«Мы не казино, чтобы давать шанс». Мощное выступление Галицкого

Сергей Галицкий зажёг. Владелец «Краснодара» выдал горячее выступление в эфире «Матч Премьер», где объяснил увольнение Виктора Гончаренко, назначение Даниэля Фарке и перспективы команды. А заодно ответил комментатору Георгию Черданцеву, который назвал приглашение немца «пощёчиной российской тренерской школе». Ниже — главные цитаты.

Гончаренко уволили не из-за результатов

— Все отношения тренера и клуба останутся внутри. «Краснодар» мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы по судейству — минимальные. По составу «Краснодар» не пятый. Мы должны быть в тройке. И увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему.

Виктор Гончаренко в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Галицкий настаивает на своих старых словах: он хочет видеть в «Краснодаре» российского тренера

— Я убежден, что клуб будет строиться на местных. Поэтому был дан шанс Мусаеву. Мы дали российскому тренерскому сообществу пару «пощёчин», выпустив Куликова, Калешина. Сейчас нет никого, кто может возглавить команду и поддержать наш стиль. Все смеются, но это для нас важнее. Мы хотим играть в тот футбол, в который всегда играем. Внимательно смотрели на российских тренеров, но видели, что никто нашу стилистику не даст.

Настаиваю, что хочу иметь своего тренера, но он ещё не вырос. Важно, что мы обогатимся этим опытом. Когда «Зенит» два раза приглашал иностранца, вы одобряли это. У нас кто лидеры российского тренерского цеха? Слуцкий? Он был уволен, когда чуть не вылетел из Чемпионшипа, хотя это один из лидеров.

Фарке — тренер, который ставит ту игру, которая нам нужна. Говорить о том, что он вылетел из АПЛ, — неправильно. Там был слабый состав. Нам нужен тренер, который поставит игру «Краснодару». Никто не знает, будет ли результат.

Фарке назначили в последний момент. «Краснодар» чуть не уехал на сборы без тренера

— На западном рынке, когда предлагают больших тренеров, бытовых вопросов много. Это непросто. Переговоры с Фарке были тяжёлыми, договорились почти на флажке. Могли войти в тренировочный процесс без тренера. Увидели, что тренер даёт нам стиль игры. Ни один тренер не был уволен за результат. Может, это наивно, но это «Краснодар». Я восхищён Сперцяном, Черниковым, что они вошли в состав. Мы на том же векторе, на котором были.

Даниэль Фарке Фото: Getty Images

Галицкий прошёлся по финансовому фэйр-плей. Для чемпионства нужен бюджет «Зенита»

— Что надо сделать «Краснодару», чтобы стать чемпионом? Нужно иметь такой же бюджет, как у «Зенита». Чудес не бывает. Не видел, чтобы «ПСЖ» с таким бюджетом последние места занимал. Худшее, что придумали, — это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у клубов был равный бюджет. Это странная вещь.

Я вам уже говорил в интервью, что, может, мы никогда чемпионами не станем. Нахождение в футболе — это максимальная радость для людей, которые его любят. Мы хотим выиграть Кубок, мы хотим стать чемпионами, но, может быть, этого вообще не случится. Но всё равно это лучшее время, которое я провожу. Потому что это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой, отстоять весь матч стеной, отбиться — это не для футбольного клуба, а для игрушки. Вы привели в пример Геркуса. Может, для него это так, но он должен смириться, что есть другие люди. Я уважаю его право думать по-другому, но мы такие.

Сергей Галицкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Краснодар» не казино, чтобы давать шанс всем подряд

— Старая история про шансы российским тренерам? Мы не в казино, чтобы давать шанс. Внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера — непростое решение. Все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но надо признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс — мы увидели уровень, на котором он может находиться. Клуб не может принимать безответственное решение. Мы не можем давать шанс Васе Иванову.

Можем ли мы ошибиться? Конечно! Может ли у Фарке не получиться? Конечно! Если вы думаете, что все хотят возглавить провинциальный клуб, то ошибаетесь. Кержаков и другие? Они уже возглавляют свои команды. Прийти в «Нижний Новгород» было бы некорректно. Дать ему наших футболистов? Мы не школа для экспериментов. Фарке уже играет в этот футбол, а Кержаков играет в то, во что играет. У этих тренеров есть работа. Не было бы — мы всё равно пригласили бы Фарке. Можно это понимать или не понимать.

Галицкий разнёс миф о том, что он выбирает состав вместо тренеров

— Коммуникация с Фарке? Когда тренер приходил, мы помогали ему. С Гончаренко не было лишнего общения. Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней.

Если президент прилетает на тренировки — это хорошо для болельщиков. Президент живёт клубом. А то, как я буду общаться с Фарке… Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. А миф пусть живёт.