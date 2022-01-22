«Зенит» теряет легенду РПЛ. Но жалеть об уходе Азмуна не стоит

Бесконечная сага о трансфере Сердара Азмуна наконец-то закончена. В течение последнего полугода мы следили за информацией о будущем нападающего «Зенита», а сегодня, 22 января, переход иранца подтвердил «Байер». Впрочем, Азмун отправится в немецкий клуб только летом 2022-го по окончании контракта с чемпионами России. Сердар достанется Леверкузену бесплатно как свободный агент, а договор подписан на пять лет. Немного неожиданная новость, ведь в последнее время не было слухов о контактах руководства «Байера» с нападающим «Зенита».

Если вспомнить все клубы, которые интересовались Азмуном, то из них можно создать целую лигу! В СМИ назывались «Бёрнли», «Ньюкасл», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Интер», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта», дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Вильярреал» и «Фенербахче». Но ближе всех к покупке Сердара, казалось, был «Лион». Руководители французского клуба и тренер «ткачей» публично заявляли о переговорах по иранцу, делали ему комплименты как игроку. После длительных переговоров в межсезонье 2021-го приняли условия «Зенита» и перед закрытием летнего трансферного окна предложили за нападающего € 15 млн плюс бонусы. Однако чемпионы России всё равно не отпустили Азмуна, так как не смогли найти ему адекватную замену.

Несмотря на неудачные переговоры, «Лион» не оставил попыток подписать Сердара. В декабре стало известно, что французский клуб согласовал контракт с иранцем и готов выкупить в зимнее окно. Правда, по сниженной в три-пять раз стоимости. Наверное, уже никто не сомневался, что настойчивость руководства «ткачей» в конце концов будет вознаграждена. Если не зимой, то летом 2022-го. Тем не менее сам нападающий сделал другой выбор. Вероятно, из-за того, что немецкий чемпионат посильнее французского, а «Байер» сейчас находится в топ-3 в Бундеслиге, тогда как «Лион» занимает лишь 10-е место в Лиге 1 и рискует пролететь мимо еврокубков на следующий сезон.

Вряд ли Азмун ставил во главу угла финансовый вопрос. Не секрет, что «Зенит» ещё несколько месяцев назад сделал Сердару предложение подписать новый контракт на значительно улучшенных условиях, но нападающий отклонил его, поскольку хочет поиграть в топ-лиге. В РПЛ он уже выиграл три чемпионских титула, становился лучшим бомбардиром и признавался игроком года в стране. Наверное, Азмуну было бы трудно черпать мотивацию в Россию после девяти лет в «Рубине», «Ростове» и «Зените». Хотя уезжать в Европу в 27 – поздновато. Тем более перед глазами не самый успешный пример: Андрей Лунёв, плотно прилипший к скамейке запасных «Байера». С другой стороны, для иранца Бундеслига – точно подходящее место. Здесь в своё время были заметными фигурами Али Даеи, Али Карими, Мехди Махдавикия и Карим Багери.

«Байер» был активен в переговорах с «Зенитом» в июле 2021-го. Сообщалось, что немецкий клуб мог заплатить за Азмуна от € 14 до 18 млн, а самому нападающему предложил зарплату в размере € 2,8 млн в год. В конце месяца Леверкузен даже опубликовал твит, в котором намекнул на переход Сердара. Но в последний момент то ли руководство «Байера» дало задний ход, решив, что тратить € 30 млн на подписание Азмуна (трансфер плюс зарплата) – чрезмерный риск, то ли «Зенит» отказался от сделки. Так или иначе о Леверкузене забыли, но в самом немецком клубе, как выяснилось, помнили про иранца.

«Мы очень рады этому трансферу. С Азмуном наша атака станет ещё качественнее, Сердар сделает её ещё более непредсказуемой и мощной», – прокомментировал трансфер спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

«Азмун – универсальный форвард, которого можно использовать на разных позициях. Очень быстрый, хорошо играет головой, здорово чувствует пространство. Он не только забивает голы. Сердар прекрасно подходит «Байеру» как игрок, участвующий в комбинационном футболе», – сказал в свою очередь один из руководителей немецкого клуба, экс-форвард сборной Германии Руди Фёллер.

Интересно, как в «Байере» собираются уместить на поле Азмуна и Патрика Шика – второго бомбардира Бундеслиги с 18 голами. Возможно, чешского нападающего просто продадут этой зимой или летом. Спрос есть.

Для «Зенита» уход Азмуна, конечно, ощутимая потеря. Их дуэт с Артёмом Дзюбой, принесший сине-бело-голубым три золота, лето будет разбит. Экс-капитан сборной России тоже ведь может уехать из Санкт-Петербурга по окончании сезона. Сердар забил 62 гола в 104 матчах за «Зенит» – потрясающий показатель! Для РПЛ, где Азмун провёл всю свою карьеру, он стал легендой – забил 85 голов и ещё может побить рекорд по голам Вагнера Лава (бразилец забил больше всех иностранцев в России) Безусловно, иранец полностью отработал те € 12 млн (плюс € 3 млн бонусами за три чемпионства), которые петербургский клуб заплатил за него «Рубину» зимой 2019-го.

С другой стороны, с осени прошлого года, когда закрылось летнее трансферное окно, Азмун явно потерял мотивацию в РПЛ. Он отметился только дублем в матче с принципиальным соперником «Спартаком» и больше не отличался. А вот в Лиге чемпионов, где играл с иным настроем, поражал ворота «Ювентуса» и «Челси».

Есть и ещё одна причина, по которой чемпионам России не нужно бояться отпускать Азмуна: супербомбардиром иранец стал именно в команде Сергея Семака. До этого он ни разу не забивал даже десяти голов за сезон РПЛ.

«Зенит» при Семаке здорово атакует и насыщает штрафную, поэтому Сердар смог реализовать свои лучшие качества. «Зениту» нужно просто найти адекватную замену. Судя по всему, сине-бело-голубые подпишут 20-летнего бразильца Юри Алберто из «Интернасьонала».

Правда, Юри Алберто – нападающий чуть-чуть другого стиля. Он быстрее и эффективнее Азмуна на свободном пространстве, но может быть не так хорош в насыщенной штрафной соперника, то есть бразилец больше подходит для игры на контратаках в Лиге чемпионов. Впрочем, нельзя исключать, что «Зенит» купит ещё одного форварда типажа Сердара.

«То, что Азмун подписал контракт с «Байером» с сезона-2022/2023 не отменяет того, что он остается игроком «Зенита» до окончания сезона-2021/2022 со всеми вытекающими последствиями», – прокомментировал трансфер иранца пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

И действительно, на ближайшие полгода главная задача Азмуна – выиграть четвёртое подряд золото с «Зенитом».