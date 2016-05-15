19.07.2020 — Дзюба и Соболев боролись за место в сборной и чуть не подрались

Дзюба и Соболев столкнулись во время матча со «Спартаком» (2:1). Серьёзной драки не получилось, но потолкались футболисты знатно. А после матча Дзюба заявил, что его молодой соперник «ещё глупый».