«В России ловил косые взгляды». Сын Аленичева заключил первый контракт в Европе

Дмитрий Аленичев сделал шикарную карьеру на Западе. По количеству, а главное — ценности «легионерских» трофеев ему нет равных в России. Все девять иностранных наград, включая медали за выигрыш Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, уроженец посёлка Мелиораторов собрал в Португалии. Как ни смотри, особенная для Дмитрия страна. В ней же свои первые взрослые шаги в игре, исполняя давнюю мечту отца о сыне-футболисте, сейчас делает Даниил Аленичев. Накануне «Лейшойнш» в соцсетях представил 17-летнего русского юниора в качестве новичка команды, новость разлетелась по рунету, и болельщики пошли гуглить, что же это за команда и кто такой, собственно, Аленичев-jr. Рассказываем.

Что нужно знать о «Лейшойнше»?

Клубу 115 лет.

Представляет городок Матозиньюш (45 тыс. жителей), входящий в субрегион Большой Порту.

В конце нулевых «Лейшойнш» на три сезона зашёл в первый дивизион, а с 2010-го играет во втором (10-е место в прошлом чемпионате).

Сейчас команда идёт 13-й в Сегунде (из 16).

В заявке клуба 19 легионеров, не считая Аленичева-младшего, почти половина — из Бразилии.

А теперь слово самому Дане. Матозиньюш на связи.

— Итак, главный вопрос: как ты туда попал?

— С месяц назад переехали с семьёй в Португалию. Родители когда-то жили здесь, я — ещё нет, поскольку родился уже после возвращения папы в «Спартак». Мне нужно было продолжать, и тут появился такой вариант. Я успешно прошёл просмотр и заключил контракт.

— Первый взрослый?

— Да, профессиональный.

— Взяли сразу в первую команду или пока молодёжку?

— Начну в молодёжной команде, а там, надеюсь, недалеко и до первой. Уже потренировался с парнями. Впечатления — классные. Погода хорошая, отличные поля, позитивные ребята — всё супер.

— Как ты с ними коммуницируешь?

— На английском. Могу объясниться на нескольких языках — плюс итальянский, испанский — но португальский в этот список пока не входит.

— Три иностранных языка в 17 лет — это круто. Где и как ты их освоил?

— В России, занимался с преподавателями. Предполагал, что уеду за границу, поэтому учил языки.

— Середняк португальской Сегунды — подходящее место для старта взрослой карьеры?

— 100% да. Для начала карьеры, развития это очень хороший вариант. Главное, что молодым здесь дают играть, доверяют.

— На какой позиции играешь?

— Правый полузащитник, но не чистый вингер, а в оттяжке. Как и папа, люблю отходить в глубину, получать мяч с отскакиванием. Надеюсь, найду общий язык с тренером и продолжу расти как игрок.

— Какие отцовские качества хотел бы приобрести?

— Для исполнителя моего амплуа очень важно видение игры в целом, зон, партнёров и, само собой, работа с мячом. Без этого никуда.

— Дмитрия Аленичева в Матозиньюше помнят?

— Да-да, хорошо помнят. Всё-таки Португалия — небольшая страна, все болеют футболом, а отец отыграл здесь достаточно долго. Ну и мой переход, наверное, немного освежил эти воспоминания.

— А что с учёбой? Школу уже окончил?

— Да, окончил школу в Москве. Думаю в будущем продолжить обучение в Португалии, дело нужное, но пока не решил, где именно.

— В России хорошо учился?

— Да, есть стереотип, что футболисты зачастую плохо учатся, но это не про меня. Не сказать, что была какая-то тяга, но оценки были достаточно хорошие.

— Дмитрий Анатольевич после твоего рождения говорил, что мечтает вырастить сына-футболиста. Ты сразу пошёл в футбол?

— На самом деле нет. Я довольно поздно попал в футбол. Если обычно это происходит в 6-7 лет, то я начал в 10. До этого борьбой занимался, а в футбол пошёл тогда, когда сам искренне его полюбил. Не было такого, чтобы меня заставляли.

Фото: facebook.com/leixoessad

— И где начинал?

— В «Локомотиве-2». Когда отец возглавил «Спартак», ненадолго попал в академию красно-белых, но потом снова вернулся в систему «Локо».

— Не испытывал повышенного давления, ответственности из-за фамилии?

— Было. В Европе такие вещи позитивно воспринимаются, а в России — да, было давление, не очень приятное.

— Ловил косые взгляды со стороны сверстников?

— Точно, ощущал, было такое, но больше в детстве. Когда постарше стал, это давление ушло. Может, косые взгляды остались — просто я стал относиться к этому проще. В Португалии в этом плане я абсолютно комфортно себя чувствую.

— Насколько активное участие принимает отец в выстраивании и развитии твоей карьеры?

— Естественно, он даёт мне советы, направляет. Тренируемся вместе. Без всякого давления, но, конечно, принимает участие в моей футбольной судьбе, помогает. Мне это только в плюс.

— Дмитрий Анатольевич, как я понимаю, постоянно в России, а мама, старшая сестра?

— Со мной.

— Чем они занимаются?

— Сестра учится, у мамы свои дела, я особо не вникаю.

— Как часто с отцом видитесь?

— Сейчас пока не видимся, так как мы за границей, он в Москве, а так — постоянно общаемся. Думаю, как только он свои вопросы по работе решит — приедет.

— Дмитрий Анатольевич нигде не рассказывает о твоих футбольных делах. Ограждает от излишнего внимания?

— Конкретно эту тему мы не обсуждали, но, может быть, и так. Как один из вариантов. Когда он начинал и был в моём возрасте, ещё не было такого внимания к молодёжи, как сейчас. А на некоторых это очень плохо влияет. Думаю, он не хочет, чтобы со мной повторилось то, что происходит со многими молодыми футболистами.

— В нашем предыдущем разговоре он высказывал обеспокоенность интернет-зависимостью молодого поколения, а ты совсем не активен в соцсетях. Папино влияние?

— Скорее, я сам к этому пришёл, чем он меня переубеждал. Мы в этом плане нашли точки соприкосновения. Может быть, что-то такое по генетике передалось. Я придерживаюсь такого же мнения и не особо приветствую постоянное зависание в соцсетях.

— Ты всерьёз настроен добиться успеха в футболе или как получится?

— Это моя главная цель, и я буду упорно к ней идти.