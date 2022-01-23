Скандал в чемпионате России. Чиновники тащат наверх «Шинник», используя двойные стандарты?

В чемпионате России назрел очередной скандал. Он вряд ли получится громким, так как речь идёт о событиях в третьем по уровню дивизионе, но ясно отражает ситуацию в нашем футболе. Реформы вроде бы сделаны, ПФЛ переименована в ФНЛ-2, тем не менее старые проблемы остаются – правила «игры» меняются с трудом.

В этом сезоне все участники чемпионата ФНЛ-2 поделены на четыре группы, победители которых выйдут в ФНЛ. При этом у второй группы более сложная структура. Из-за большого количества команд она на первом этапе была разбита на две подгруппы: в одной 10 команд, в другой – 11. Таблицу турнира можно посмотреть тут:

По шесть лучших клубов из каждой подгруппы продолжат в 2022 году борьбу за первое место и путёвку в ФНЛ. Они будут объединены в одну группу. Перед началом второго этапа у команд сохраняются турнирные показатели, полученные на первом этапе в матчах с командами из своей подгруппы. Весной же встречи проводятся только с командами, игравшими ранее в другой подгруппе. То есть впереди ещё 12 туров (по шесть матчей в гостях и дома).

На данный момент, после объединения команд из разных подгрупп, ситуация в таблице такая:

1. «Шинник» (Ярославль) – 27 очков;

2. «Тверь» (Тверь) – 23;

3. «Ленинградец» (Ленинградская область) – 20;

4. «Красава» (Одинцово) – 15;

5. «Волна» (Нижегородская область) – 15…

Как видите, у «Шинника» большое преимущество над остальными. Команда Вадима Евсеева близка к возвращению в ФНЛ. Однако не всё так очевидно.

В середине декабря КДК РФС устроил разбирательство по итогам встречи «Волна» – «Шинник». Было принято решение наказать нижегородский клуб за «умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование поддельных документов» в матче с ярославцами. Исполнительному директору «Волны» Владиславу Ерофееву и сотруднику по обеспечению безопасности Владимиру Смолкову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность на шесть месяцев. По информации, имеющейся у «Чемпионата», речь идёт об отрицательных ПЦР-тестах. В лиге очень строгий ковидный регламент, поэтому могут не принять даже настоящую справку с какой-нибудь ошибкой.

Но ключевой пункт в решении КДК – снятие с «Волны» трёх очков. Вот что говорится в заявлении:

«В соответствии со статьей 123 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 48 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за использование клубом поддельных документов в матче Олимп-Первенства России по футболу (второй дивизион) сезона 2021-2022 гг. между командами ФК «Волна» Нижегородская область — ФК «Шинник» г. Ярославль, который состоялся 14 октября 2021 года – снять с ФК «Волна» Нижегородская область 3 (три) турнирных очка в Олимп-Первенстве и оштрафовать ФК «Волна» Нижегородская область на 1 000 000 (Один миллион) рублей условно. Установить для ФК «Волна» Нижегородская область испытательный срок 2 (Два) года с момента принятия данного решения».

Снятие трёх очков с «Волны» меняет ситуацию в таблице. В таком случае нижегородцы, набравшие 28 баллов на первом этапе, выпадают из топ-6 и уступают своё место «Олимпу-Долгопрудный-2» (26). Это влияет и на положение «Шинника». У команды Евсеева будет на три очка меньше в финальной группе. Если «Волну» ярославцы победили дважды, то «Олимпу-Долгопрудный-2» уступили на выезде.

Таблица принимает следующий вид:

1. «Шинник» (Ярославль) – 24 очка;

2. «Тверь» (Тверь) – 23;

3. «Ленинградец» (Ленинградская область) – 20;

4. «Красава» (Одинцово) – 15…

Шансы «Твери» и «Ленинградца» навязать борьбу «Шиннику» за путёвку в ФНЛ растут.

