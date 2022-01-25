«Бердыев воздействовал на меня телепатически». Роналду ещё не побил рекорд Астафьева

До 2017 года латвийский полузащитник Виталий Астафьев держал европейский рекорд по количеству матчей за сборную – 167! Четыре года назад его опередил Буффон, позже – Серхио Рамос. Но Астафьев всё равно остался в мощной компании – на 11-м общемировом месте (и третьем в Европе) вместе с Криштиану и Касильясом.

🇱🇻 Астафьева считают легендой прибалтийского футбола. Восемь лет подряд – с 1992-го по 1999-й – становился чемпионом Латвии со «Сконто» и, по его же словам, не испытывал никаких проблем с мотивацией (если спортсмен об этом задумывается – значит, ему лучше сменить ремесло).

Астафьев в «Арисе» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

В «Сконто» Астафьев развивался у будущего тренера «Спартака» Александра Старкова – его футболист называет своим ментором и учителем. «Он был разным, – говорит про учителя Астафьев. – Тихим точно не был. Бывал и жёстким, и агрессивным диктатором, и мягким другом. Когда надо было успокоиться – успокаивал. В моменты, когда я думал, что совсем устал, он говорил: «Я тебя лучше знаю, ты можешь».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 После успехов на родине Астафьев провёл четыре года в английском «Бристоль Роверс» (у которого пират на эмблеме), где признавался лучшим игроком сезона.

🇷🇺 После Англии – забил четыре гола за «Рубин» с 2004-го по 2005-й.

🇨🇾 Теперь живёт в кипрском Лимасоле и входит в тренерский штаб местного «Ариса» (который сенсационно идёт вторым в лиге).

Перед вами – интервью с Астафьевым.

Как играть на высоком уровне и удерживать рекорд до 39 лет?

Чем горяч футбольный Кипр и зачем плавать каждый день?

Каким ему запомнился Бердыев в начале нулевых?

И как английские фанаты пели про него на мотив кричалки про Кантона?

Ответы – прямо сейчас!

Астафьев в «Арисе» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

Англия, пираты, Бердыев

– Четыре года в Англии, «Бристоль Роверс», второй английский дивизион. Как это было?

– В Бристоле настолько трепетно относятся к своей футбольной истории – что статьи и воспоминания обо мне выходят до сих пор, я выкладываю их у себя на «фейсбуке». Во время карьеры в городе я сразу стал узнаваем, обо мне даже сложили песню на мотив той, что фанаты «Манчестер Юнайтед» пели про Кантона: «Oooh, aarr…he’s a Latvian». Такой поддержки и такого уровня узнаваемости я не чувствовал даже в статусе капитана сборной Латвии.

Футболисты в Англии – и я в том числе – не жалеют себя и других, бегут 90 минут, адреналин выше крыши. Фанаты берут на стадион детей и болеют всегда – как бы команда ни выступала. Эта футбольная атмосфера переполняет, и тебя просто уносит. Поэтому неудивительно, что в английских лигах играют в такой привлекательный и смелый футбол.

Астафьев в сборной Латвии Фото: Mike Hewitt/Getty Images

– На эмблеме «Бристоля» изображён пират. В городе чувствовалась пиратская тема? И вообще как вам жилось в Бристоле?

– Знаю, что события романа «Остров сокровищ» разворачиваются недалеко от Бристоля, также в город однажды приезжали Уолт Дисней с американскими продюсерами. А объединение молодых болельщиков клуба Young Pirates («молодые пираты») в мой первый год в команде – в 2000-м – выбрало меня лучшим игроком сезона. Я приезжал на вручение, у них там был переодетый в пирата человек.



В последнем же моём году в команде – в 2003-м – лучшим игроком сезона меня выбрали уже болельщики, эта награда хранится у меня до сих пор.



А так за нас просто искренне и ярко болели. Наш клуб никогда не добивался успеха, но десять тысяч на стадионе собирались традиционно. В любом месте города просили фото и автограф, обязательно ждали после игры. Там я пропитался не только футбольной культурой – исколесил с семьёй всю Англию и Шотландию, был в Йорке, Лондоне, Оксфорде, Эдинбурге, посещал крепости и замки. Красивейший город с большой историей – Бат (пишется Bath, как «ванная»), там находятся бывшие римские лечебницы.

