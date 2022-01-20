«Наследника Пеле» посадят за тяжкое преступление. Он пытался уйти от наказания 9 лет

Бывший нападающий сборной Бразилии, «Реала» и «Милана» Робиньо сядет в тюрьму. 37-летний бразилец приговорён к девяти годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании. В начале 2000-х воспитанника «Сантоса» называли наследником Пеле, но он так и не стал великим игроком или великой личностью.

«Дело Робиньо» длится с января 2013-го. Тогда на футболиста, выступавшего за «россонери», и ещё пятерых человек заявила в полицию 23-летняя албанка. Девушка сообщила, что группа мужчин изнасиловала её на дискотеке в Милане, где она отмечала свой день рождения. В тот год у Робиньо вообще было много неприятных новостей. Ему не удалось уйти из «Милана» и вернуться в «Сантос», так как бразильский клуб не потянул сделку по финансам (возвращение случится только в августе 2014-го), а в сентябре преступники ограбили дом форварда. Сам Робиньо в момент кражи встречал жену и детей в аэропорту.

Наконец, в ноябре 2017-го взорвалась информационная бомба. СМИ сообщили, что после расследования этого дела суд Милана приговорил Робиньо к девяти годам за решёткой. Наказание выносилось в том числе на основании нескольких записей телефонных разговоров обвиняемых. Бразилец тут же сделал заявление на своей странице в «Инстаграме», написав, что не имеет никакого отношения к случившемуся несколько лет назад и будет обжаловать приговор.

«Скажу в первый и последний раз про то, о чём все говорят, потому что я люблю и уважаю свою семью. Я никогда не участвовал в подобных вещах. Те, кто меня хорошо знает, имеют представление, какой я человек. Спасибо богу за прекрасную семью, которая у меня есть. Моя жена и дети – замечательные. Они верят в меня», – заявил нападающий, игравший уже за «Атлетико Минейро».

Фото: instagram.com/robinho

Вскоре после этого Робиньо уехал в Турцию, где выступал за «Сивасспор» и «Истанбул Башакшехир» и ждал дальнейшего рассмотрения своего дела. В октябре 2020-го он вернулся в Бразилию, подписав контракт на четыре месяца с родным «Сантосом». Форвард согласился на символическую зарплату – $ 270 в месяц. Однако всего через неделю договор расторгли, так как многие болельщики были возмущены подписанием Робиньо на фоне обвинений в изнасиловании, а один из спонсоров клуба вообще прекратил отношения с «Сантосом». Против футболиста публично выступила даже бразильский министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес, потребовавшая незамедлительно отправить Робиньо в тюрьму.

В декабре 2020-го итальянский суд отклонил апелляцию экс-игрока сборной Бразилии. Адвокаты Робиньо безуспешно пытались доказать, что девушка не находилась в состоянии «физического или психологического подчинения». Сам футболист всё-таки признал факт сексуального контакта, но, по его словам, он был по обоюдному согласию.

«Она подошла ко мне, и контакт произошёл по желанию обеих сторон. Мы находились там несколько минут, трогали друг друга. Потом я уехал домой. Мои друзья сказали мне, что с согласия девушки остались с ней и занимались сексом, потому что она этого хотела. Они вышли из этого клуба вместе с ней и пошли в другой клуб», – утверждал Робиньо.

В обосновании, который предоставил суд Милана, говорилось, что футболист и его сообщники проявили «особое презрение к жертве и жестоко унизили её». Затем предложили следователям ложную и заранее согласованную версию событий. Девушка же находилась в абсолютно бессознательном состоянии.

Робиньо Фото: youtube.com

У Робиньо оставался последний шанс – подать кассационную жалобу в суд Рима. И вот теперь стало известно, что кассация 37-летнего футболиста, не выходившего на поле с июля 2020-го и, по сути, завершившего карьеру, отклонена. Римский суд подтвердил решение нижестоящих инстанций: Робиньо и его друг Рикардо Фалько получили по девять лет. Дальнейшее обжалование невозможно – приговор вступает в силу сразу после вынесения вердикта.

Впрочем, пока невозможно сказать, когда бывший игрок «Реала» и «Милана» отправится за решётку. По информации UOL, Италия может потребовать экстрадиции Робиньо, однако, скорее всего, не добьётся её. Придётся договариваться с властями Бразилии, чтобы насильники отбыли наказание в своей стране. Для этого потребуется передать документы, связанные с судебным делом, и дождаться их рассмотрения. Вот только конкретных сроков, в течение которых бразильцы завершат процесс, нет.

Робиньо ещё какое-то время насладится свободой. Но он сломал свою жизнь безумным поступком.