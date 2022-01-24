25.01.2022. «Зенит» – «Жилина», товарищеский матч

Предыдущая товарищеская игра с «Ботевом» не принесла клубу победы и закончилась потасовкой. Зато во вторник на поле могут выйти те, кого в этом году мы ещё не видели: например, Сергеев и Ракицкий.