Джеррард создаёт ещё один клон «Ливерпуля». В Шотландии это у него почти получилось

Стивен Джеррард отработал в «Астон Вилле» два месяца. По результатам пока не всё однозначно: четыре победы в АПЛ и ничья против четырёх поражений и вылета из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (0:1). Причём до рубки с «МЮ» в АПЛ из пяти матчей команда выиграла только один — у «Норвича» (2:0). Не самую удачную серию оправдывал номинально сильный список соперников — «Челси», «Ливерпуль», «МЮ» (в Кубке). К тому же до марта выбыл из-за травмы центральный хавбек Марвелоуз Накамба, ставший при Джеррарде основным. На этом отрезке выделяется только поражение от «Брентфорда» (1:2).

При этом в игре с топ-командами «Астон Вилла» точно не выглядела безнадёжным мясом для отбивки. И это прямое следствие работы Джеррарда на короткой дистанции.

Джеррард постепенно внедряет ту систему, которая позволила ему вернуть «Рейнджерс» на первое место в чемпионате Шотландии (впервые с сезона-2010/2011). У этой системы много общих черт с «Ливерпулем» Юргена Клоппа, принципы которого особенно близки действующему тренерскому штабу «Астон Виллы». Логика простая: Джеррард работал с командой U-18 в «Ливерпуле», а ассистент Майкл Биль тренировал молодёжку U-23 уже в то время, когда на «Энфилд» приехал Клопп.

Тандем Джеррарда и Биля настолько проникся идеями Клоппа, что построил в Глазго, по сути, шотландский аналог «Ливерпуля». Та же схема 4-3-3 в сочетании с агрессивным прессингом, активными подключениями крайних защитников и стремительными вертикальными атаками. Даже нашлись свои Робертсон и Трент — Борна Баришич (17 голевых передач за четыре последних сезона) и Джеймс Тавернье (40 голевых передач).

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Формированием «Астон Виллы» перед стартом сезона занимался Дин Смит, но Джеррард уже достаточно смело перестраивает команду на новый стиль. Выглядит зачастую очень сыро, но, судя по последним трансферам, руководство очень рассчитывает на тренера в создании новой конкурентоспособной силы в АПЛ.

Что привнесёт в игру «Астон Виллы» Лука Динь?

В «Астон Вилле» Джеррард всё ещё находится в поисках оптимального баланса. Например, базовая схема 4-3-3 в отдельных матчах вообще выглядела как 4-3-2-1 (к примеру, в игре с «Ливерпулем»), которую ещё называют «рождественская ёлка». Эшли Янг и Джейкоб Рэмси располагались в узких позициях под Олли Уоткинсом, чтобы обеспечить компактность прессинга против типичных розыгрышей команды Клоппа. Вообще, состав «Астон Виллы» — тот ещё ребус. Если с Джоном Макгинном, Дугласом Луисом и Накамба всё понятно (Джеррард сразу собрал из них центр поля), то с атакующими игроками всё гораздо сложнее.

Есть Уоткинс и Ингз — два центрфорварда, которых вроде бы можно использовать одновременно, но по факту они просто дублируют функции друг друга (с небольшим различиями). Есть набор фланговых атакующих игроков — Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Бертран Траоре, к которым сейчас добавился Филиппе Коутиньо. В высоких позициях в атаке могут сыграть также и Янг с Рэмси. Плюс не так давно вылечился Махмуд Трезеге (и сразу укатил на Кубок африканских наций).

Фото: Nick Potts/Getty Images

За два месяца Джеррард пробовал разные сочетания в атакующей тройке — здесь творческие поиски продолжаются. Зато была чёткая определённость с крайними защитниками. Они, как уже говорилось выше, играют большую роль в игровой философии тренерского штаба «Астон Виллы». Мэтти Кэш и Мэтт Таргетт ещё при Дине Смите активно бегали вперёд, но Джеррарду нужна по-настоящему огромная продуктивность от фулбеков.

Вот тут и всплыл вариант с подписанием Диня, который завял в «Эвертоне» (поругался с Бенитесом и исчез из стартового состава). Французом активно интересовался «Челси», потерявший до конца сезона Бена Чилуэлла. Однако приоритетным вариантом для лондонского клуба была аренда. «Астон Вилла» же сразу выложила необходимые € 30 млн.

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За три предыдущих сезона Динь отдал 19 голевых передач и во многом определял агрессивными подключениями игру «Эвертона» на левом фланге. Нельзя сказать, что теперь все забудут о существовании Таргетта. Наоборот, у Джеррарда появились сразу два неплохих варианта на левом краю обороны. Просто Динь техничнее и быстрее Таргетта. Это очень пригодится Джеррарду в случае развития концепции широкого позиционного контроля (пока у «Астон Виллы» с этим проблемы). К тому же Динь классно исполняет стандарты — как подачи, так и прямые удары.