Астафьев в «Арисе» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

– Как вам дерби Бристоля? «Сити» против вашего «Роверс». Из-за разницы в классе встречаются команды нечасто, зато каждый раз с огнём и ажиотажем со стороны фанатов.

– В «Роверс» я пришёл в середине сезона, когда первое дерби мы уже отыграли – а вот перед вторым произошёл показательный случай. С участием нашего тренера Иана Холлоуэя, который был знаменитым игроком клуба, тренерскую карьеру начал как раз в «Роверс» и уже оттуда поехал в «КПР», «Кристал Пэлас» и «Миллуолл». Итак, в Бристоль я приехал в статусе игрока, которого хотел тренер. Начинал все матчи в основе. А потом случилась предыгровая тренировка за день до дерби. Лужи, дождь, классическая английская погода. Ещё и тренер завершил тренировку не лёгкой двухсторонкой, а чистой английской рубкой в грязи. Игроки с двух ног летели в подкаты.



Понятно, что в игре я ноги никогда не убирал, но на предыгровых тренировках вёл себя осторожно – чтобы не получить травму и не покалечить соперника. В итоге на той тренировке я действовал осторожно и совсем без риска. И не попал в состав. Тренер сказал, что не видел с моей стороны желания и показательно оставил вне игры. Вот такой урок вынесли мне – опытному футболисту в 33 года.

«Ранний» Бердыев Фото: РИА Новости

– Через год после «Бристоля» вы играли в «Рубине» у Курбана Бердыева. Каким он вам запомнился?

– Если английский тренер орал и метался, то Бердыев всегда объяснял спокойно, телепатически воздействовал на меня и игроков, не повышая голоса. По одному его взгляду было понятно: «Нужно что-то поменять». Он был немногословен, но конкретен. Точно давал инструкции. У нас не было звёздного состава, но из тех, кого Бердыев находил в том числе в Латинской Америке, получилась очень харизматичная команда. В ней выделялся совсем молодой игрок Чори Домингес. Были интересный уругваец Скотти и Сибайя из ЮАР. Несмотря на такую интернациональность, мы были одной семьёй. Собирались вместе в свободное время: массажист из Узбекистана, а также капитан узбекской сборной Андрей Фёдоров варили плов в казане. С удовольствием ели и общались. В моей карьере не было тренера, который бы так много тактически работал со мной, как Бердыев. В «Рубине» у нас было много собраний с разбором тактики по видео.

Астафьев в «Арисе» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

Рекорд Астафьева, который пока не побил Роналду

– Вы долгое время были рекордсменом в Европе по числу матчей за сборные (начали в 21 и закончили в 39). С какими чувствами вы наблюдали за достижениями Буффона и Роналду?

– Мне приятно находиться в этой компании и смотреть, как знаменитые футболисты продолжают ставить рекорды. И я понимаю, какой труд стоит за этими успехами. С возрастом сложнее играть на высоком уровне, поэтому я испытываю большие уважение к таким игрокам!



– Как провести 167 матчей за сборную – всегда быть здоровым и востребованным даже после 35?

– Секрет простой – здоровый образ жизни. В питании отказался от соли и сахара, газированных напитков. Акцент – на фрукты и овощи. Восстановление, режим сна, правильное распределение нагрузки – всё это тоже очень важно. Мелочей в футболе не бывает, а режим должен быть под контролем. Я всегда выкладывался на тренировках и делал упражнения на максимум. А с возрастом приходилось увеличивать тренировочный объём, ведь организм уже работает по-другому.



К тому же работа со Старковым помогла мне установить рекорд и долго играть за сборную. Когда ты возрастной футболист, тебе приходится выживать не за счёт физики, а за счёт тактики.

