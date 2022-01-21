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В чемпионате Англии по футболу беспорядок из-за переносов матчей «Арсенала» и «Ливерпуля»

В АПЛ — бардак с переносом матчей. Слишком многое решается в кабинетах
Григорий Телингатер
В АПЛ – бардак с переносом матчей
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Конте и Тухель бесятся, а логика вышла из чата.

Таблица АПЛ вызывает недоумение. Просто для понимания: по состоянию на сегодня «Челси» провёл 23 матча в чемпионате, а «Бёрнли» – 17. Такой разброс сильно контрастирует с тем, что есть в других топ-лигах Европы. В Испании, Италии и Франции у команд разница максимум в одну игру. В Бундеслиге у всех равное количество проведённых матчей. В АПЛ – разница в шесть! Это много, даже если учитывать, что «Челси» заранее сыграл с «Брайтоном» из-за необходимости поехать на клубный чемпионат мира в феврале.

Ситуация неприятная (а если говорить прямо, то весьма раздражающая), но сначала без эмоций – просто факты.

  • В середине декабря «Челси» хотел отменить матч с «Вулверхэмптоном». Тухель говорил о семи игроках основы, заболевших ковидом. FA отказалась переносить матч, потому что седьмым футболистом был травмированный Бен Чилуэлл, который и так не мог играть.
  • В начале января «Ливерпуль» подозрительным образом перенёс матч Кубка Лиги с «Арсеналом». Причиной тому стали 14 случаев заражения среди футболистов и персонала. Через несколько дней после отмены матча «Ливерпуль» объявил, что многие тесты были ложноположительными, а действительно болеет среди футболистов только Трент Александер-Арнольд. По информации The Athletic, использовались тесты, точность которых – 99,97%. Очень тяжело поверить, что ошибка с вероятностью 0,03% случилась сразу у многих футболистов.
  • В середине января «Арсенал» запросил перенос матча АПЛ с «Тоттенхэмом» и FA удовлетворила обращение. Позже стало известно, что на момент принятия решения больным был только один человек – Мартин Эдегор. Остальные не могли сыграть из-за травм, дисквалификаций и Кубка Африки.

Ситуация взбесила многих. Тухель говорил, что крайне зол, а после переноса матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» отказался говорить на эту тему. «Тоттенхэм» выступил с официальным заявлением на сайте: «Мы крайне удивлены...»

Как такое вообще могло произойти?

Всё дело в новом регламенте. Лиге было важно не отменять Boxing Day, в том числе потому, что Amazon платит большие деньги за трансляции. Чемпионат прерывать не стали, но уточнили: c 20 декабря клуб должен играть, если набирается 13 полевых футболистов и один вратарь. Увы, здесь чётко не прописано требование по привлечению молодых футболистов из академии. В результате этот нюанс остался фактически на усмотрение клубов. При желании их можно и не приглашать в главную команду.

Таким образом, «Арсенал» и «Ливерпуль» отменили свои матчи, имея лишь одного заболевшего коронавирусом, а «Челси» сделать то же самое не позволили, когда в команде были семь заболевших. Если называть вещи своими именами, то в регламенте АПЛ есть дыра. С её помощью можно отменять матчи, если у тебя много игроков выпало и при этом есть хотя бы один больной ковидом. Бредово, что правила поменялись по ходу сезона, хотя к лету-2021 было уже полтора года известно о существовании коронавируса.

Из-за гибкости правил доходит до маразма. Например, тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль всерьёз говорит, что в отложенных матчах не должны играть футболисты, купленные в зимнее трансферное окно. Фактически «Саутгемптон» хотел остаться единственной командой АПЛ, которая дважды сыграет с «Ньюкаслом» без его январских усилений (Кирана Триппьера и Криса Вуда). По такой логике «Норвичу» нужно вернуть Даниэля Фарке на перенесённый матч.

Рафаэль Бенитес

Рафаэль Бенитес

Фото: Stephen Pond/Getty Images

И ещё немножко про «Тоттенхэм»

FA отменяла игры даже за несколько часов до начала (например, «Бёрнли» – «Уотфорд»). Хотя сейчас вроде перестали настолько подставлять фанатов, которые ходят на стадион. Самый обидный случай – отмена встречи «Бёрнли» – «Тоттенхэм» за 50 минут до начала, но тогда причиной был снегопад. На ту игру напрасно добирались фанаты из США.

Фанаты «Тоттенхэма» 31 час добирались на матч из США. Игру отменили Фанаты «Тоттенхэма» 31 час добирались на матч из США. Игру отменили

Самая парадоксальная вещь, которую приняли в кабинете FA, – перенос матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», когда у «канониров» были гигантские проблемы с центром поля: Букайо Сака – травмирован, Эдегор – заболел, Томас Парти и Николя Пепе – на Кубке Африки, а Гранит Джака – дисквалифицирован. В результате игра состоится, когда все эти футболисты, скорее всего, будут в расположении клуба.

«Тоттенхэм» пока умещается в резервные даты (в отличие от «Лестера», который, дойдя до финала Кубка Англии и Лиги Конференций, создаст коллапс). В этом плане команде Антонио Конте повезло вылететь из еврокубков. Что символично – из-за коронавируса. Хотя если у «Тоттенхэма» случится новая вспышка коронавируса, то доигрывать придётся воспитанниками академии, потому что переносить и дальше уже особо некуда. Конте назвал ситуацию бардаком и заявил, что впервые в его карьере матчи откладывают из-за травм.

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Хотя, судя по последнему матчу, на котором футболисты «Тоттенхэма» обнимались с фанатами, у Конте должны возникнуть вопросы не только к лиге.

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