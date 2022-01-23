«Когда ударил болельщика, чувствовал себя прекрасно». Что сейчас с королём «МЮ» Кантона

«Манчестер Юнайтед» — великий клуб, и неудивительно, что у него много легенд. Но только один из этих футболистов удостоился прозвища Король. Эрик Кантона провёл в команде всего пять лет в середине 90-х, но этого с запасом хватило, чтобы навсегда войти в число лучших. Четыре чемпионских титула и ещё пять трофеев внутри Англии. Француз не добрался только до еврокубков.

В недавнем интервью другая легенда «МЮ» Райан Гиггз выдал мощный спич про Короля Эрика. Всё величие в нескольких предложениях: «Кантона был одним из трёх или четырёх игроков, на которых сэр Алекс Фергюсон никогда не кричал. Бывали матчи, в которых Эрик ничего не делал. Он не забивал, не выполнял черновую работу, не оказывал никакого влияния на игру. Но он знал, что рано или поздно у него всё получится. Мы сидели и думали, что сэру Алексу стоит сказать ему пару слов. А потом на следующей неделе Кантона выходил на поле и забивал победный гол или делал что-то волшебное».



После завершения карьеры харизма Кантона никуда не делась. А что происходит с легендой сейчас?

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О противоречивых поступках во время карьеры Кантона вряд ли жалеет. Многие знают его по знаменитому удару болельщика в стиле кунг-фу в 1995-м. И вот что Эрик говорил спустя 16 лет: «Я чувствовал себя прекрасно, когда сделал это. Думаю, для многих просто мечта ударить такого человека. Я это сделал, так что теперь они счастливы. Это настоящая свобода, ведь каждый мечтает иногда сделать что-то подобное. Замечательное чувство.



Я видел много игроков, которые забивали голы. Но чтобы футболист прыгнул и ударил ногой хулигана… Это не то, что можно увидеть каждый день! Конечно, это была ошибка. Но это жизнь. Я принял своё наказание, и у меня хватило сил, чтобы вернуться».

Несмотря на возраст, в действительности Кантона не стареет. Чего стоит его история работы в «Нью-Йорк Космос», за который в своё время выступал сам Пеле. В январе 2011-го француз стал директором клуба, но спустя несколько лет был уволен. Причина: нападение на фотографа в лондонском пабе и последующее задержание. Решение клуба взбесило Эрика, и он решил отсудить остаток зарплаты — $ 1 млн. И в 2018-м выиграл в суде!

Ещё один яркий эпизод из 2010-х — желание Кантона стать президентом Франции. В январе 2012-го Эрик объявил о намерении баллотироваться на апрельские выборы. Для участия нужны были как минимум 500 подписей чиновников, но собрать их не получилось.

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Конфликты и суды преследовали Кантона и после истории с «Нью-Йорк Космос». В 2016-м он заявил, что Дидье Дешам не включил Карима Бензема и Атема Бен-Арфа в состав сборной на домашний Евро, потому что у него «очень французское имя», а оба игрока — выходцы из Северной Африки. Тренер решил судиться из-за «клеветнических и дискредитирующих высказываний».

Отдельная история — отношения Кантона с «ПСЖ». В 2017-м Эрик назвал парижан маленьким клубом за то, что в состав команды не проходили Хавьер Пасторе и уже упомянутый Бен-Арфа. «ПСЖ» ответил Кантона его же фразой, сказанной после того самого удара болельщика: «Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море».



В 2018-м Кантона взялся за Неймара. Для начала он поиздевался над причёской звезды «ПСЖ». Справедливости ради волосы бразильца действительно напоминали спагетти.

Затем Кантона сравнил Неймара со своим чемоданом. Тот тоже бесконечно крутится, стоит к нему только прикоснуться. «Прожарка» бразильца продолжилась в 2019-м, когда Эрик потроллил его за постоянные травмы перед матчами плей-офф Лиги чемпионов, совпадающие по времени с днём рождения сестры: «Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце».



Если думаете, что на этом Кантона остановился, то нет. Всё в том же 2019-м «МЮ» сенсационно и эпично выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов, и Эрик устроил шоу. Он начал бурно праздновать победу в ложе парижского стадиона и жестами показывать отцу Неймара, чтобы тот заткнулся. Провокация удалась: Неймар-старший полез на обидчика, но потасовку предотвратили стюарды.

Сейчас Кантона, как и всегда, ведёт активную жизнь. Он живёт в Португалии и продолжает заниматься актёрским делом, за которое взялся, ещё будучи футболистом. В послужном списке Эрика уже 32 фильма. Последний — документалка про Алекса Фергюсона. Также француз играет в театре.



Есть у Кантона и новости про бизнес. Новое изобретение француза — футбольное туристическое агентство. Болельщик, желающий узнать побольше о клубе, сможет совершить краткосрочную поездку и попасть на матч. В программу входят семь европейских городов: Мадрид, Барселона, Париж, Манчестер, Милан, Ливерпуль и Лиссабон. В дальнейшем она расширится до Южной Америки.

А ещё Кантона критикует ЧМ-2022, который пройдёт в конце этого года в Катаре: «Для меня это ненастоящий чемпионат мира, меня он не особо интересует. В последние десятилетия у нас было много турниров в развивающихся странах, вроде Олимпиады и чемпионата мира в России или Китае. Но Катар не футбольная страна. Я не против проведения турнира в стране, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как в ЮАР или США в 90-х. Футбол — самый популярный женский вид спорта в Штатах, там много иммигрантов из Южной Америки, и у этого вида спорта есть большой потенциал для развития. Но в Катаре такого потенциала нет. Ничего нет. Думаю, дело только в деньгах. Дело в деньгах и в том, как они обращаются с людьми, которые строили стадионы. Это ужасно. Погибли тысячи людей. Лично я смотреть этот чемпионат мира не буду».



Кантона всего 55 лет, и успокаиваться он явно не собирается. Можем смело ждать новых шедевральных реплик и поступков.