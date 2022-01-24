Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Семь самых интересных матчей ближайшей недели
Семь самых интересных матчей ближайшей недели
Лучшие чемпионаты Европы ушли на паузу. Но мы всё равно нашли несколько интересных для российского болельщика игр!
AMP-версия
24.01.2022. ЦСКА – «Дюделанж», товарищеский матч
24.01.2022. ЦСКА – «Дюделанж», товарищеский матч
Первый товарищеский матч ЦСКА с новыми футболистами. Даст ли Алексей Березуцкий время Юсуфу Языджи и Хесусу Медине? Узнать можно уже в понедельник.
25.01.2022. «Зенит» – «Жилина», товарищеский матч
25.01.2022. «Зенит» – «Жилина», товарищеский матч
Предыдущая товарищеская игра с «Ботевом» не принесла клубу победы и закончилась потасовкой. Зато во вторник на поле могут выйти те, кого в этом году мы ещё не видели: например, Сергеев и Ракицкий.
26.01.2022. Кот-д'Ивуар – Египет, Кубок африканских наций
26.01.2022. Кот-д'Ивуар – Египет, Кубок африканских наций
Битва одних из фаворитов Кубка Африки. В составе каждой команды есть футболисты ведущих европейских клубов, а главным в матче станет противостояние лидеров «Ливерпуля» и «Аякса»– Салаха и Аллера.
26.01.2022. «Спарта» Прага – «Локомотив», товарищеский матч
26.01.2022. «Спарта» Прага – «Локомотив», товарищеский матч
«Локомотив» уже познакомил болельщиков с одним из новичков – в прошлом товарищеском матче гол забил Ян Кухта. Может, в среду мы увидим в игре за «Локо» и экс-форварда «Монако» Вильсона Изидора.
28.01.2022. Чили – Аргентина, отбор к ЧМ-2022
28.01.2022. Чили – Аргентина, отбор к ЧМ-2022
Противостояние между этими командами – всегда огонь! Когда-то даже Видаль дрался с Месси. В ближайшем матче Лионель не сыграет, но скучно быть не должно: Чили борется за путёвку на ЧМ-2022.
28.01.2022. «Спартак» – «Слован», товарищеский матч
28.01.2022. «Спартак» – «Слован», товарищеский матч
«Спартак» проводит первый матч под руководством Паоло Ваноли. Есть шанс ознакомиться с его идеями и посмотреть на всех новичков клуба – их сразу пятеро.
30.01.2022. Канада – США, отбор к ЧМ-2022
30.01.2022. Канада – США, отбор к ЧМ-2022
В 2021-м Канада набрала больше всех очков рейтинга ФИФА и уже вышла на ЧМ. В команде феерят Дэвис из «Баварии» и  форвард «Лилля» Дэвид. Начинайте болеть сейчас, чтобы потом не считаться глором!
Семь самых интересных матчей ближайшей недели
Читайте также
Сборы российских клубов до эпохи комфорта
Что сейчас с королём «МЮ» Кантона
Гол «Челси» будто радиоуправляемый!
Чемпионат России по футболу: скандал в ФНЛ-2
«Ливерпуль» отлично справляется и без Салаха
© championat.com 2000–2022