За ЦСКА стыдно. Новый трансфер клуб анонсировал мерзкой шуткой про «Наташу»

ЦСКА сегодня объявил о крутом трансфере. В РПЛ едет турок Юсуф Языджи (из «Лилля»), который может повысить уровень всей лиги. В общем, отличный кейс для команды РПЛ. Но клуб умудрился на ровном месте испортить впечатление о переходе – всего лишь одним постом в «Твиттере».

Сразу после объявления официальный аккаунт ЦСКА выложил видео, чтобы презентовать футболиста (прикладываем скрины, так как ролик уже удалён):

Фото: instagram.com/yusufyazici

Видео всё ещё можно найти в соцсетях, но если вам лень смотреть, перескажем: «Коллективный ЦСКА» находит Языджи в «Инстаграме» и начинает лайкать его фото. Затем пишет сообщение в директ, зазывая в Россию. Однако Юсуф игнорирует сообщения, пока ему не говорят, что «в России много Наташ». Футболист тут же отвечает, что «уже в пути».

По задумке авторов видео отсылает к старому мему-стереотипу про «русских Наташ»: когда-то эту «шутку» не считали оскорбительной. Якобы именно так иностранцы (преимущественно турки) называют русских девушек, чтобы познакомиться с ними ради отношений. Особо популярным мем стал в 2018 году, когда во время чемпионата мира в Россию приезжали болельщики из Европы, Африки и Латинской Америки.

Фото: instagram.com/yusufyazici

Мем про «Наташ» считали протухшим и оскорбительным ещё три года назад, а сейчас – тем более. Почему это и плохой юмор, и просто мерзко:

пост оскорбляет женщин в России, поддерживая стереотип про «Наташ», которым нравится знакомиться с иностранцами для отношений. Причём краткосрочных или сложившихся из меркантильных интересов;

это чёткое вмешательство в личную жизнь других людей. Почему ЦСКА осуждает отношения незнакомых женщин и выбор ими партнёров? На всякий случай напомним, Россия – светская страна, где сексуальные отношения людей (в том числе с иностранцами) не запрещены. Во многих других странах это также считается нормой;

кстати, выходит, ничем другим, кроме интереса к девушкам, футболист нашим болельщикам неинтересен? (На самом деле нет – вот тут мы рассказали о его сильных сторонах).

Но если этого мало, напомним, девушку другого новичка клуба – Хесуса Медины – зовут Наталия. А еще такое имя у мамы Фёдора Чалова и жены Ивана Облякова. Интересно, одноклубникам Языджи шутка понравилась?

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Сразу после публикации твита пользователи обрушились на него с критикой. Причём не только люди из России. В итоге пост в аккаунте продержался недолго – через 25 минут его удалили. Позже с извинениями выступила главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева:

Катерина Кирильчева главный редактор CSKA TV «Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока нельзя было его претворить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным. Ещё раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу».

Кирильчева взяла огонь на себя, признав позор и сбавив поток негатива, который обрушился на клуб. Там заявили «СЭ», что пост считают недопустимым. А сотрудники, разместившие пост, уже отстранены от работы.