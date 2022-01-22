«Было страшно, нам с детьми пришлось прятаться». Самый тяжёлый период защитника «Юнайтед»

Как же жалко Виктора Линделёфа — за месяц он пережил кардиомонитор и ограбление дома.

В очередном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Значительный список игроков, на которых по разным причинам не может рассчитывать главный тренер хозяев Ральф Рангник, пополнил Виктор Линделёф.

Дело в том, что во время выездного матча «МЮ» с «Брентфордом» в дом защитника вломились грабители. Там находились жена и дети футболиста.

– Я была дома с двумя детьми, нам пришлось прятаться и запереться в комнате, – сказала жена игрока Daily Mail. – У нас получилось сделать это до того, как они вошли в наш дом. Было страшно. Но сейчас всё нормально, хотя для маленьких детей это травмирующий момент.

Сам футболист из-за случившегося отложил клубные дела. Об этом на пресс-конференции сообщил Рангник: «Виктор сказал мне, что сейчас ему нужно находиться дома. Он не хочет оставлять семью. Я прекрасно его понимаю, поскольку сам являюсь отцом. Мы договорились, что Виктор пропустит тренировку и предстоящий матч».

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Этот инцидент стал продолжением череды сложных событий в жизни Линделёфа. В октябре 2021 года защитник во второй раз стал отцом — у него родился сын. Первые недели жизни мальчика оказались тяжёлыми: ребёнок попал в больницу с вирусным менингитом. Сам Виктор не доиграл матч с «Норвичем» (11 декабря) из-за проблем с дыханием. Жена футболиста сообщила, что ему установили кардиомонитор, чтобы отслеживать состояние. А уже в конце 2021-го Линделёф заболел коронавирусом.

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Непростая ситуация Линделёфа ещё больше усугубила положение «МЮ». Гарри Магуайр после Евро-2020 проваливает сезон, Рафаэль Варан много пропускает из-за травм, а Фил Джонс в январе провёл свой первый матч за 708 дней. Сейчас Рангнику не поможет и Эрик Бейи – он занят на Кубке Африки.

Линделёф же не самый лучший вариант клуба, но довольно хороший. В этом сезоне АПЛ он 14 раз появлялся в стартовом составе. Статистика «МЮ» в этом случае: 4 поражения, 5 ничьих и 5 побед. Статистический сайт FBref говорит, что Линделёф – лучший центральный защитник клуба по числу заблокированных ударов (в этом сезоне у него 25). Среди центральных защитников «Манчестер Юнайтед» он также лучший по числу перехватов (29, лучше него по этому показателю только Фред – 30).

Фото: Rob Newell/Getty Images

​​Ещё Уле-Гуннар Сульшер говорил в этом сезоне: «Я вижу много критики в адрес Виктора. Правда в том, что он полностью отдаётся игре. Он выступает за «Манчестер Юнайтед» со страстью. Я очень доволен им. В плане отдачи он один из лучших в нашем клубе. Настоящий профессионал».

Именно поэтому Линделёфа выпускают на поле сразу, как только он относительно готов. Виктор сыграл в кубковом матче с «Астон Виллой» всего через две недели после ковида. «МЮ» пока очень плохо действует в обороне, но мало сомнений, что Линделёф изменит свою ситуацию в лучшую сторону.

У защитника высокие морально-волевые качества. Именно по этой причине его выбрали капитаном сборной Швеции после ухода Андреаса Гранквиста. В августе 2020 года Линделёф находился в родном Вестеросе и стал свидетелем ограбления пенсионерки, на которую напал велосипедист. Виктор догнал вора и задержал его до приезда сотрудников правопорядка. Полиция отметила «быстрое и мудрое вмешательство» со стороны футболиста. Такой человек не должен спасовать перед трудностями.