Астафьев в начале карьеры Фото: Mike Egerton/Getty Images

Футбольный Кипр: купания каждый день, тренировки в 6 утра и стоны футболистов после стыков

– Зимой на Кипре не хватает снега, но я не первый год провожу здесь новогодние праздники (до этого работал в академии «Пафоса»). Для тех, кто приедет сюда туристом, рекомендую рождественский базар в Лимасоле, где продают сладости, знаменитую кипрскую выпечку, поделки и ёлки, ставят детские карусели и колесо обозрения. В прошлом году, в дни зимних крещенских морозов, окунался в море, а потом грелся в сауне. Здесь я стараюсь поддерживать физическую форму – в том числе купаясь каждый день. Делаю растяжку и упражнения, затем плаваю кролем, брассом, на спине и под водой. Развлекаюсь, как могу.

– Ого, расскажите подробнее!

– Живу в шаговой доступности от моря, где вода в холодное время года остывает до 17-18 градусов. По прибалтийским меркам – это лето. Летом плаваю по полчаса, а осенью и ранней зимой сокращаю время, нарезаю восьмёрки между волнорезами. Сейчас стало холоднее и температура такая, что можно окунуться и чуть-чуть поплавать. Для закалки и встряски – самое то. Морская вода даёт много энергии.



Сейчас купаюсь днём перед тренировкой. Ночные купания тоже интересные – другие ощущения, ведь температура воды теплее, чем воздух. Местные зимой надевают сапоги, шубы и шапки, тогда как мы, русскоязычные, выходим на заплыв в одних плавках. Смотрим в этот момент друг на друга и понимаем, какой же это контраст. Вещи, кстати, спокойно оставляю на берегу, в том числе ключи и телефоны. На Кипре с безопасностью порядок.



В общем, я счастлив, что попал в клуб, живу на Кипре и веду такой здоровый образ жизни. Посещаю живописные места острова Афродиты и горные монастыри, пью свежевыжатые соки и ем свежую баранину. И, конечно, развиваю наш клуб.

Астафьев в «Рубине» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

– «Арис» стал самым успешным дебютантом элитного дивизиона Кипра за последние 40 лет. После первого круга – уверенно в тройке. Прямо сейчас – на втором месте. Как это удалось?

– У нас было преимущество перед теми, кто играл в еврокубках и форсировал подготовку. Было больше времени на предсезонку: собрались в конце июня, провели сбор в горах на Кипре, дальше тренировались в Польше, где все игроки почувствовали друг друга. Плюс хорошо сыграл наш менеджмент: новички приходили по ходу летнего трансферного окна, пригласили опытных футболистов, и скамейка у нас достаточно укомплектована.



«Арис» – клуб с большой историей, где руководство, сотрудники и болельщики чувствуют себя семьёй. Клуб – главное, что есть в нашей жизни прямо сейчас. Мы очень воодушевлены и поэтому часто устраиваем командные ужины, вместе отмечаем победы, акцентируем внимание на том, что каждый член команды приносит успех, делали вечеринку на Рождество. И близко общаемся с болельщиками: сажали деревья, убирали пляжи, а перед Рождеством каждый игрок (из Африки, Европы, Латинской Америки) записал поздравление на своём языке. Мы стараемся быть открытыми, но следим, чтобы эта социальная жизнь сочеталась с тренировочным процессом. Поэтому мы просим, чтобы перед матчами игроков не трогали, зато на неделе к таким активностям они готовы.

Астафьев в «Бристоле» Фото: gettyimages.com

– Болельщики воодушевлены вашей открытостью и результатами?

– Болельщиков у нас не так много, как у больших клубов. Зато за этот сезон набрали много новых поклонников. Никто не ожидал от нас такого старта, мы уверенно идём в тройке и показываем достойный футбол. Обыграли «Аполлон» и АЕК, которые были выше нас в таблице, в таком футболе против лидеров у нас проглядывается класс. Мы не случайно оказались на этой строчке. И болельщик это чувствует. У нас есть организованный сектор с барабанами, песнями и кричалками – после игры мы обязательно их благодарим. Плюс у «Ариса» мощная поддержка русскоязычных – и на трибунах в Лимасоле, и в соцсетях. Мы же базируемся в самом русскоязычном городе Кипра. Нас рекламируют на местном русском радио, и мы говорим с людьми на одном языке, транслируем им: «Болейте за нас». Цепляем и тех, кто приезжает на отдых.

