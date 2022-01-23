«Левандовски плачет». Что пишут в Германии о трансфере лучшего бомбардира «Зенита»

В 2022-м леверкузенский «Байер» пока только радует своих болельщиков — и результатами, и трансферными новостями. Рождественско-новогодняя пауза явно пошла на пользу парням Херардо Сеоане. Если прошлый год они закончили удручающей мини-серией из двух поражений и ничьей, то в новом уже набрали семь очков за три тура. А в эту субботу поклонники «аспириновых» получили сразу два приятных известия: любимая команда разнесла «Аугсбург» (5:1), а клуб анонсировал первый трансфер года. Пускай и отложенный. Летом на «Бай-Арену» прибудет лучший бомбардир санкт-петербургского «Зенита». Затянувшийся сериал о переезде Сердара Азмуна в Европу подошёл к концу.
Сказать, что сделка вызвала бешеный ажиотаж в Германии, будет преувеличением. Но и совершенно незаметно она тоже не прошла. Большинство немецких СМИ ограничилось констатацией факта, подкрепив новость цитатами первых лиц «Байера» Симона Рольфеса и Руди Фёллера. Оба рассыпались в комплиментах иранскому форварду и выразили удовлетворение проведённой трансферной операцией. Ещё бы — клуб отхватил ценного, находящегося в самом соку (27 лет) бомбардира, не потратив на него ни цента. Оценка Фёллера должна особенно льстить Сердару — ведь Руди и сам был классным форвардом, поднимал над курчавой головой Кубок мира в 1990-м.
«Азмун – универсальный форвард, которого можно использовать на разных позициях. Он очень быстрый, хорошо играет головой, чувствует пространство. Но он не только забивает голы, а ещё и участвует в созидании. Он прекрасно подходит «Байеру» как футболист, участвующий в комбинационном футболе».
Издание Bild озаглавило материал о трансфере Азмуна «Кандидат «Ювентуса» переходит в Бундеслигу».
«Сначала праздник голов (5:1 с «Аугсбургом»), затем переворот на трансферном рынке: леверкузенский «Байер» в новом сезоне берёт лучшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (27 лет) — причём бесплатно!» — пишет автор.
Bild подчёркивает, что в этой гонке «Байер» опередил очень серьёзных конкурентов — «Лион», «Ювентус», «Милан», а также «Бёрнли». Азмуна вместе с Патриком Шиком называют будущим Леверкузена.
Кого это подписание вряд ли обрадовало, так это Лукаса Аларио. В субботу аргентинский снайпер результативно вышел на замену (пятый гол «Аугсбургу» — его), но по окончании сезона ему, вероятно, придётся покинуть команду. Аларио и сейчас-то не проходит в число первых 11, а с появлением Азмуна рискует ещё более плотно сесть на «банку».
По сведениям известного журналиста и инсайдера Николо Скиры, на уходящей неделе Азмуна действительно предлагали «Милану», но «россонери» якобы не заинтересовала его кандидатура.
Зато на официальных ресурсах «Байера» в сети преобладает воодушевление. Вот несколько характерных откликов на новость о сделке.
«Какой переход, вау! 100% неожиданно. Думал, что уедет в Премьер-лигу. Большой сюрприз. Желаю вам всего наилучшего, Сердар».
«Очень стильный нападающий».
«Пришло время отпустить Аларио в «Палмейрас».
Пользователи «Твиттера» тоже активно обсуждают трансфер.
«О боже мой, админ, у меня сейчас будет сердечный приступ!»
«Ходили разговоры о том, что он связан с «Ювентусом». Интересно посмотреть, что он привнесёт на «Бай-Арену».
«Здорово! Этим летом я тоже переезжаю в Леверкузен».
«Фантастическое подписание. Хороший уровень для Азмуна, чтобы сделать следующий шаг в развитии»
«Вау, вот это сюрприз! Я думал, он перейдёт в «Лион», «Челси» или «Рому».
«Лева [Левандовски] плачет из-за потери титула лучшего бомбардира в следующем сезоне».
- 23 января 2022
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