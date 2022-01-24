Клубы РПЛ хотят переписать главный регламент. Это нужно, чтобы не останавливать чемпионат

Санитарный регламент РФС – главный документ футбольной России в период пандемии. Его с трудом принимали в самом начале эпидемии, потом меняли и сейчас планируют сделать это вновь. По информации «Чемпионата», на ближайшем исполкоме РФС клубы предложат внести правки, которые касаются сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчётности в РПЛ. Считается, что этот пункт с приходом нового штамма утратил прежнюю эффективность, и нужно искать альтернативные варианты.

Как происходит сейчас?

В большинстве случаев клубы стабильно тестируют игроков для внутренней безопасности. Однако раз в неделю им нужно отправлять результаты команды и персонала в РПЛ. В большинстве случаев это проходит за пару дней до матчей, но у всех персональные даты. Естественно, такая процедура сдачи тестов не гарантирует, что на матч игрок выйдет без болезни. Поэтому вряд ли может считаться догмой.

Почему хотят изменить регламент? Аргументы инициативной группы следующие:

еженедельно тестировать команду отдельно для лиги – дорого;

тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи;

клубы сами способны контролировать стерильность;

лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей;

многие в мировом медсообществе считают, что «омикрон» – признак ослабевания вируса. И относиться к нему надо как к лёгкому ОРВИ.

Безусловно, глобальная идея изменений регламента – не допустить досрочную остановку РПЛ. А в случае если слишком много игроков уйдут на самоизоляцию, это возможно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Интересно, что клубы АПЛ сейчас продвигают похожую инициативу. В особенности она обусловлена появлением омикрон-штамма, при котором игрокам в большинстве случаев нет смысла уходить на долгий карантин. Ещё один важный аргумент – вакцинация. Большая часть футболистов уже получили сертификаты и стабильно сдают тесты на антитела. А их титр – точно более важный маркер для потенциальной болезни.

Мнение эксперта

Инициативу клубов специально для «Чемпионата» прокомментировал бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

Слово Никите:

– Все регламенты РФС опираются на законодательство РФ. В нём прописано, что для массовых мероприятий нужно предоставить QR-код: то есть человек должен быть либо привит, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Тестирование можно отменить, но только для привитых и, к сожалению, только в том случае, когда ситуация с заболеваемостью стабильна и нет роста заболеваемости. Так сделали в прошлом году в ФИФА – то есть человек предоставляет либо сертификат о прививке, либо сертификат переболевшего. Плюс каждые три месяца присылает данные о количестве антител. И таким образом освобождается от сдачи ПЦР-тестирования. Просто отменить и ничего не предлагать взамен – нельзя. Иначе клубы повезут заболевших и будут всех заражать. Плюс надо обращать внимание на правила конкретного региона, тут, насколько я понимаю, нет единства: кто-то требует ПЦР, кому-то достаточно сертификата. Но, полагаю, послабления для привитых нужны. И если человек привит, либо он официально переболел и имеет высокий титр антител, то может быть освобождён от постоянной сдачи ПЦР-тестов.

Будут ли клубы скрывать в случае послаблений? Всё возможно. Но те же ПЦР-тесты не всегда дают правильный результат. У нас был случай, когда человек стабильно сдавал отрицательные, а потом один раз сдал положительный, а на следующий день – снова отрицательный. А история с Камано? Он в составе сборной Гвинеи поехал играть с Португалией. Пять человек, в том числе наш футболист, и доктор команды сдали положительные тесты. Игру отменили, и все улетели. И все эти игроки дальше сдали тесты в клубах, сдали на антитела, и никакой инфекции ни у кого не нашли. Получается, ложноположительный тест отменил игру сборной.

Конечно, давно пора усовершенствовать санитарный регламент. Но не отменять всё и оставлять на совести клубов: идеально, если игроки раз в два месяца будут сдавать тест на антитела и отправлять документы в РПЛ. Но в тоже время в лёгкой форме «омикроном» болеют даже привитые. Он протекает очень быстро, но также быстро распространяется. Тяжёлые случаи бывают очень редко.