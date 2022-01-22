Какая боль! Как сложились судьбы героев матча и песни «Аргентина — Ямайка — 5:0»

В 1998 году сборная Ямайки в первый и пока последний раз пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Тогда «регги-бойз» угодили в очень непростую группу с Аргентиной, Хорватией и Японией, тем не менее смогли ещё раз удивить, переиграв в заключительном туре японцев – 2:1. Но в плей-офф команда, возглавляемая бразильцем Рене Симойнсом, всё-таки не попала. Впрочем, всем больше запомнилось поражение Ямайки от Аргентины во второй игре на турнире со счётом 0:5. А в России тот матч и вовсе стал хитом благодаря песне группы «Чайф».

По легенде солист коллектива Владимир Шахрин, находясь во время ЧМ-1998 в Париже, увидел возле Эйфелевой башни яркую картину: темнокожие люди сидели, стучали в барабаны и напевали какую-то грустную песню, а рядом с ними танцевали и веселились аргентинцы. Это было в день той самой победы альбиселесте над «регги-бойз». Так появилась идея песни, а позже родились знаменитые слова:

Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно.

Я видел, как умирала надежда Ямайки, моя душа плачет.

Зачем ты стучишь в мои барабаны, зачем ты танцуешь под мои барабаны,

Зачем ты поёшь мою песню, мне и так больно.

Какая боль, какая боль: Аргентина — Ямайка – 5:0…

Шахрин сумел прекрасно передать то, что чувствовали вечером 21 июля 1998-го болельщики и игроки сборной Ямайки. Они-то отправлялись на ЧМ, надеясь прославить свою страну, хотя в составе «регги-бойз» было мало известных футболистов. Давайте вспомним их и узнаем их судьбы – кого-то почти 25 лет спустя уже нет в живых.

ЧМ-1998. Групповой этап. Аргентина – Ямайка – 5:0.

Аргентина: Роа – Айяла, Сенсини (Вивас, 25), Чамот – Альмейда, Дзанетти, Верон, Ортега, Симеоне (Пинеда, 80) – Лопес (Гальярдо, 75), Батистута.

Ямайка: Барретт – Малколм (Бойд, 62), Гудисон, Пауэлл, Синклер, Гарднер – Доуз, Симпсон, Уитмор (Эрл, 73) – Бёртон (Каргилл, 46), Холл.

Голы: Ортега, 31 (1:0), Ортега, 55 (2:0); Батистута, 73 (3:0); Батистута, 78 (4:0); Батистута, 83, с пенальти (5:0).

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 45 500 зрителей.

Стивен Малколм

У защитника по прозвищу Коротышка (ростом всего-то 164 см!) трагичная судьба. Малколм всю карьеру провёл на родине, выступая за один клуб – «Себа Юнайтед». После чемпионата мира прожил лишь 2,5 года, а в январе 2001-го разбился в автокатастрофе. Стивен вместе с партнёром по команде Теодором Уитмором возвращался в Монтего-Бэй из Кингстона, где сборная Ямайки проводила спарринг с Болгарией. Недалеко от Фалмута у автомобиля лопнула шина, он врезался в насыпь и перевернулся. Уитмор (находившийся за рулём) выжил, а вот Малколм погиб. В память об игроке его клуб вывел из обращения 2-й номер, под которым выступал Стивен.

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Питер Каргилл

Ещё один игрок «регги-бойз», не доживший до сегодняшних дней. На пике карьеры Каргилл поиграл в Европе за «Маккаби» из Нетании и «Хапоэль» из Питах-Тиквы, но на ЧМ-1998 возрастной уже полузащитник (ему тогда было 34) представлял ямайский «Харбор Вью». Через год после чемпионата мира закончил карьеру и стал ассистентом в сборной. В 2004-м начал работать самостоятельно в клубе «Уотерхаус», но в апреле 2005-го молодой тренер ушёл из жизни. Как и Мальколм, он погиб в ДТП. Авария произошла в округе Сент-Энн, когда Питер направлялся на матч с «Монтего-Бэй». Его минивэн занесло на мокрой дороге, машина перевернулась и врезалась в валун. Каргилла выбросило из минивэна, он скончался от кровотечения и обширных травм в области таза. У футболиста осталась жена и двое детей.

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Уоррен Барретт

Голкипер сборной Ямайки, который и пропустил пять мячей от Аргентины. На чемпионате мира 28-летний Барретт был капитаном национальной команды, несмотря на то что не имел опыта выступлений за границей. Фактически всю карьеру он провёл в ямайском клубе «Вайолет Кикерс». Но, видимо, по характеру Уоррен идеально подходил для этой роли, имел лидерские качества. Ему и прозвище дали – «буйный». Став после окончания карьеры тренером вратарей сборной Ямайки, Барретт однажды действительно показал буйный нрав. В 2010 году его отстранили от всех обязанностей по решению федерации за ссору с официальным лицом матча. Впрочем, Уоррен и сейчас работает с вратарями национальной команды.

