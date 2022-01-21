«Юрий лишил нас дара речи!» Российский вратарь влюбил в себя греков

В январе 2019-го никто в «Зените» не жалел об уходе Юрия Лодыгина. Голкипер уже 2 года сидел на лавке, мало играл, но явно хотел большего. Ведь ему не было и 30, а несколько сезонов в основе и игра за сборную позволяли рассчитывать на место первого номера в сильном клубе. Сначала Юрий поехал в «Олимпиакос», но провёл только два матча. Потом – двухлетний контракт с турецким «Газиантепом». Там не пошло совсем – пять игр за полгода.

После Юрий вернулся в РПЛ и выбрал «Арсенал» для перезагрузки российской карьеры. Но снова мимо – у клуба сменился тренер, а новому Юрий оказался не особо нужен. Наступило лето, контракт с Тулой закончился, и дальше – тишина. Казалось, финиш карьеры Лодыгина наступит в 29. Но в январе 2021-го случился неожиданный камбэк в Грецию — теперь в ПАС из Янины.

Там Лодыгин быстро посадил на скамейку Лефтериса Хутесиотиса и стал основным. Он провёл восемь матчей в Суперлиге, пять в плей-офф и четыре – в Кубке Греции. За 17 матчей – пять «сухарей» и 17 пропущенных мячей. Не так плохо для вратаря команды, которая совсем недавно играет в элите.

Новый сезон – прежнее доверие от тренера. 15 матчей в старте в чемпионате, 16 пропущенных мячей с шестью «сухими» встречами. Лодыгин не пропускал от лидеров – ПАОКа, «Панатинаикоса», «Ариса». За сезон у него получился только один максимально неудачный с точки зрения количества голов матч – во второй игре от ПАОКа пропустил четыре. В том числе и благодаря Юрию ПАС сейчас на высоком для себя пятом месте в таблице.

В 2022-м Лодыгин пока не играл: подхватил коронавирус, но в ближайшее время должен вернуться к тренировкам.



Мы поговорили с греческим журналистом Костасом Петротосом и администратором крупного инстаграм-аккаунта клуба о нынешних делах Юрия.

«Лодыгин очень хорошо выступает в нынешнем сезоне, – отметил Петротос. – Он – одна из главных причин, по которой ПАС так высоко в таблице. Мне кажется, сейчас он сам чувствует себя взрослее и опытнее, чем раньше. Отсюда – уверенность и результат.

Сейчас он не играет из-за проблем со здоровьем. Думаю, ему нужно ещё 1-2 недели, и он будет в норме.

Юрий Лодыгин Фото: instagram.com/lodygin1

Его контракт с клубом действует до лета 2022-го. И Юрий фигурирует в трансферных планах разных больших греческих клубов. Не думаю, что он уйдёт уже зимой. Полагаю, ему важно отплатить ПАСу за шанс на возвращение, который клуб ему дал.

Вероятно, некоторые крупные греческие команды уже обозначили к нему интерес. Но посмотрим, что из этого получится летом».

Администратор паблика детальнее рассказал о состоянии здоровья игрока и любви фанов.

«Юрий Лодыгин заболел коронавирусом, плюс на стандартной кардиограмме у него диагностировали небольшие проблемы с сердцем. Он скоро вернётся.

Нам очень сложно без Юрия, потому что он один из лучших игроков в команде и в лиге. ПАС в этом году одна из самых конкурентоспособных команд, находится на пятом месте в таблице, а это выводит нас в плей-офф! Мы обыграли «Арис» со счётом 5:0, «Панатинаикос», ПАОК и на последних минутах уступили АЕКу и «Олимпиакосу».

Видео.



Сейчас Лодыгин – второй капитан команды. Мы любим его, и он любит нас! На мой взгляд, он входит в пятерку лучших вратарей, пришедших в нашу команду. ПАС – не из Афин или Салоник, и, когда Юрий приехал, мы не поверили!

Ошибки в игре в прошлых командах? Мы действительно совсем не напрягаемся, когда защищаемся, а он в воротах. Он ошибается не больше, чем все, и я не вижу у него серьёзных проблем. Думаю, если он продолжит так же играть, то скоро мы увидим его в более сильной команде Европы.

В прошлом году, когда он дебютировал, мы выиграли у АЕКа в Афинах (2:0), и Юрий лишил нас дара речи. Он – отличный парень и игрок, болельщики счастливы, что он с нами», – сообщил администратор паблика.