У «Спартака» уже пятый новичок, российский вратарь уехал в Европу. Последние трансферы РПЛ

Зимнее трансферное окно в России открывается 26 января, однако клубы уже заключили множество сделок. Нынешняя неделя оказалась богатой на события. Рассказываем о последних изменениях в РПЛ.

Таблица переходов РПЛ

«Спартак» купил очередного новичка

Московский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке — состав пополнил уже пятый новичок. По данным Transfermarkt, переход полузащитника Данила Пруцева обошёлся красно-белым в € 1,5 млн. В первой части сезона 21-летний футболист провёл 19 матчей за «Крылья Советов», но не отметился результативными действиями. Данил подписал с новым клубом контракт на четыре с половиной года и присоединился к команде на сборе в Дубае.

Данил Пруцев Фото: spartak.com

Нынешняя кампания «Спартака» — самая затратная среди всех клубов РПЛ в зимнее трансферное окно. Красно-белые потратили на укрепление состава уже более € 14,5 млн, но при этом пока не решили проблему с перебором легионеров. Сейчас в команде девять зарубежных футболистов, а в заявке на РПЛ должно быть не более восьми иностранцев.

В ЦСКА приехал футболист из топ-лиги

Армейцы укрепили состав футболистом из топ-чемпионата. ЦСКА арендовал у «Лилля» Юсуфа Языджи до конца сезона (€ 350 тыс.) с правом последующего выкупа за € 12 млн. Этот переход уже наделал много шума, в том числе по причине того, как московский клуб представил новобранца. Странная шутка о «Наташах» обернулась полным провалом. В итоге скандальный пост в соцсетях удалили, а работники клуба принесли извинения. Для самого Языджи этот сезон складывается непросто — всего 671 минута на поле во всех турнирах и один забитый мяч. А вот в прошлом сезоне на каждый результативный удар игроку требовалось примерно 133 минуты (забил 14 голов).

«Краснодар» отпустил двух легионеров

Полузащитник Тонни де Вильена сменил РПЛ на чемпионат Испании. «Чемпионат» первым сообщал, что футболист близок к переходу в «Эспаньол», и в итоге испанский клуб арендовал игрока до конца сезона с правом выкупа. После перехода Вильена в интервью Marca сообщил о желании остаться в «Эспаньоле» по окончании аренды. По всей видимости, голландец не хочет возвращаться в «Краснодар». В этом сезоне 27-летний футболист набрал 3 (2+1) очка по системе «гол плюс пас» в 13 матчах РПЛ.

Помимо этого, «Краснодар» простился с защитником Урошем Спаичем, который выступал за команду с 2018 года. Клуб расторг контракт с футболистом по взаимному согласию сторон. В этом сезоне 28-летний серб провёл 10 матчей в РПЛ, но отыграл все 90 минут только два раза. Ранее «Краснодар» купил двух новичков-легионеров (Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм), поэтому логично, что теперь клуб сократил количество иностранцев. На укрепление состава «быки» потратили уже € 13 млн, и это второй результат после «Спартака».

Тонни де Вильена Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» расстался с ещё одним нападающим

Нападающий Виталий Лисакович покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Рубином» до 2025 года. Белорусский футболист уже провёл первую тренировку в составе нового клуба. Сразу после перехода 23-летний футболист заявил, что его никто не любил так, как болельщики «Локомотива». В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал две передачи, отыграв 21 матч. Лисакович стал третьим нападающим, с которым расстался «Локо» этой зимой. Ранее Фёдор Смолов ушёл в «Динамо», а с Зе Луишем расторгли контракт.

Отпустил «Локомотив» и молодого защитника Александра Сильянова. Остаток сезона он проведёт на правах аренды в «Ростове». 20-летний футболист отыграл восемь матчей в РПЛ, но лишь трижды провёл на поле все 90 минут. «Локомотив» заработал на продаже игроков € 3,52 млн и по этому показателю занимает второе место после «Крыльев Советов».

В Европе появился новый русский вратарь

Иван Коновалов покинул «Рубин» и заключил контракт с «Ливингстоном». 27-летний вратарь оказался не в состоянии выиграть конкуренцию у Юрия Дюпина — лишь один матч в РПЛ начиная с сезона-2019/2020. Новый клуб Коновалова занимает 8-е место в чемпионате Шотландии (всего в турнире выступают 12 команд). Агент Коновалова сообщил «Чемпионату», что основную роль в переходе вратаря сыграл главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл.

«Химки» взяли игрока, ранее дисквалифицированного за договорняк

Подмосковный клуб укрепил состав полузащитником Неманьей Главчичем. Сербский футболист подписал контракт на два с половиной года. Ранее он выступал за хорватский клуб «Славен Белупо», где в этом сезоне отдал три голевые передачи в 20 матчах. Главчич — первый легионер, которого «Химки» купили в зимнее трансферное окно.

Подмосковный клуб совершил ещё один любопытный ход, арендовав защитника БАТЭ Захара Волкова. Условия сделки — аренда до конца сезона с правом выкупа. В 2020-м Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала игрока на два года за участие в договорном матче. Осенью 2021-го оставшуюся часть наказания отсрочили на два года. Новичок уже отметился голом в контрольном матче с «Баником» (1:1).

Захар Волков Фото: fckhimki.com

«Ростов» купил футболиста «Спартака», «Уфа» приобрела легионера

Полузащитник системы «Спартака» Степан Мельников перебрался в «Ростов». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 90 тыс. 19-летний Мельников в этом сезоне провёл один матч в РПЛ, отыграв 14 минут во встрече с «Уфой» (1:1). Воспитанник «Спартака» подписал с «Ростовом» контракт на четыре с половиной года.

«Уфа» укрепила линию нападения колумбийцем Диланом Ортисом. 21-летнего футболиста арендовали до конца нынешнего сезона. Это первый легионер, который оказался в башкирском клубе в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона Ортис отыграл в сербской команде «Пролетер» (20 матчей в чемпионате, 2 гола, 4 жёлтые карточки).