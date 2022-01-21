Нападающий отказался от контракта с агентом Слуцкого. И был сослан в дубль

В «Рубине» конфликт! Сегодня днём нападающий казанцев Джордже Деспотович опубликовал неожиданное сообщение в своём «инстаграме». Серб попрощался с клубом и болельщиками, выложив фотографию в «сториз» и подписав её «Спасибо за всё, «Рубин».

Позже стало известно, что Деспотович никуда не уходит, а отправлен в дубль казанцев. Это тем более удивило, поскольку речь идёт о ключевой ещё недавно фигуре команды Леонида Слуцкого. Джордже перешёл в «Рубин» летом 2020-го на правах свободного агента из «Оренбурга», подписав контракт на три года, и в прошлом сезоне набрал 14+4 в 26 матчах. В первой части нынешнего чемпионата у центрфорварда лишь один гол и одна голевая передача, но серб и сыграл-то всего 600 минут. Три месяца он пропустил из-за травм. Слуцкий, объясняя неудачи «Рубина», жаловался на потерю Деспота:

«По команде сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Это наши ключевые игроки в группе атаки. У нас нет полноценных замен им. Достаточно сложно вести абсолютно атакующие действия, когда многое строится на этих игроках», – говорил, в частности, Слуцкий в конце лета.

Но за какие-то несколько месяцев отношение к сербу поменялось – он стал лишним в Казани. Неужели клуб решил одним выстрелом убить двух зайцев: убрать лишнего легионера и освободить место в составе для Артёма Дзюбы? Понятно, что если бы подтвердились слухи о переходе экс-капитана сборной России из «Зенита» в «Рубин», то в основе на позиции центрфорварда выходил бы Дзюба.

Однако, как сообщил «Спорт-экспресс», главная претензия казанского клуба к Деспоту – травматичность и долгое восстановление. В «Рубине» остались недовольны тем, что серб долго залечивал последнее повреждение. От него ждали такой же полезной игры, как в прошлом сезоне. Врачи клуба в какой-то момент рекомендовали Джордже приступить к тренировкам, но серб не соглашался с медицинским штабом казанцев и утверждал, что чувствует дискомфорт.

В результате история переросла в конфликт игрока с тренером. Произошло это после поражения от «Динамо» (0:2) в конце сентября. Слуцкий выражал недовольство отношением Деспотовича к работе, а на зимних сборах тренер с нападающим даже не здоровались.

По версии источника, перевод серба в дубль – попытка надавить на Деспотовича. Зарплата легионера составляет € 1 млн в год. Его контракт действует ещё полтора сезона. Следовательно, в случае разрыва соглашения «Рубин» должен будет выплатить нападающему € 1,5 млн. Казанцы хотят, чтобы Джордже ушёл в другую команду, и предложили ему вариант с трансфером в «Астану». Вот только казахстанский клуб не готов повторить условия «Рубина» по зарплате.

Впрочем, в самой «Астане» этот инсайд «Чемпионату» не подтвердили. «Информация об интересе к Деспотовичу – слухи», — сказал генеральный директор казахстанского клуба Тастанбек Есентаев.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как стало известно «Чемпионату», у конфликта Слуцкого с сербским нападающим есть и ещё одна важная причина. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Деспотович сослан в дубль за отказ подписывать контракт с агентом главного тренера «Рубина» – Кристианом Эмиле.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдёт вариант с другой командой, поэтому ему лучше заключить договор с этим агентом. Джордже отказался. После этого был переведён в дубль», – рассказал наш источник.

Тем временем «Рубин» объявил о подписании нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 1,2 млн. Но Лисакович по своим качествам, скорее, замена не Деспотовичу, а Ивану Игнатьеву, который также может покинуть казанский клуб в ближайшее время.