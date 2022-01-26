«Пара мечты». Как живут Швайнштайгер и Ана Иванович после ухода из большого спорта

Бастиан Швайнштайгер умел на футбольном поле всё или почти всё. Поклонники «Баварии» помнят, как полузащитник рулил действиями команды в центре поля. Будучи одарённым физически, Басти с удовольствием вёл силовую борьбу и шёл в отбор. Кроме того, футболист славился видением поля, а одной из его главных визиток стали голы издали. Поэтому многих удивило признание игрока о недоверии со стороны главного тренера команды Хосепа Гвардиолы: «Он не говорил мне, что хочет моего ухода из «Баварии», но я это ощущал».

Швайнштайгер всегда ставил превыше всего интересы команды. В «Манчестер Юнайтед» полузащитник стал уделять намного больше внимания защитным действиям. А под конец карьеры он несколько раз выходил в центре обороны «Чикаго Файр». Главный тренер команды Велько Паунович эффективно использовал умение немца отдать первый пас в любую точку поля. После завершения карьеры Бастиана он назвал немца «уникальным и особенным игроком».

Завершив карьеру, Швайнштайгер не слишком отдалился от любимой игры. Теперь Бастиан разбирает её в качестве эксперта на телевидении. Его контракт с компанией ARD рассчитан до чемпионата мира – 2022 в Катаре. При этом Басти явно следит за собой и до сих пор находится в прекрасной физической форме.

Накопленным за годы выступлений богатейшим опытом Швайнштайгер охотно делится с новым поколением. В 2020 году совместно с известным актёром и кинорежиссёром Тилем Швайгером он создал документальный фильм «Schw31ns7eiger: Воспоминания — от начала до легенд». В ленте показан путь футболиста от первых успехов до мирового признания. А 29 декабря 2021 года Бастиан преподнёс своим фанатам новогодний подарок, выпустив книгу «Один из вас».

Никуда не делась и любовь Швайнштайгера к компьютерным играм. Ещё в 2016 году, будучи футболистом, он снялся в рекламном ролике для компьютерной игры Clash of Kings, где выступил в образе короля. А сейчас Бастиан с удовольствием проводит время с джойстиком. Немец любит поиграть в FIFA 22 — разумеется, за любимую «Баварию»!

Бастиан остаётся фанатом практически всех существующих видов спорта. Он с большим удовольствием посещает матчи баскетбольной «Баварии», болельщиком которой является довольно давно. Кроме того, даже после завершения карьеры его женой, легендарной сербской теннисисткой Аной Иванович, он продолжает появляться на кортах. Швайнштайгер посещает немецкие этапы ATP и WTA, а также поддерживает немца с русскими корнями Александра Зверева. Кстати, в 2010 году сайт tennisreporters.net признал Ану самой сексуальной теннисисткой планеты. Не устоял перед очарованием спортсменки и бывший президент США Дональд Трамп, который назвал её «самой красивой девушкой, которую он только видел».

Немецкий портал WELT называл возлюбленных парой мечты в мировом спорте. Ана завершила карьеру в 2016 году и теперь занимается воспитанием детей. Недавно она поделилась интересными подробностями семейной жизни.

Ана Иванович Бывшая первая ракетка мира «С Бастианом мы общаемся по-английски, а с детьми говорим на всех языках: английском, сербском и немецком. Но теперь я учу ещё и немецкий, когда Бастиан разговаривает с детьми. Я уже могу составлять предложения вроде: «Ты должен поделиться». Или: «Осторожно, это опасно». Или: «Овощи полезны». С детьми всё проще. А семья — лучший командный вид спорта на свете!»

Интересно и то, что пара сыграла сразу две свадьбы. В первый день молодые ограничились быстрой гражданской церемонией в ратуше. А на второй день в здании бывшей церкви аббатства Мизерикордия в Каннареджо состоялось грандиозное торжество. Одно платье Иванович оценивалось в $ 100 тыс.

Фото: Awakening/Getty Images

Завершив карьеру, Бастиан наконец-то получил возможность уделять больше времени семье, чего ему так не хватало прежде. Вместе с любимой Аной он воспитывает двух сыновей. Чемпион мира 2014 года говорит, что с большим удовольствием попробовал бы себя в качестве тренера, но Луку и Леона Швайнштайгеров предпочёл бы видеть теннисистами.