, поскольку в этом случае турок будет дублировать Медину (инвертированный вингер со смещениями под левую). Ещё менее вероятно использование Языджи в роли опорника, здесь и так много футболистов, к тому же сам Юсуф имеет упомянутые ограничения в оборонительной фазе и скорости реакции на эпизоды.

Поэтому – либо «восьмёрка», либо «десятка»/оттянутый нападающий со свободой перемещений, как в «Лилле» в лучших отрезках. Важнейшая задача для Березуцкого – позволить Языджи как можно чаще оказываться развёрнутым к чужим воротам, атаковать как из глубины, так и в передней линии. Тогда его левая нога принесёт очень много очков.

Использованы данные Wyscout.