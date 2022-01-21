Актив «Спартака» бойкотирует матчи РПЛ уже весной. Стадионы России резко опустеют?

В конце прошлого года президент Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика – Fan ID. В документе введено понятие «персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования», которую можно получить через портал Госуслуг. При этом ни слова о том, что закон принят специально под матчи РПЛ.

Болельщики отреагировали моментально. Крупнейшее фан-движение «Зенита» «Ландскрона» заранее опубликовало заявление, что откажется от оформления паспортов болельщика. Вероятно, их поддержит актив ЦСКА, который ещё в ноябре устраивал акции против введения ограничений. Сегодня к недовольным присоединились и спартаковцы. Телеграм-канал «Арена@Незыгарь» сообщил, что фан-группировки команды приняли единое решение о бойкоте матчей команды, начиная с возобновления сезона.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Почему «Спартак» присоединился только сейчас?

В прессе и раньше появлялась информация, что фаны «Спартака» поддержат «Зенит» в этом вопросе. Как утверждает источник, решение о бойкоте именно с весны принято по причине неизбежности – актив не видит смысла ждать до лета. Таким образом, дерби «Спартака» – ЦСКА, вероятно, пройдёт без ярких перформансов.

Решение принимали лидеры трёх ведущих группировок: «Школы», «Юниона» и «Гладиаторы».

Поясняется, что фанов, отказавшихся выполнять требования, отчислят из движения.

«Золотой сезон» (посещение всех домашних и гостевых матчей) приостанавливается. При этом болельщикам разрешено ездить с командами на выезд, но запрещено посещать стадионы.

Не уточняется, распространяется ли это на международные матчи.

В законе нет указаний на РПЛ. Почему все решили, что закон распространится на футбол?

Действительно, нет. В документах прописано, что правительство определит перечень спортивных соревнований, где потребуется паспорт болельщика. Даже в Госдуме просят не торопить события. Депутат Журова в разговоре с «Чемпионатом» вовсе заявила, что закон может работать только на международных матчах.

«Если Fan ID не будет в РПЛ, зачем фанаты «Спартака» хотят бойкотировать игры? Правительство определит порядок, каким образом это будет оформляться. Возможно, в законе будут только международные соревнования. В законе пока нет информации, что это будет распространяться на чемпионат страны. Лига с правительством должна всё это прорабатывать. Закон просто наделил полномочиями правительство определить, на каких соревнованиях будет нужен Fan ID. Но там нет ни слова, что на РПЛ это будет распространяться»

В любом случае нет сомнений, что закон принимается исключительно под футбол. Минспорта получит 773,6 миллиона рублей конкретно под оборудование системами контроля стадионов РПЛ, а также арен ЧМ-2018. Другие спортивные объекты переделаны не будут.

Теперь заполняемость стадионов уменьшится?

Вероятно, да. И первое время нас точно ждёт унылая картинка даже на топовых матчах чемпионата. Но неизвестно, насколько сократится посещаемость матчей. Есть примеры Турции и Италии, где введение подобных ограничений почти в два раза сократило число зрителей на трибунах. Позже введение правила признали ошибкой.