Теодор Уитмор

Герой Ямайки на том турнире – автор обоих голов в ворота сборной Японии. На ЧМ-1998 Уитмор летел в качестве игрока ямайского клуба «Себа Юнайтед», но, успешно проявив себя, уехал в Великобританию. Поиграл за английские «Халл Сити» и «Транмер», а также за шотландский «Ливингстон». Хорошая карьера, учитывая, что на профессиональном уровне Теодор заиграл только в 22 года, а до этого совмещал игру с работой помощником по доставке хлебобулочных изделий.

Из «Халл Сити» Уитмор ушёл после того, как пережил аварию, в которой погиб Малколм. Теодору предъявили обвинение в неумышленном убийстве, но суд оправдал его. Кстати, это был не первый инцидент для Уитмора с Мальколмом. Тремя годами ранее они тоже пережили серьёзное ДТП – тогда им просто больше повезло.

В 2006 году Уитмор стал тренером и с тех пор четыре (!) раза возглавлял сборную Ямайки, с которой работал до декабря 2021-го. Выигрывал с национальной командой Карибский кубок и доходил до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Помимо того, восемь лет назад Теодор пережил ещё одну личную трагедию – его 14-летний сын погиб в ДТП: ехал на велосипеде и был сбит машиной. Водитель не справился с управлением.

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Пол Холл

Тренер Симойнс, желая усилить состав «регги-бойз» в отборе к чемпионату мира, искал игроков с ямайскими корнями по всему миру. Так в сборной появились британцы: Пол Холл, Деон Бёртон, Фицрой Симпсон, Фрэнк Синклер, Дэррил Пауэлл и Робби Эрл. Все они дебютировали в национальной команде в 1997-1998 годах.

Холл родился и вырос в Манчестере, но до сборной Англии не дотянул. Благодаря предкам получил возможность играть за Ямайку. На ЧМ-1998 ехал в качестве футболиста «Портсмута». Неплохо показал себя на мировом первенстве и был выкуплен «Ковентри» за £ 300 тыс. Однако своим шансом заиграть в АПЛ форвард не воспользовался. Несколько раз его отдавали в аренду, а потом Пол часто менял клубы. До конца карьеры поиграл ещё за 12 английских и валлийских команд разных дивизионов.

Повесив бутсы на гвоздь, Холл учился на тренера и… спортивного журналиста в университете Стаффордшира. Выбрал всё-таки профессию коуча. С 2015-го работал старшим тренером по развитию игроков в «Куинз Парк Рейнджерс». Но в прошлом месяце судьба вновь забросила его на Ямайку. Холл – исполняющий обязанности главного тренера сборной.

Деон Бёртон, Фицрой Симпсон, Фрэнк Синклер, Дэррил Пауэлл и Робби Эрл

Ещё четверо из пяти англичан по-настоящему пригодились сборной Ямайки. Бёртон играл за неё 12 лет, Симпсон, как и Холл, – шесть, Синклер – пять, а Пауэлл – три. Только Эрл (автор первого гола «регги-бойз» на ЧМ в ворота хорватов) ушёл сразу после ЧМ-1998.

Уроженец Рединга Бёртон произвёл фурор на Ямайке: тащил команду в квалификации чемпионата мира и был признан лучшим спортсменом 1997 года в стране. Тогда же первый профессиональный клуб Деона «Портсмут» продал его в «Дерби Каунти» за £ 125 тыс. Правда, великой карьеры форвард не сделал, хотя и сыграл в АПЛ 119 матчей. Активно менял клубы – в его послужном списке почти два десятка команд из Англии. На пару лет Бёртона занесло даже в Азербайджан, где он выступал за «Габалу». Завязав с футболом в качестве игрока, ямайский британец стал тренером: с 2019-го работает с молодёжкой «Вест Бромвича».

Симпсон, родившийся в Брэдфорд-он-Эйвоне, поиграл до вызова в сборную Ямайки за «Манчестер Сити». «Горожане» покупали полузащитника за £ 500 тыс. Тем не менее в АПЛ Фицрой не сверкнул, провёл всего 61 матч. Потом в его карьере были Шотландия («Хартс»), клубы низших дивизионов чемпионата Англии и Северная Ирландия («Линфилд»). В какой-то момент он взял паузу, чтобы переехать в Испанию и занять пост… директора фирмы по недвижимости. Окончательно Симсон ушёл в бизнес, повесив бутсы на гвоздь в 2008-м.

Синклер – воспитанник «Челси», сам из Южного Лондона. Был довольно известным игроком и ещё в 1995-м вызывался в сборную Англии, вот только не сыграл за неё. Зато защитник пригодился Ямайке.

