Семь самых интересных матчей ближайшей недели
Лучшие чемпионаты Европы ушли на паузу. Но мы всё равно нашли несколько интересных для российского болельщика игр!
24.01.2022. ЦСКА – «Дюделанж», товарищеский матч
Первый товарищеский матч ЦСКА с новыми футболистами. Даст ли Алексей Березуцкий время Юсуфу Языджи и Хесусу Медине? Узнать можно уже в понедельник.
25.01.2022. «Зенит» – «Жилина», товарищеский матч
Предыдущая товарищеская игра с «Ботевом» не принесла клубу победы и закончилась потасовкой. Зато во вторник на поле могут выйти те, кого в этом году мы ещё не видели: например, Сергеев и Ракицкий.
26.01.2022. Кот-д'Ивуар – Египет, Кубок африканских наций
Битва одних из фаворитов Кубка Африки. В составе каждой команды есть футболисты ведущих европейских клубов, а главным в матче станет противостояние лидеров «Ливерпуля» и «Аякса»– Салаха и Аллера.
26.01.2022. «Спарта» Прага – «Локомотив», товарищеский матч
«Локомотив» уже познакомил болельщиков с одним из новичков – в прошлом товарищеском матче гол забил Ян Кухта. Может, в среду мы увидим в игре за «Локо» и экс-форварда «Монако» Вильсона Изидора.
28.01.2022. Чили – Аргентина, отбор к ЧМ-2022
Противостояние между этими командами – всегда огонь! Когда-то даже Видаль дрался с Месси. В ближайшем матче Лионель не сыграет, но скучно быть не должно: Чили борется за путёвку на ЧМ-2022.
28.01.2022. «Спартак» – «Слован», товарищеский матч
«Спартак» проводит первый матч под руководством Паоло Ваноли. Есть шанс ознакомиться с его идеями и посмотреть на всех новичков клуба – их сразу пятеро.
30.01.2022. Канада – США, отбор к ЧМ-2022
В 2021-м Канада набрала больше всех очков рейтинга ФИФА и уже вышла на ЧМ. В команде феерят Дэвис из «Баварии» и форвард «Лилля» Дэвид. Начинайте болеть сейчас, чтобы потом не считаться глором!
Семь самых интересных матчей ближайшей недели
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