– Что такой футбол Кипра? Это скорости, техника или что-то другое?

– Очень своеобразный и непредсказуемый футбол. Смотришь, и думаешь: «Это лучший чемпионат». Играют исполнители высокого класса, забивают солидные голы. Однако вспыхивают такие моменты эпизодически. Из-за жары не получается играть интенсивно 90 минут, много остановок, общения с судьями. Футболисты любят симулировать повреждения и играть на публику. Любой стык – крики, стоны, будто травма очень серьёзная. Ещё затяжками любят убивать время. Болельщики при этом заходятся в эмоциях от стыков и споров, то есть скучных матчей не бывает.

Стадион «Бристоля» Фото: Steve Mitchell/Getty Images

Такие нефутбольные моменты действуют мне на нервы. Я не могу на это смотреть! Но тренер у нас футбольный человек, придерживается жёсткой дисциплины на поле, так что со стороны наших футболистов таких моментов не возникает. Играем в честный солидный футбол, и это в том числе нам помогает. Футболисты поиграли в хороших клубах в Европе, поддерживают высокий уровень. Но также дают эмоции. Африканские танцы, бразильская самба, песни и крики после побед – обычное дело.

– Вы говорите, что команда у вас новая. Ключевые игроки пришли летом. Получается, не так важно сыгрываться годами?

– Футбольный ритм так вырос, что нет возможности создавать команды годами, как это было раньше. За пару месяцев надо найти и определить позиции игроков, которые будут соответствовать тактическим схемам. Важен кропотливый тренировочный процесс, и мы его постоянно освежаем, меняем сочетания.

Знаю, что игрокам высокого класса сложно входить в игру со скамейки запасных, тогда как до этого они играли всегда в основе. Но мы – тренеры и руководство – делаем так, чтобы мотивированы были все.

– Чем в команде занимаетесь конкретно вы?

– Технической частью. Провожу распасовки, упражнения на точность передач и занимаюсь с игроками индивидуально: отрабатываем элементы, связанные с техникой, приёмом, передачей, подачей, ударом. Отрабатываем открывания и подстройку под мяч, развороты с мячом и смену направления атаки.



– Как вы тренируетесь и подстраиваете тренировки под жару?

– Сочетаем упражнения с мячом и без. Мы работаем на интенсиве, на взрывах, ведь футбол становится мощнее и атлетичнее. Бывает, игроки сами себе устраивают восстановление в море – заходят туда и снимают усталость. Плюс на базе есть ледяные ванны, компрессионные штаны и сауна. На базе всё продумано до мелочей. Не хватает, разве что, русской бани, ха-ха. Мы оснащены передовыми технологиями: есть видеосистема наблюдения за тренировочным процессом, при помощи GPS контролируем всю беговую работу.

Единоборство с Роналду Фото: Michael Regan/Getty Images

По поводу жары. Летом без кондиционера очень тяжело, даже в машину не сядешь. Так что в этот период мы занимаемся в семь утра: подъём в шесть, лёгкий завтрак — и вперёд. Если этого не сделать, то с девяти утра до восьми вечера ты просто обгоришь и не сможешь предохранять себя от прямых лучей солнца. Воздух прогревается до 40 градусов (на солнце – ещё больше). Сборы по этой же причине проводим в горах: там прохладнее и разреженный воздух.

– Можно ли сравнить клубный футбол Кипра с РПЛ? Какое бы место там занимал «Арис»?

– Сложный вопрос, учитывая климатические условия. В РПЛ мы бы точно не затерялись. Хотя когда Россия и Кипр недавно играли в одной группе, было заметно, что российские игроки на голову выше кипрских по организации. Однако разницу в клубном футболе делают легионеры (лимит на Кипре очень гуманный – на поле должны быть два киприота). В нашей команде девять футболистов из Кипра, но играют не все.

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– Ваша мечта?

– Стать чемпионом Кипра с «Арисом». И быть востребованным в футболе как можно дольше.