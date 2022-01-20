Если бы не испанец, «Юнайтед» пропустил бы несколько мячей всего за тайм.

Соперник вышел три в одного, но де Хеа удивительным образом выкрутил руку. Видео сейвов

В рамках перенесённого матча английской Премьер-лиги «МЮ» впервые на уровне АПЛ сыграл на «Брентфорд Коммьюнити Стэдиум». В первом тайме гости много контролировали мяч (68% владения), но практически ничего из этого не извлекли. А вот контратаки «Брентфорда» были сверхопасными.

Однако у «МЮ» есть Давид де Хеа, который продолжает вытаскивать для команды матчи. В начале игры вратарь парировал удар Матиаса Йенсена низом в ближний угол.

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Уже в середине первого тайма «Брентфорд» организовал контратаку «3 в 1», но Йенсен снова не смог переиграть вратаря.

А на 35-й минуте на ударную позицию вырвался Айван Тони. Он находился в положении «вне игры», но де Хеа доиграл до конца и этот эпизод.

Правда, уже тот факт, что «МЮ» требуются такие подвиги вратаря в матче с абсолютным новичком Премьер-лиги, говорит о больших проблемах команды. «Юнайтед» Ральфа Рангника пытается контролировать мяч и атаковать большими силами, но это приводит к тому, что любая потеря мяча заканчивается опаснейшим выпадом соперника. Даже «Брентфорд», который до матча шёл на 14-м месте, за первый тайм набрал 1.15 по ожидаемым голам.

По ходу матча Давид де Хеа добился уникального для вратарей топ-клубов достижения: лидерства по количеству сейвов в текущем сезоне АПЛ. Если бы не испанец, то «Юнайтед» мог уйти на перерыв, уступая в счёте. Но после 45 минут счёт остался не открыт, а во втором тайме «МЮ» забил хозяевам сразу три и увёз из Лондона победу.