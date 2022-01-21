«В России ловил косые взгляды». Сын Аленичева заключил первый контракт в Европе

Дмитрий Аленичев сделал шикарную карьеру на Западе. По количеству, а главное — ценности «легионерских» трофеев ему нет равных в России. Все девять иностранных наград, включая медали за выигрыш Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, уроженец посёлка Мелиораторов собрал в Португалии. Как ни смотри, особенная для Дмитрия страна. В ней же свои первые взрослые шаги в игре, исполняя давнюю мечту отца о сыне-футболисте, сейчас делает Даниил Аленичев. Накануне «Лейшойнш» в соцсетях представил 17-летнего русского юниора в качестве новичка команды, новость разлетелась по рунету, и болельщики пошли гуглить, что же это за команда и кто такой, собственно, Аленичев-jr. Рассказываем.
Что нужно знать о «Лейшойнше»?
- Клубу 115 лет.
- Представляет городок Матозиньюш (45 тыс. жителей), входящий в субрегион Большой Порту.
- В конце нулевых «Лейшойнш» на три сезона зашёл в первый дивизион, а с 2010-го играет во втором (10-е место в прошлом чемпионате).
- Сейчас команда идёт 13-й в Сегунде (из 16).
- В заявке клуба 19 легионеров, не считая Аленичева-младшего, почти половина — из Бразилии.
А теперь слово самому Дане. Матозиньюш на связи.
— Итак, главный вопрос: как ты туда попал?
— С месяц назад переехали с семьёй в Португалию. Родители когда-то жили здесь, я — ещё нет, поскольку родился уже после возвращения папы в «Спартак». Мне нужно было продолжать, и тут появился такой вариант. Я успешно прошёл просмотр и заключил контракт.
— Первый взрослый?
— Да, профессиональный.
— Взяли сразу в первую команду или пока молодёжку?
— Начну в молодёжной команде, а там, надеюсь, недалеко и до первой. Уже потренировался с парнями. Впечатления — классные. Погода хорошая, отличные поля, позитивные ребята — всё супер.
— Как ты с ними коммуницируешь?
— На английском. Могу объясниться на нескольких языках — плюс итальянский, испанский — но португальский в этот список пока не входит.
— Три иностранных языка в 17 лет — это круто. Где и как ты их освоил?
— В России, занимался с преподавателями. Предполагал, что уеду за границу, поэтому учил языки.
— Середняк португальской Сегунды — подходящее место для старта взрослой карьеры?
— 100% да. Для начала карьеры, развития это очень хороший вариант. Главное, что молодым здесь дают играть, доверяют.
— На какой позиции играешь?
— Правый полузащитник, но не чистый вингер, а в оттяжке. Как и папа, люблю отходить в глубину, получать мяч с отскакиванием. Надеюсь, найду общий язык с тренером и продолжу расти как игрок.
— Какие отцовские качества хотел бы приобрести?
— Для исполнителя моего амплуа очень важно видение игры в целом, зон, партнёров и, само собой, работа с мячом. Без этого никуда.
— Дмитрия Аленичева в Матозиньюше помнят?
— Да-да, хорошо помнят. Всё-таки Португалия — небольшая страна, все болеют футболом, а отец отыграл здесь достаточно долго. Ну и мой переход, наверное, немного освежил эти воспоминания.
— А что с учёбой? Школу уже окончил?
— Да, окончил школу в Москве. Думаю в будущем продолжить обучение в Португалии, дело нужное, но пока не решил, где именно.
— В России хорошо учился?
— Да, есть стереотип, что футболисты зачастую плохо учатся, но это не про меня. Не сказать, что была какая-то тяга, но оценки были достаточно хорошие.
— Дмитрий Анатольевич после твоего рождения говорил, что мечтает вырастить сына-футболиста. Ты сразу пошёл в футбол?
— На самом деле нет. Я довольно поздно попал в футбол. Если обычно это происходит в 6-7 лет, то я начал в 10. До этого борьбой занимался, а в футбол пошёл тогда, когда сам искренне его полюбил. Не было такого, чтобы меня заставляли.
Фото: facebook.com/leixoessad
— И где начинал?
— В «Локомотиве-2». Когда отец возглавил «Спартак», ненадолго попал в академию красно-белых, но потом снова вернулся в систему «Локо».
— Не испытывал повышенного давления, ответственности из-за фамилии?
— Было. В Европе такие вещи позитивно воспринимаются, а в России — да, было давление, не очень приятное.
— Ловил косые взгляды со стороны сверстников?
— Точно, ощущал, было такое, но больше в детстве. Когда постарше стал, это давление ушло. Может, косые взгляды остались — просто я стал относиться к этому проще. В Португалии в этом плане я абсолютно комфортно себя чувствую.
— Насколько активное участие принимает отец в выстраивании и развитии твоей карьеры?
— Естественно, он даёт мне советы, направляет. Тренируемся вместе. Без всякого давления, но, конечно, принимает участие в моей футбольной судьбе, помогает. Мне это только в плюс.
— Дмитрий Анатольевич, как я понимаю, постоянно в России, а мама, старшая сестра?
— Со мной.
— Чем они занимаются?
— Сестра учится, у мамы свои дела, я особо не вникаю.
— Как часто с отцом видитесь?
— Сейчас пока не видимся, так как мы за границей, он в Москве, а так — постоянно общаемся. Думаю, как только он свои вопросы по работе решит — приедет.
— Дмитрий Анатольевич нигде не рассказывает о твоих футбольных делах. Ограждает от излишнего внимания?
— Конкретно эту тему мы не обсуждали, но, может быть, и так. Как один из вариантов. Когда он начинал и был в моём возрасте, ещё не было такого внимания к молодёжи, как сейчас. А на некоторых это очень плохо влияет. Думаю, он не хочет, чтобы со мной повторилось то, что происходит со многими молодыми футболистами.
— В нашем предыдущем разговоре он высказывал обеспокоенность интернет-зависимостью молодого поколения, а ты совсем не активен в соцсетях. Папино влияние?
— Скорее, я сам к этому пришёл, чем он меня переубеждал. Мы в этом плане нашли точки соприкосновения. Может быть, что-то такое по генетике передалось. Я придерживаюсь такого же мнения и не особо приветствую постоянное зависание в соцсетях.
— Ты всерьёз настроен добиться успеха в футболе или как получится?
— Это моя главная цель, и я буду упорно к ней идти.
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