Против «МЮ» Динь сразу вышел в стартовом составе — провёл на поле все 90 минут, дважды пробил по воротам и отдал две передачи под удар (оба раза атаки завершал Буэндия).

Реанимирует ли свою карьеру Коутиньо?

После продажи Джека Грилиша в «Ман Сити» у «Астон Виллы» появились большие деньги, но при этом появилась огромная проблема с влиянием через зону бывшего капитана. У Дина Смита вся атакующая игра строилась через доставку мяча на Грилиша. Даже после появления Уоткинса и других новичков из 2020-го зависимость от Джека всё равно оставалась колоссальной.

Проблему не решила даже покупка Буэндии. Сейчас «Астон Вилла» по ожидаемым голам занимает всего лишь 17-ю строчку в АПЛ — меньше моментов создают только «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Норвич». Вряд ли такое положение вещей устраивает Джеррарда. Да, симпатичные атаки из глубины разгоняет Макгинн. В последнее время иногда просыпается и упомянутый выше Буэндия. Однако «Астон Вилле» всё ещё не хватает объёма обостряющих передач в штрафную — особенно в открытой игре (при Джеррарде основным результативным инструментом остаются стандарты). Раньше весь этот объём генерировал Грилиш.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Для сравнения: по итогам первых 19 туров прошлого сезона Грилиш шёл с показателями 0,48 xA/90 (ожидаемые голевые передачи в среднем за 90 минут) и 3,67 KP/90 (передачи под удар в среднем за 90 минут). Буэндия за 19 туров накопил следующее: 0,18 xA/90 и 1,84 KP/90. Нормальный объём, но разница всё равно слишком очевидна даже с учётом общего снижения атакующей активности «Астон Виллы» в новом сезоне.

Очевидно, что Джеррард сразу вышел на трансферный рынок в поисках игрока, способного выполнять креативные функции — двигать мяч на дриблинге, отдавать ключевые передачи, бить издали. Помните, был один такой парень, с которым Джеррард пересекался в «Ливерпуле»? Он ещё потом вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира, когда «Барселона» отвалила за его трансфер сразу € 120 млн.

«Я много говорил с Джеррардом, он рассказал мне о клубе, о его амбициях. Очень рад оказаться здесь и надеюсь получать удовольствие от футбола. Я уже давно знаю Стивена, играл вместе с ним и многому у него научился. Восхищаюсь этим человеком. Надеюсь проявить себя здесь. И буду усердно над этим работать», — вот свежие слова Филиппе Коутиньо. Они снова вместе.

Четыре года назад «Барселона» подписала Коутиньо без досконального понимания функций футболиста. Наоборот, технический директор Роберт Фернандес тогда публично заявил, что Коутиньо берут как идеальную замену для Андреса Иньесты. Можно только представить, как в этот момент смеялся Юрген Клопп, без доли сожаления продавший бразильца за безумные деньги. В итоге «Барселона» осталась с огромной дырой в бюджете. А Коутиньо просто не оправдал ожидания, будучи талантливым и не слишком работоспособным вингером, не вписывающимся в общий концепт.

У бразильца появился реальный шанс на реанимацию карьеры. Во-первых, Джеррард прекрасно знает Коутиньо (играли вместе). Во-вторых, в системе «Астон Виллы» есть свободное место для подобного игрока. Если это 4-3-3, то Коутиньо может занять место на левом фланге атаки с возможностью постоянных смещений в центр. Буэндия тут даже не прямой конкурент — может разместиться справа (играл там как в «Норвиче», так и в «Вилле»).

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Есть ещё вариант со схемой 4-2-3-1, в которой Коутиньо мог бы действовать в роли центрального атакующего полузащитника. Важно понять, что бразилец переходит в команду, которая строится по тем игровым принципам, что и «Ливерпуль» тех времён, когда Коутиньо заинтересовал «Барселону» и показывал лучший футбол. Интересный рецепт для перезапуска карьеры, правда?

В первом же матче Коутиньо продемонстрировал, на что способен — вышел на замену при 0:2 и перевернул ход матча, поучаствовав в двух голах. Убойный дебют.

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Динь и Коутиньо — крутые трансферы по одной простой причине. «Астон Вилла» (и лично Джеррард) понимает, зачем она берёт этих футболистов. Другой вопрос, насколько быстро новый тренер научит команду новой игре. Например, успешность выступлений Диня и Коутиньо напрямую зависит от уровня контроля мяча в исполнении «Астон Виллы». Пока что команда находится на 16-й строчке в АПЛ по среднему владению с показателем 44,7%. Хуже только «Бёрнли», «Уотфорд», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Но у Джеррарда есть отличный потенциал (плюс поддержка руководства клуба) для внедрения новой концепции. По последним матчам виден прогресс «Астон Виллы» в агрессии и стремлении к вертикальному быстрому футболу. В «Рейнджерс» тоже всё получалось не сразу. Правда, и АПЛ это не чемпионат Шотландии. Но следить за работой Джеррарда в любом случае сейчас жутко интересно.