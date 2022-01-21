В АПЛ — бардак с переносом матчей. Слишком многое решается в кабинетах

Таблица АПЛ вызывает недоумение. Просто для понимания: по состоянию на сегодня «Челси» провёл 23 матча в чемпионате, а «Бёрнли» – 17. Такой разброс сильно контрастирует с тем, что есть в других топ-лигах Европы. В Испании, Италии и Франции у команд разница максимум в одну игру. В Бундеслиге у всех равное количество проведённых матчей. В АПЛ – разница в шесть! Это много, даже если учитывать, что «Челси» заранее сыграл с «Брайтоном» из-за необходимости поехать на клубный чемпионат мира в феврале.

Ситуация неприятная (а если говорить прямо, то весьма раздражающая), но сначала без эмоций – просто факты.

В середине декабря «Челси» хотел отменить матч с «Вулверхэмптоном». Тухель говорил о семи игроках основы, заболевших ковидом. FA отказалась переносить матч, потому что седьмым футболистом был травмированный Бен Чилуэлл, который и так не мог играть.

В начале января «Ливерпуль» подозрительным образом перенёс матч Кубка Лиги с «Арсеналом». Причиной тому стали 14 случаев заражения среди футболистов и персонала. Через несколько дней после отмены матча «Ливерпуль» объявил, что многие тесты были ложноположительными, а действительно болеет среди футболистов только Трент Александер-Арнольд. По информации The Athletic, использовались тесты, точность которых – 99,97%. Очень тяжело поверить, что ошибка с вероятностью 0,03% случилась сразу у многих футболистов.

В середине января «Арсенал» запросил перенос матча АПЛ с «Тоттенхэмом» и FA удовлетворила обращение. Позже стало известно, что на момент принятия решения больным был только один человек – Мартин Эдегор. Остальные не могли сыграть из-за травм, дисквалификаций и Кубка Африки.

Ситуация взбесила многих. Тухель говорил, что крайне зол, а после переноса матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» отказался говорить на эту тему. «Тоттенхэм» выступил с официальным заявлением на сайте: «Мы крайне удивлены...»

Как такое вообще могло произойти?

Всё дело в новом регламенте. Лиге было важно не отменять Boxing Day, в том числе потому, что Amazon платит большие деньги за трансляции. Чемпионат прерывать не стали, но уточнили: c 20 декабря клуб должен играть, если набирается 13 полевых футболистов и один вратарь. Увы, здесь чётко не прописано требование по привлечению молодых футболистов из академии. В результате этот нюанс остался фактически на усмотрение клубов. При желании их можно и не приглашать в главную команду.

Таким образом, «Арсенал» и «Ливерпуль» отменили свои матчи, имея лишь одного заболевшего коронавирусом, а «Челси» сделать то же самое не позволили, когда в команде были семь заболевших. Если называть вещи своими именами, то в регламенте АПЛ есть дыра. С её помощью можно отменять матчи, если у тебя много игроков выпало и при этом есть хотя бы один больной ковидом. Бредово, что правила поменялись по ходу сезона, хотя к лету-2021 было уже полтора года известно о существовании коронавируса.



Из-за гибкости правил доходит до маразма. Например, тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль всерьёз говорит, что в отложенных матчах не должны играть футболисты, купленные в зимнее трансферное окно. Фактически «Саутгемптон» хотел остаться единственной командой АПЛ, которая дважды сыграет с «Ньюкаслом» без его январских усилений (Кирана Триппьера и Криса Вуда). По такой логике «Норвичу» нужно вернуть Даниэля Фарке на перенесённый матч.

Рафаэль Бенитес Фото: Stephen Pond/Getty Images

И ещё немножко про «Тоттенхэм»

FA отменяла игры даже за несколько часов до начала (например, «Бёрнли» – «Уотфорд»). Хотя сейчас вроде перестали настолько подставлять фанатов, которые ходят на стадион. Самый обидный случай – отмена встречи «Бёрнли» – «Тоттенхэм» за 50 минут до начала, но тогда причиной был снегопад. На ту игру напрасно добирались фанаты из США.

Самая парадоксальная вещь, которую приняли в кабинете FA, – перенос матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», когда у «канониров» были гигантские проблемы с центром поля: Букайо Сака – травмирован, Эдегор – заболел, Томас Парти и Николя Пепе – на Кубке Африки, а Гранит Джака – дисквалифицирован. В результате игра состоится, когда все эти футболисты, скорее всего, будут в расположении клуба.



«Тоттенхэм» пока умещается в резервные даты (в отличие от «Лестера», который, дойдя до финала Кубка Англии и Лиги Конференций, создаст коллапс). В этом плане команде Антонио Конте повезло вылететь из еврокубков. Что символично – из-за коронавируса. Хотя если у «Тоттенхэма» случится новая вспышка коронавируса, то доигрывать придётся воспитанниками академии, потому что переносить и дальше уже особо некуда. Конте назвал ситуацию бардаком и заявил, что впервые в его карьере матчи откладывают из-за травм.

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Хотя, судя по последнему матчу, на котором футболисты «Тоттенхэма» обнимались с фанатами, у Конте должны возникнуть вопросы не только к лиге.