Гол «Челси» будто радиоуправляемый! После дальнего удара мяч плавно летел в девятку. Видео

В центральном матче тура АПЛ «Челси» принимал «Тоттенхэм». Первый тайм вышел очень скучным и запомнился только спорными решениями арбитра: гол Гарри Кейна отменён из-за сомнительного фола на Тьяго Силве, а Мэтта Доэрти можно было удалять за грубую игру против Маланга Сарра. Зато во втором тайме зрелище пошло с самого начала.

Хаким Зиеш получил мяч, приблизился к штрафной – и идеально закрутил мяч в дальнюю девятку. Возможно, Танганга не сыграл с марокканцем плотнее, потому что ранее уже заработал жёлтую карточку. Удар получился будто радиоуправляемый:

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Зиеш тут же мог забить второй, причём почти с той же точки, но его удар низом Уго Льорис уже вытащил:

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В «Челси» Зиеша могло сейчас и не быть. Сборная Марокко хорошо выступает на Кубке Африки, вышла в плей-офф – и, конечно, такой игрок ей пригодился бы. Но у звезды «Челси» конфликт с тренером сборной Вахидом Халилходжичем.

69-летний специалист ещё в сентябре раскритиковал Зиеша: «Он прибыл в расположение команды с опозданием, а после и вовсе отказался тренироваться. Впервые за свою тренерскую карьеру я увидел поведение, которое меня разочаровывает. Игрок, который отказывается принимать участие в товарищеском матче под предлогом того, что он травмирован.

Фото: Getty Images

Разумеется, медицинский персонал провёл несколько обследований и сообщил мне, что он может играть. Затем Хаким отказался разминаться во втором тайме, потому что был разочарован тем, что выходит лишь на замену. Для меня такое поведение неприемлемо. Либо вы на 100% отдаёте себя сборной, либо не приезжаете сюда».

С тех пор Зиеш не вызывается в сборную и не попал в заявку на Кубок Африки. Любопытно, что точно так же он конфликтует и с Томасом Тухелем: из-за малого количества игрового времени. Даже когда Зиеш забивал предыдущие голы – «Честерфилду» в Кубке и «Брайтону» в предыдущем туре – такими же красивыми дальними ударами, он в знак протеста не отмечал их. Но Тухель реагировал на такое поведение совсем иначе:

– Это моя вина, а не его, – говорил главный тренер «Челси», – мне приходится принимать сложные решения, а игроки вроде него, Мэйсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Пулишича играют на позициях, где конкуренция выше всего. Иногда бывает так, что из-за решений насчёт других игроков страдает Хаким. Я могу это понять и согласен, что это моя ответственность и моя вина, раз он не может чаще демонстрировать свой потенциал. Но когда я смотрю на расписание и плотность ближайших матчей, я могу быть уверен, что нам потребуются все имеющиеся игроки. Когда наступит момент, мы ожидаем, что Хаким Зиеш проявит себя во всей красе. Это нелегко, но порой так бывает в клубах вроде «Челси», когда команда продолжает побеждать. Иногда ты вынужден ждать. Он не единственный, кто страдает от этих решений».

После гола «Тоттенхэму» радость не сдержал и Зиеш. Кажется, конфликт с Тухелем исчерпан.