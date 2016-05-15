Яркие потасовки с участием Дзюбы
Артём славится габаритами и всегда с жаром бросается на соперников, защищая партнёров. Поэтому за его карьеру случилось несколько драк. Вспоминаем самые яркие и резонансные.
15.05.2016 — Дзюба обещал найти Алексея Миранчука во время матча с «Локомотивом»
Алексей Миранчук спровоцировал потасовку, в которой главным действующим лицом стал Дзюба. Он обещал найти одного из лидеров «Локомотива», хотел подраться прямо на поле.
27.11.2016 — Стычка с Лодыгиным после матча с «Краснодаром» (1:2)
Неудача в матче с «Краснодаром» привела к серьёзному конфликту в раздевалке. А Артём Дзюба подрался с партнёром по команде – Юрием Лодыгиным.
20.04.2019 — Столкновение с Мартыновичем во время матча с «Краснодаром» (3:2)
В конце встречи с «Краснодаром» случилась стычка, во время которой игроки «быков» налетели на Оздоева. Артём не стал медлить и выбрал себе самого мощного соперника — Александра Мартыновича.
02.11.2019 — Дзюба пытался выяснить отношения с Обляковым
В матче с ЦСКА (1:1) Азмун играл довольно грубо и не раз сталкивался с недовольством соперника. В одной из стычек на помощь пришёл Дзюба, который едва не добрался до Ивана Облякова.
05.11.2019 — Мукиэле и Дзюба едва не устроили драку в ЛЧ
Артём несколько раз грубо сыграл против защитника «Лейпцига» (0:2) Юпамекано. А во втором тайме футболист едва не подрался с Норди Мукиэле, помогло лишь вмешательство партнёров по команде.
19.07.2020 — Дзюба и Соболев боролись за место в сборной и чуть не подрались
Дзюба и Соболев столкнулись во время матча со «Спартаком» (2:1). Серьёзной драки не получилось, но потолкались футболисты знатно. А после матча Дзюба заявил, что его молодой соперник «ещё глупый».
22.01.2022 — Дзюба готов был драться даже в товарищеском матче с «Ботевом» (2:2)
В конце матча произошла драка. Полузащитник «Зенита» Барриос сцепился с игроком соперника, к потасовке присоединились и другие футболисты. Усердствовал и Дзюба, которого долго не могли остановить.
Яркие потасовки с участием Дзюбы
Читайте также