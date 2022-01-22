Матч «Зенита» едва не закончился массовой дракой. Разгневанного Дзюбу сдержали с трудом

«Зенит» провёл второй матч на сборе в ОАЭ, где петербургская команда тренируется с 13 января. Сегодня чемпионы России сыграли против «Ботева», занимающего четвёртое место в болгарской лиге. Любопытно, что владеет клубом из Пловдива российский бизнесмен Антон Зингаревич.

Три дня назад «Зенит» в первом матче 2022-го победил «Эмирейтс» из ОАЭ – 3:0. Символично, что счёт голам команды в новом году открыл её самый яркий игрок – Клаудиньо. Потом Александр Ерохин оформил дубль ударами головой после угловых.

На игру же с «Ботевом» сине-бело-голубые вышли на фоне серьёзных кадровых проблем. В заявку «Зенита» не были внесены:

Станислав Крицюк: не прилетел на сбор из-за травмы и ковида.

Вендел, Малком и Сердар Азмун: восстанавливаются после повреждений.

Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев: сдали в Дубае положительные тесты на коронавирус.

Михаил Кержаков, новичок Иван Сергеев и находящийся на просмотре Нуралы Алип: пропустили оба спарринга по неизвестной причине.

Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и вызванный из молодёжки Евгений Ким: все трое приняли участие во встрече с «Эмирейтс», но отсутствовали во встрече с «Ботевом».

Итого: 12 человек – целая команда! Поэтому «Зенит» и «Ботев» договорились сыграть по укороченной программе: два тайма по 40 минут.

Сергей Семак вместо того, чтобы отрабатывать взаимодействия, вынужден был просто затыкать дыры. Опорник Вильмар Барриос вышел в центре обороны, левоногий защитник Данил Круговой – на правом фланге. Во втором тайме центральным защитником стал уже Дуглас Сантос.

«Зенит» быстро пропустил: Круговой привёз пенальти, а голкипер Даниил Одоевский, которому 22 января исполнилось 19 лет, не вытащил удар Тодора Неделева с «точки». После этого команда Семака владела мячом и территорией, но не создавала настоящих голевых моментов. А как создала – забила. Круговой навесил с углового, голкипер «Ботева» ошибся на выходе, и Дзюба протолкнул мяч в сетку. Вот и первый гол Артёма в 2022-м, кстати, на глазах у прилетевшего в Дубай тренера сборной России Валерия Карпина. До этого Артёму не везло: то в офсайд попадал, то фолил в атаке, то на пути мяча, летевшего в ворота соперника, становился.

Права на видео принадлежат ФК «Зенит». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Зенита».

В начале второго тайма «Зенит» забил второй: Магомед Оздоев завершал комбинацию с участием Алексея Сутормина и Александра Ерохина, голкипер вытащил мяч с линии, но центрхав всё-таки преуспел на добивании.

Права на видео принадлежат ФК «Зенит». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Зенита».

На исходе часа матча у боковой линии поля неожиданно появился в игровой форме Малком, не внесённый в стартовый протокол. Говорят, вопрос участия бразильца в игре решился только в день спарринга с «Ботевом». Значит, Малком почувствовал, что готов на 20 минут.

В концовке зенитовцы подсели – игроки «Ботева» были посвежее, так как раньше возобновляют чемпионат. Может, чемпионы России удержали бы победу, но подвёл второй молодой голкипер, 18-летний Давид Бязров. Он завозился с мячом после передачи назад и, пытаясь вынести его, ударил прессинговавшего противника по ноге. Судья назначил второй пенальти в ворота команды Семака. Бязров попытался исправиться, до конца ждал удара Маркиньоса, вот только бразилец пробил безупречно.

Закончился же обычный, в общем-то, спарринг нестандартно. На последней минуте возник конфликт между Барриосом и игроком «Ботева», едва не переросший в массовую драку. Соперники потолкались, здорово завелись Оздоев с Дзюбой: разгневанного центрфорварда сдержали с трудом. В этой ситуации судья не стал возобновлять игру и досрочно дал финальный свисток. Тем не менее и после окончания матча болгарский футболист предлагал Барриосу выйти за пределы поля и разобраться там. Колумбиец был готов, однако участников столкновения кое-как успокоили.

Следующий матч в Дубае «Зенит» проведёт со словацкой «Жилиной» 25 января – в день отъезда домой. Остаётся надеяться, что на этот спарринг хватит игроков. Но в любом случае подготовка к встречам плей-офф Лиги Европы с «Бетисом», которые пройдут 17 и 24 февраля, получается скомканной.

Комментарий Семака после матча с «Ботевом»:

«Обычная контрольная игра, слава богу – без травм. Это самое важное. Что касается игры, то получили хорошую нагрузку. Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки – они от молодости и усталости. Есть тема для анализа. Почему играли два тайма по 40 минут? У нас недостаточное количество игроков, это второй контрольный матч – хотели сыграть поменьше и попросили об этом соперников.

Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жёсткая – страшно было за Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало.

Ким почувствовал мышечный спазм, решили поберечь. Что касается Малкома, то он готовился сыграть 15-20 минут, почему не попал в протокол – для меня загадка. Он пропустил большое количество времени, но потихоньку втягивается в тренировочный процесс.

Посмотрим, сыграют ли в следующем матче футболисты, отсутствовавшие сегодня. Кто-то может сыграть. Барриос сегодня ночью улетает в расположение сборной, поэтому в следующем матче не сможет нам помочь. Что касается тех, кто начал тренироваться, — посмотрим. И Ракицкий, и Кержаков, и Караваев потихонечку работают. Может, кто-то из тех, кто сегодня отсутствовал, к нам присоединится.

С Карпиным обменялись парой фраз и до матча, и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно при нашем расписании. Поговорить более детально сейчас не было времени. С кем будет общаться? Думаю, с кандидатами в сборную. Вряд ли он с Барриосом и Дугласом хочет поговорить. Будет ли в этом списке Дзюба? Это у Карпина надо спросить».