«Ливерпуль» отлично справляется и без Салаха с Мане. У команды появились два новых героя

В очередном туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» 3:1 и сократил отставание от «Ман Сити» до 9 очков. Опасения, что во время Кубка Африки команда окажется неконкурентоспособной, не оправдались: «Ливерпуль» прошёл «Арсенал» в Кубке лиги и выиграл оба матча чемпионата. Неделю назад удалось разгромить «Брентфорд» 3:0.

Фото: Getty Images

«Ливерпуль» хакнул Премьер-лигу: по атакующим показателям его игроки конкурируют только друг с другом

По ожидаемым голам «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» 1,29:1,65. Помогла выдающаяся эффективность в атаке, которую в отсутствие Садио Мане и Мохамеда Салаха обеспечивают крайние защитники. С «Арсеналом» блистал Трент Александер-Арнольд, против «Кристал Пэлас» же настало время Энди Робертсона.

Оба гола «Ливерпуля» забиты после подач Робертсона, причём выполнены они по-разному. В самом начале игры Энди подал на гол Вирджилу ван Дейку с углового. «Ливерпуль» доминирует в АПЛ по голам, забитым после стандартов: теперь их у него уже 12. На втором месте «Манчестер Сити» с 10 голами, а у «Манчестер Юнайтед», например, всего один такой мяч.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

А после получаса игры Энди сдвинулся в полуфланг и идеально подал на набегающего Алекса Окслейда-Чемберлена. У того было время и обработать мяч, и пробить без шансов для вратаря.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

После этих ассистов Робертсон вышел на чистое третье место по голевым передачам в Премьер-лиге (8). При этом выше него в рейтинге только одноклубники: Трент Александер-Арнольд (9) и Мохамед Салах (10). «Ливерпуль» вообще невероятно хорош в атаке в этом сезоне: к его результативности (2,62 гола за игру) близок только «Манчестер Сити», остальные далеко позади.

И это при том, что сезон проходит для Робертсона на фоне обидных травм и дисквалификаций. В последнем товарищеском матче перед стартом сезона он подвернул голеностоп и не сыграл в первых двух турах. Позже он травмировался в сборной и из-за этого не сыграл в матче чемпионата с «Арсеналом» (4:0). А в недавней игре с «Тоттенхэмом» исполнил футбольную версию хет-трика Горди Хоу. В начале игры ему чуть не нанёс тяжёлую травму Гарри Кейн – и остаток матча Робертсон доиграл так, что отметился не только голом и пасом, но и красной карточкой. Без него Энди пропустил матчи с «Лестером» (0:1) и «Челси» (2:2).

Робертсон уже в этом сезоне может установить рекорд АПЛ по ассистам. А ведь до «Ливерпуля» два раза вылетал в Чемпионшип!

Если же говорить о достижениях Робертсона в историческом разрезе, то он уже близок к рекорду АПЛ по ассистам среди защитников. Сейчас на первом месте идёт легенда «Эвертона» Лейтон Бэйнс с 53 голевыми передачами – а у Робертсона 47. Правда, 43 ассиста у Александер-Арнольда, так что уже в ближайшие год-два можно ожидать выхода крайних защитников «Ливерпуля» на первые два места.

Фото: Getty Images

Клопп не упускает случая похвалить Робертсона, даже когда речь идёт о конкуренции внутри команды. В начале сезона, когда его спрашивали о состоянии Робертсона и конкуренции с ним Костаса Цимикаса, он сказал: «Костас полон мастерства, но для меня Роббо — лучший левый защитник в мире. Он подталкивает Робертсона вперёд. Очень хорошо, что у нас есть опция, чтобы давать Роббо отдых».

Робертсон не привык пасовать перед трудностями. В начале карьеры он играл в низших шотландских лигах и даже не всегда попадал в основной состав. В Англии его первым клубом стал «Халл Сити», с которым он дважды вылетал в Чемпионшип. Тем же летом 2017-го, когда команду возглавил Леонид Слуцкий, Энди ушёл в «Ливерпуль» всего за £ 8 млн. Позже, когда Робертсона спросили, повлиял ли Слуцкий на его становление как защитника топ-уровня, он ответил: «Да, он позволил мне уйти (улыбается). Большое спасибо Слуцкому, за то, что он меня отпустил».