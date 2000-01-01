Магомед-Шапи Сулейманов

Вингер «Гиресунспора» начал год ударно — забил и принёс победу в матче с «Галатасараем». С тех пор результативных действий не было. Как и у Кудряшова, у Сулейманова в активе три матча в чемпионате.