«Могу и напиться, мне хочется расслабляться». Олег Шатов всё же вернулся

Как и обещал, сделал это через два месяца.

Потеряли Олега Шатова? Он вернулся в «Урал» и провёл со старым новым клубом две тренировки на сборе в Дубае. Так интенсивно, что президент клуба Григорий Иванов не заметил у него ни грамма лишнего веса.

А что, Шатов пропадал?

18 ноября 31-летний полузащитник разорвал контракт с «Рубином» и заявил, что приостанавливает карьеру. Основная причина – регулярные травмы.

«У меня есть два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, то могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции».

Вместо Турции – ОАЭ. Вместо «Рубина» – «Урал».

Фото: instagram.com/fc_ural

Почему «Урал»?

Шатов родился в Нижнем Тагиле, а профессиональную карьеру – сначала в футзале, а затем и в футболе большом – начал неподалёку, в Екатеринбурге.

Олег отыграл за «Урал» больше 120 матчей с 2007 по 2011 год. После чего ездил на сбор с ЦСКА и был готов подписать контракт, но в трансферную борьбу включился «Анжи» и победил. Дальше – переход в «Зенит», успешная игра с Халком и Дзюбой в Лиге чемпионов.

Вернуться в «Урал» Шатов мог ещё летом 2019-го и зимой 2020-го: Иванов рассказывал, что «Зенит» не отдавал полузащитника. И подчёркивал, что будет рад возвращению Олега в любом качестве: игроком, тренером и даже президентом.

Теперь Иванов в шутку говорит про «пожизненный» контракт Шатова и «Урала»: когда игрок уходил из клуба, то обещал закончить именно там.

Фото: instagram.com/fc_ural

Что было со здоровьем?

Шатов всю карьеру страдал от травм. Они и помешали ему осуществить мечту – заиграть в Европе.

Со временем проблемы становились локальнее: Олег проиграл конкуренцию в «Зените», грустно съездил в Краснодар (свой единственный гол за клуб забил как раз Питеру). Даже в «Рубине» перед паузой в карьере три месяца жил без футбола.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Что-то ещё?

О другой особенности Шатов рассказывал в 2020 году.

«Пересекались ли когда-то алкоголь и футболист Шатов? Конечно. Я не скажу, что был пай-мальчиком. У меня есть вредные привычки, могу после игры позволить себе бокал вина или пива. Могу и напиться, но нужно знать меру, время и место. Я обычный человек. Мне хочется отдыхать, расслабляться».

Шатов также подтвердил, что один раз пришёл на тренировку пьяным, после чего услышал совет от Владимира Габулова: «Ты можешь быстро закончить, не начав. Давай договоримся, что я первый и последний раз вижу тебя в нетрезвом виде на тренировке».

Фото: ФК «Урал»

Что дальше?

Возвращение Шатова в «Урал» (пока неофициальное) – новый ностальгический виток нашего футбола.

Глушаков, Жирков и Мамаев объединились в «Химках».



Если и Шатов вернётся, то у поколения 2014-2016 (и сборной, не вышедшей из группы на ЧМ и Евро) будет шанс – напомнить о себе и добавить ещё один повод, чтобы матчи РПЛ смотрели персонально ради конкретных людей.



В материале использованы цитаты из интервью Sport24 и пресс-службы «Урала».