Тем не менее КДК РФС до сих пор не отнял три очка у «Волны». Судя по всему, это хотят сделать уже по окончании чемпионата. В общем-то дисциплинарный регламент позволяет снимать очки как по ходу турнира, так и по его итогам, а то и вовсе переносить санкцию на следующий сезон. Однако преследователи «Шинника» убеждены: в РФС лоббируют интересы ярославского клуба, обладающего более крупным бюджетом, богатой историей и серьёзными покровителями.

Причина так думать действительно есть. В августе прошлого года в этой же группе в аналогичную ситуацию попал ФК «Знамя Труда». За предоставление поддельных документов клуб из Орехово-Зуево был наказан штрафом и лишением трёх очков. Подмосковной команде засчитали поражение в матче с «Динамо-2». Но очки с клуба сняли в тот же день. Чем же отличается случай «Волны»?

Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», руководители клубов, недовольные затягиванием наказания «Волны», обратились к главе КДК Артуру Григорянцу. Тем не менее так и не получили внятного ответа на вопрос, почему в других подобных историях очки снимались прямо после решения о наказании. Источник приводит письмо Григорянца на имя президента «Твери» Мамуки Аджоева.

Позиция клубов

Позицию «Ленинградца» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» донёс пресс-атташе клуба Георгий Начкепия:

– Мы не собираемся устраивать скандалы, тем не менее считаем несправедливой позицию КДК РФС, поскольку за одно и то же нарушение применяются разные санкции. Снятие трёх очков в течение сезона и после него – разные вещи. На наш взгляд, это неправильно. Наказание для всех должно быть одинаковым, а правила не могут меняться по ходу чемпионата. Это расшатывает стабильность. Инвесторы будут по 10 раз думать, прежде чем вкладывать свои деньги в клубы, если станут приниматься такие непрозрачные решения за пределами футбольного поля.

Мы считаем, что КДК должен пересмотреть свою позицию. И это не только наше мнение. Насколько мне известно, футбольный клуб «Тверь» тоже не согласен с принятым решением. И для нас, и для «Твери» важны все очки в борьбе за высокие места. Мы напрямую зависим от снятия или прибавления очков в играх конкурентов. Наш клуб – за справедливость. Должны приниматься прозрачные решения, которые не допускают двойных толкований.

Прошёл уже месяц с заседания КДК по поводу «Волны». Очки с нижегородского клуба до сих пор не сняты. Проект календаря, который нам показали, включает в себя «Волну». Это вызывает вопросы, ведь если бы «Волну» заменил «Долгопрудный», наше отставание от лидера сократилось бы. Мы не собираемся оставлять эту тему и рассчитываем на то, что КДК всё же пересмотрит свою позицию.

Позавчера состоялось совещание по Zoom с участием президента ФНЛ-2 Андрея Соколова. Он было посвящено календарю, но мы подняли вопрос очков «Волны». Никаких однозначных ответов не получили. Мы не знаем, услышали ли нас в лиге, поэтому и комментируем эту тему в СМИ. Непохоже, что нас услышали. Нам дали понять: мы зря возмущаемся, так как КДК имеет право снимать очки, как по ходу сезона, так до и после него. На наш взгляд, этого нельзя делать, поскольку принятое решение влияет на турнирную ситуацию.

А вот что сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» президент «Красавы» Евгений Савин:

– Я не сильно вникал в юридический контекст этой ситуации. Но моё мнение: закон должен действовать для всех одинаково. Если с одной команды снимают очки, то за аналогичное нарушение должны сразу снять очки и с «Волны». А не в конце чемпионата. Должны происходить изменения в таблице: «Олимп-Долгопрудный-2» выходит наверх, «Волна» — вниз, а у «Шинника» забираются очки, так как «Олимп-Долгопрудный-2» отобрал их у ярославцев в первой части чемпионата».

«Чемпионат» пытался связаться с РФС, однако на момент публикации материала мы не получили ответа на запрос в организацию.