«Левандовски плачет». Что пишут в Германии о трансфере лучшего бомбардира «Зенита»

В 2022-м леверкузенский «Байер» пока только радует своих болельщиков — и результатами, и трансферными новостями. Рождественско-новогодняя пауза явно пошла на пользу парням Херардо Сеоане. Если прошлый год они закончили удручающей мини-серией из двух поражений и ничьей, то в новом уже набрали семь очков за три тура. А в эту субботу поклонники «аспириновых» получили сразу два приятных известия: любимая команда разнесла «Аугсбург» (5:1), а клуб анонсировал первый трансфер года. Пускай и отложенный. Летом на «Бай-Арену» прибудет лучший бомбардир санкт-петербургского «Зенита». Затянувшийся сериал о переезде Сердара Азмуна в Европу подошёл к концу.

Сказать, что сделка вызвала бешеный ажиотаж в Германии, будет преувеличением. Но и совершенно незаметно она тоже не прошла. Большинство немецких СМИ ограничилось констатацией факта, подкрепив новость цитатами первых лиц «Байера» Симона Рольфеса и Руди Фёллера. Оба рассыпались в комплиментах иранскому форварду и выразили удовлетворение проведённой трансферной операцией. Ещё бы — клуб отхватил ценного, находящегося в самом соку (27 лет) бомбардира, не потратив на него ни цента. Оценка Фёллера должна особенно льстить Сердару — ведь Руди и сам был классным форвардом, поднимал над курчавой головой Кубок мира в 1990-м.

Руди Фёллер спортивный директор «Байера» «Азмун – универсальный форвард, которого можно использовать на разных позициях. Он очень быстрый, хорошо играет головой, чувствует пространство. Но он не только забивает голы, а ещё и участвует в созидании. Он прекрасно подходит «Байеру» как футболист, участвующий в комбинационном футболе».

Издание Bild озаглавило материал о трансфере Азмуна «Кандидат «Ювентуса» переходит в Бундеслигу».

«Сначала праздник голов (5:1 с «Аугсбургом»), затем переворот на трансферном рынке: леверкузенский «Байер» в новом сезоне берёт лучшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (27 лет) — причём бесплатно!» — пишет автор.

Bild подчёркивает, что в этой гонке «Байер» опередил очень серьёзных конкурентов — «Лион», «Ювентус», «Милан», а также «Бёрнли». Азмуна вместе с Патриком Шиком называют будущим Леверкузена.

Кого это подписание вряд ли обрадовало, так это Лукаса Аларио. В субботу аргентинский снайпер результативно вышел на замену (пятый гол «Аугсбургу» — его), но по окончании сезона ему, вероятно, придётся покинуть команду. Аларио и сейчас-то не проходит в число первых 11, а с появлением Азмуна рискует ещё более плотно сесть на «банку».

По сведениям известного журналиста и инсайдера Николо Скиры, на уходящей неделе Азмуна действительно предлагали «Милану», но «россонери» якобы не заинтересовала его кандидатура.



Зато на официальных ресурсах «Байера» в сети преобладает воодушевление. Вот несколько характерных откликов на новость о сделке.

«Какой переход, вау! 100% неожиданно. Думал, что уедет в Премьер-лигу. Большой сюрприз. Желаю вам всего наилучшего, Сердар».

«Очень стильный нападающий».

«Пришло время отпустить Аларио в «Палмейрас».

Пользователи «Твиттера» тоже активно обсуждают трансфер.

«О боже мой, админ, у меня сейчас будет сердечный приступ!»

«Ходили разговоры о том, что он связан с «Ювентусом». Интересно посмотреть, что он привнесёт на «Бай-Арену».

«Здорово! Этим летом я тоже переезжаю в Леверкузен».

«Фантастическое подписание. Хороший уровень для Азмуна, чтобы сделать следующий шаг в развитии»

«Вау, вот это сюрприз! Я думал, он перейдёт в «Лион», «Челси» или «Рому».

«Лева [Левандовски] плачет из-за потери титула лучшего бомбардира в следующем сезоне».