До ЧМ-1998 Синклер провёл восемь сезонов в «Челси»: выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок кубков. Его признали лучшим игроком сезона-1992/1993. После этого Фрэнк отдал шесть лет «Лестеру». Завершил карьеру в 44 года, поиграв ещё за несколько английских и валлийских клубов. На счету защитника 287 матчей в АПЛ. Вот только характер у Фрэнка был не сахар. Например, в сентябре 2001-го он вместе с приятелями устроил скандал в отеле «Хитроу»: они выпивали в течение пяти часов, а затем футболист разделся и обматерил американских туристов. Хуже того, Синклера вырвало на них. Естественно, клуб оштрафовал игрока – на двухнедельную зарплату.

В последние восемь лет Синклер работает коучем, но славы себе на этом поприще не снискал. Получал должность в клубах «Колуин-Бей», «Брэкли Таун», «Хенсфорд Таун», «Рэдклифф» и «Порт Вейл». Теперь же Фрэнк – тренер академии в «Донкастер Роверс».

Фото: Getty Images

Пауэлл, также родившийся в Южном Лондоне, выступал в конце 1990-х за «Дерби Каунти». Вся его карьера прошла в Англии, за исключением периода в «Колорадо Рэпидз» из МЛС. Хавбек-универсал сыграл 182 матча в АПЛ. Оставив футбольное поле, стал спортивным агентом.

Вся карьера Эрла (уроженца Ньюкасл-андер-Лайма) прошла в двух клубах – «Порт Вейл» и «Уимблдон», за который он сыграл 243 матча в АПЛ. Однажды Робби был даже признан игроком месяца в чемпионате Англии. Закончил карьеру из-за разрыва поджелудочной железы. «Как-то в больнице мне сказали, что я снова подхватил инфекцию. Я испытывал проблемы с дыханием, был в агонии. Если бы тогда мне сказали, что смерть – лучший выбор, я бы принял это. Всё что угодно, чтобы унять боль», – вспоминал в интервью экс-полузащитник.

Потом Эрл стал достаточно известным журналистом – выступал на телевидении, радио, в печати. В 2010 году был уволен с должности эксперта ITV (имея годовой контракт на £ 150 тыс.) за то, что передал билеты на чемпионат мира третьему лицу. Продолжил свою деятельность Робби комментатором АПЛ на американском спортивном канале.

Остальные игроки сборной Ямайки, сыгравшие с Аргентиной

Иэн Гудисон. Рекордсмен сборной Ямайки по количеству матчей (128). Начинал карьеру на родине, но благодаря ЧМ-1998 засветился и уехал в Великобританию. Защитник поиграл за «Халл Сити», а затем в течение 10 лет выступал за «Транмер Роверс» в третьем английском дивизионе.

Кристофер Доуз. Защитник, чья карьера почти полностью прошла на Ямайке. За границей отыграл по сезону в четвёртой лиге Бельгии и в «Колорадо Рэпидз». Закончив выступления, стал тренером на Ямайке.

Рикардо Гарднер. На ЧМ-1998 хавбеку-универсалу было всего 19 лет, и он представлял ямайский «Харбор Вью». После турнира Гарднер получил предложение из Англии и в течение 14 лет играл за «Болтон». Провёл в составе этой команды 251 матч в АПЛ. Однажды забил «Баварии» в Кубке УЕФА. В 2015-м стал тренером. Возглавлял на Ямайке «Харбор Вью», молодёжную сборную страны и «Портмор Юнайтед». Помимо того, Гарднер – совладелец музыкального лейбла Heart of Love Production.

Уолтер Бойд. Нападающий, игравший на ЧМ-1998 с гордой «десяткой» на спине и носивший прозвище «Чёрная жемчужина», вскоре после турнира поменял чемпионат Ямайки на британскую лигу. Бойд подписал контракт с «Суонси». Но спустя пару лет вернулся на родину и «пылил» только там. Местные болельщики его обожали, а иностранные почти не знали. Говорят, Бойд был очень противоречивой фигурой, и его выходки за пределами поля вредили ему самому. Наверное, поэтому не раскрылся.

Тренер Рене Симойнс

Бразильскому тренеру было 45 лет, когда он возглавлял сборную Ямайки на ЧМ-1998. Потом Симойнс ещё 22 раза менял место работы. Принимал и клубные команды, и национальные. В частности, тренировал Тринидад и Тобаго, Гондурас, Коста-Рику, Иран (U23) и даже женскую сборную Бразилии. В 2008 году Рене вернулся на Ямайку, но через девять месяцев его отправили в отставку. С 2017 года бразилец на пенсии.

Пожалуй, попадание с «регги-бойз» на чемпионат мира осталось главным достижением в тренерской карьере Симойнса. Ту команду любили все.

«Даже когда мы проигрывали Аргентине со счётом 0:5, карнавальная атмосфера, созданная нашими фанатами, была потрясающей. Спросите любых болельщиков, кого они поддерживали на ЧМ-1998, кроме своих сборных, и я вам гарантирую: большинство назовёт Ямайку», – говорил в интервью Бёртон. И он абсолютно прав.